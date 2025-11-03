Slavia vs. Arsenal v TV: Kde sledovat Ligu mistrů živě?

Marek Hýř, iDNES.cz
  19:45aktualizováno  4. listopadu 7:19
Pražskou Slavii čeká možná nejtěžší soupeř podzimu. Do Prahy přijede jasný lídr Premier League – Arsenal. Sešívaní se s londýnským týmem utkají ve 4. kole Ligy mistrů. Kde a jak můžete zápas sledovat živě?

Slávisté Provod (vlevo) a Chorý se radují ze vstřelené branky. | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

V minulém kole Slavia zavítala na hřiště Atalanty Bergamo a odvezla si bod za remízu 0:0. Po výprasku s Interem Milan to byla pro pražský klub vítaná vzpruha. Na severu Itálie čaroval hlavně brankář Jakub Markovič. Toho tentokrát možná v bráně vystřídá uzdravený reprezentant Jindřich Staněk.

Arsenal v 1. kole zvítězil na hřišti Bilbaa 2:0, pak doma zdolal Olympiakos 2:0 a ve 3. kole zničil Atlético Madrid 4:0. Tři suverénní výhry a žádná inkasovaná branka. Pro Slavii velké varování!

Nejlepší forma na světě

Jak moc silný tým zítra do Edenu přijede, ví i trenér Slavie Jindřich Trpišovský. „Mají asi nejlepšího exekutora standardních situací na světě – Declana Rice. Z mého pohledu je to asi momentálně tým s nejlepší sportovní formou na světě. Ať se díváte na jakýkoliv zápas, třeba domácí s Atleticem Madrid, tak vidíte, jak jsou komplexní. Atletico skvěle brání, ale stejně prohráli 4:0. Trenér Arteta je tam dlouhou dobu. Kostra kádru je spolu dlouho a každý půlrok ho doplňují světoví hráči – třeba Gyökeres nebo Eze,“ uvedl Trpišovský pro klubový web.

Kde sledovat zápas Slavia – Arsenal živě?

Zápas 4. kola Ligy mistrů vysílá televizní stanice Nova Sport 3. Duel začíná v úterý 4.11. od 18:45.

Stanici naladíte u těchto televizních poskytovatelů:

  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Oneplay
  • Skylink

Zápas Slavia – Arsenal můžete sledovat i prostřednictvím textového online přenosu na iDNES.cz.

Slavia a Arsenal už na sebe v pohárech narazily

  • V roce 2007 (slávistická premiéra v Lize mistrů) naložil anglický gigant Slavii 7:0, v odvetě na Strahově skončil zápas bez branek.
  • Ve čtvrtfinále Evropské ligy v roce 2021 slávisté překvapili favorita na jeho hřišti remízou 1:1, v Edenu už na soupeře nestačili a prohráli 0:4.

Praha, Anděl

Blízká setkání nového druhu... První den běžného provozu tramvaje 52T s cestujícími

vydáno 4. listopadu 2025  9:01

Sídliště Solidarita

Po Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích prošel dušičkový lampionový průvod.Na hřišti v ulici Brigádníků se konala ohnivá show.

vydáno 4. listopadu 2025  9:01

