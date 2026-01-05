A kdy se to vyplatí nejvíc? Tady je přehled těch nejlepších termínů roku 2026.
Velikonoce: 10 dnů volna za 4 dny dovolené
Velikonoce vycházejí v roce 2026 už na začátek dubna. Volno přinese Velký pátek 3. dubna i Velikonoční pondělí 6. dubna.
Kdo si vezme čtyři dny dovolené, může mít volno od soboty 28. března do pondělí 6. dubna, tedy celých deset dnů.
Školáci navíc mají velikonoční prázdniny už na Zelený čtvrtek, takže je to ideální termín i pro rodiny.
|
Zápisy do 1. tříd začínají už v lednu, budoucí prvňáčci k nim ale vůbec nemusí
Květen: ideální měsíc pro dovolenou
Snad nejlepší zpráva roku 2026: oba květnové svátky vycházejí na pátek.
- 1. května – Svátek práce
- 8. května – Den vítězství
Se čtyřmi dny dovolené lze mít volno od pátku 1. do neděle 10. května, tedy deset dnů v kuse. A to bez složitého přemýšlení.
Červenec: Hus v pondělí potěší
Začátek letních prázdnin nabídne jeden státní svátek na pracovní den. Den upálení mistra Jana Husa (6. července) připadne na pondělí.
Stačí si vzít čtyři dny dovolené a získáte 9 dnů volna od soboty 4. do neděle 12. července. Ideální start prázdnin.
|
Jaro nezačne 21. března. Podívejte se, kdy přesně dorazí v roce 2026
Podzimní maraton volna: až 23 dnů odpočinku
Podzim bude na prodloužené víkendy mimořádně štědrý.
Září: svátek v pondělí
Den české státnosti (28. září) vychází na pondělí. Se čtyřmi dny dovolené lze mít volno od soboty 26. září do neděle 4. října – celkem 9 dnů.
Říjen: svátek uprostřed týdne
28. října připadne na středu. Pro rodiče hrají roli i podzimní prázdniny, které mají děti ve čtvrtek a pátek. Za dva dny dovolené tak lze mít pět dnů volna, případně za čtyři dny rovnou devět.
Listopad: další devítidenní blok
17. listopadu připadne na úterý. S čtyřmi dny dovolené vznikne volno od soboty 15. do neděle 22. listopadu, tedy dalších 9 dnů klidu.
|
Čeká nás rok padajících hvězd. Přinášíme kalendář meteorických rojů 2026
Vánoce: klidnější než loni
Vánoční prázdniny budou v roce 2026 přehlednější než o rok dřív. Školy se zavřou ve středu 23. prosince, ještě v úterý se učí.
Štědrý den vychází na čtvrtek, 25. prosinec na pátek. Za tři dny dovolené lze mít volno od soboty 19. do neděle 27. prosince. Kdo by chtěl volno až do začátku ledna 2027, musí počítat zhruba se šesti až sedmi dny dovolené, podle benevolence zaměstnavatele.