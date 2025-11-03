V minulém kole Slavia zavítala na hřiště Atalanty Bergamo a odvezla si bod za remízu 0:0. Po výprasku s Interem Milan to byla pro pražský klub vítaná vzpruha. Na severu Itálie čaroval hlavně brankář Jakub Markovič. Toho tentokrát možná v bráně vystřídá uzdravený reprezentant Jindřich Staněk.
Arsenal v 1. kole zvítězil na hřišti Bilbaa 2:0, pak doma zdolal Olympiakos 2:0 a ve 3. kole zničil Atlético Madrid 4:0. Tři suverénní výhry a žádná inkasovaná branka. Pro Slavii velké varování!
Nejlepší forma na světě
Jak moc silný tým zítra do Edenu přijede, ví i trenér Slavie Jindřich Trpišovský. „Mají asi nejlepšího exekutora standardních situací na světě – Declana Rice. Z mého pohledu je to asi momentálně tým s nejlepší sportovní formou na světě. Ať se díváte na jakýkoliv zápas, třeba domácí s Atleticem Madrid, tak vidíte, jak jsou komplexní. Atletico skvěle brání, ale stejně prohráli 4:0. Trenér Arteta je tam dlouhou dobu. Kostra kádru je spolu dlouho a každý půlrok ho doplňují světoví hráči – třeba Gyökeres nebo Eze,“ uvedl Trpišovský pro klubový web.
Kde sledovat zápas Slavia – Arsenal živě?
Zápas 4. kola Ligy mistrů vysílá televizní stanice Nova Sport 3. Duel začíná v úterý 4.11. od 18:45.
Stanici naladíte u těchto televizních poskytovatelů:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Oneplay
- Skylink
Zápas Slavia – Arsenal můžete sledovat i prostřednictvím textového online přenosu na iDNES.cz.
