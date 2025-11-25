Kde sledovat zápas Slavia – Bilbao živě?
Zápas 5. kola Ligy mistrů vysílá televizní stanice Nova Sport 3 a platforma Oneplay. Duel začíná v úterý 25.11. 2025 od 21:00.
Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Oneplay
- Skylink
Zápas Slavia – Bilbao můžete sledovat i prostřednictvím textového online přenosu na iDNES.cz.
Slavia má zatím dva body
Tým z Edenu v dosavadních čtyřech kolech Ligy mistrů získal dva body za remízy 2:2 s Bodö/Glimt a 0:0 v Bergamu. V minulém duelu Ligy mistrů doma podlehl Arsenalu 0:3.
Bilbao má o bod více než Pražané – prohrálo s Arsenalem, v Dortmundu a naposledy v Newcastlu, předtím zdolalo Karabach. Tým ze severu Španělska aktuálně není v optimální formě – o víkendu jej v lize rozdrtila Barcelona poměrem 4:0. To Slavia si doma bezpečně poradila s Bohemians (3:1).
V LM vyhráli naposledy v roce 2007
Červenobílí hrají základní část Ligy mistrů potřetí v historii a zatím si připsali jen jediné vítězství na úvod skupiny v září 2007, tedy před 18 lety. Od té doby v 15 zápasech nedokázali naplno bodovat a třikrát po sobě neskórovali.
Jak to vidí bookmakeři?
Podle sázkové kanceláře Tipsport by mělo jít o vyrovnaný zápas, mírným favoritem je přeci jen španělský tým.
|Slavia – Bilbao
|Výhra domácích
|Remíza
|Výhra hostů
|Kurzy
|3,07
|3,35
|2,38