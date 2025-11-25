Slavia - Bilbao v TV: Zlomí sešívaní letité prokletí? Sledujte Ligu mistrů živě

Autor: iDNES.cz, Metro.cz
  6:06
Pražskou Slavii dnes čeká další zajímavý soupeř. V devět večer hostí v rámci 5. kola Ligy mistrů španělský tým Athletic Bilbao. Kde můžete zápas nejprestižnější fotbalové pohárové soutěže sledovat živě a kdo je favoritem?

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský během utkání proti Plzni | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Kde sledovat zápas Slavia – Bilbao živě?

Zápas 5. kola Ligy mistrů vysílá televizní stanice Nova Sport 3 a platforma Oneplay. Duel začíná v úterý 25.11. 2025 od 21:00.

Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:

  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Oneplay
  • Skylink

Zápas Slavia – Bilbao můžete sledovat i prostřednictvím textového online přenosu na iDNES.cz.

Slavia má zatím dva body

Tým z Edenu v dosavadních čtyřech kolech Ligy mistrů získal dva body za remízy 2:2 s Bodö/Glimt a 0:0 v Bergamu. V minulém duelu Ligy mistrů doma podlehl Arsenalu 0:3.

Bilbao má o bod více než Pražané – prohrálo s Arsenalem, v Dortmundu a naposledy v Newcastlu, předtím zdolalo Karabach. Tým ze severu Španělska aktuálně není v optimální formě – o víkendu jej v lize rozdrtila Barcelona poměrem 4:0. To Slavia si doma bezpečně poradila s Bohemians (3:1).

Jak dnes dopadne zápas Slavia vs. Bilbao?

V LM vyhráli naposledy v roce 2007

Červenobílí hrají základní část Ligy mistrů potřetí v historii a zatím si připsali jen jediné vítězství na úvod skupiny v září 2007, tedy před 18 lety. Od té doby v 15 zápasech nedokázali naplno bodovat a třikrát po sobě neskórovali.

Jak to vidí bookmakeři?

Podle sázkové kanceláře Tipsport by mělo jít o vyrovnaný zápas, mírným favoritem je přeci jen španělský tým.

Slavia – BilbaoVýhra domácíchRemízaVýhra hostů
Kurzy3,073,352,38





25. listopadu 2025  8:52,  aktualizováno  8:52

25. listopadu 2025  8:51





programátor/ ERP konzultant
programátor/ ERP konzultant

Praha
Praha
nabízený plat: 60 000 - 80 000 Kč



