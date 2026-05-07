Derby nabídne tentokrát něco víc. Proč nezmeškat sobotní duel Slavie se Spartou

Lukáš Karbulka
Lukáš Karbulka
Sport   10:57
Derby mezi Slavií a Spartou nabídne v sobotu večer mimořádně vyhrocenou bitvu. Slavia může před domácím publikem v Edenu potvrdit ligový titul, zatímco Sparta bude chtít svému největšímu rivalovi překazit oslavy a udržet naději v boji o prvenství.

Tomáš Chorý se raduje po vítězství v derby se Spartou. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Prahu tuto sobotu opět rozdělí derby pražských „S“. Ve 317. historickém střetnutí těchto rivalů půjde o hodně. Ve druhém kole skupiny o titul může Slavia v případě výhry potvrdit tři kola před koncem obhajobu titulu.

Celek z Edenu má nyní náskok osmi bodů právě před Spartou. V derby, které začne od 19. hodiny, bude mít navíc tým vedený koučem Jindřichem Trpišovským výhodu domácího prostředí.

Sparta chce oddálit slávistické oslavy

Dlouholetý rival vedený dánským trenérem Brianem Priskem však bude chtít oslavy oddálit. „Kluci, kteří tady jsou, už vědí, co je Sparta. Každý si to musí přebrat v hlavě tak, aby taková situace nenastala. Je nás v týmu dost zkušených a mladí kluci mají sparťanskou DNA. Nechtějí dopustit, aby nastalo, že Slavia derby vyhraje a bude mít titul,“ řekl útočník Sparty Jan Kuchta.

Generálka českých hokejistů před MS: Kdo přijel, kdo skončil a s kým na šampionátu nepočítat?

Klíč od Prahy

Vítěz fotbalového ligového utkání mezi mužstvy AC Sparta Praha a SK Slavia Praha získává vždy na půl roku klíč primátora hlavního města Prahy. Historicky si v derby vede lépe Sparta. Celky odehrály 316 bitev, z nichž 139 ovládli Letenští a 100 Slavia. V 77 případech derby skončilo remízou.

Do utkání nezasáhne kapitán domácích Jan Bořil, pro kterého už sezona předčasně skončila. Při nedávném zápasu proti Hradci Králové totiž dostal červenou kartu za urážky sudího. Disciplinární komise mu pak vystavila stopku sedmi zápasů. O možné potyčky se tak může postarat z řad domácích Tomáš Chorý. Z řad hostů to zase může být bývalý Slávista Jan Kuchta. Hlavním rozhodčím důležitého duelu bude Karel Rouček. Jako VAR pak na zápas dohlédne Marek Radina.

Kde sledovat derby pražských S?

Důležité klání odvysílá Oneplay Sport 1.

Jak dopadne sobotní derby?

celkem hlasů: 8

Tabulka Chance ligy:

MužstvoZVRPSB
1.SK Slavia Praha31228165:2474
2.AC Sparta Praha31206562:3366
3.FC Viktoria Plzeň31168753:3556
4.FK Jablonec311561041:3551
5.FC Hradec Králové311471044:3749
6.FC Slovan Liberec311210944:3246

Kde vznikla rivalita obou celků

První velký spor mezi Spartou a Slavií propukl už při historicky prvním derby 29. března 1896 na Císařské louce. Rozhodčí Josef Rössler-Ořovský tehdy uznal Spartě vítězný gól. Podle tehdejších pravidel však museli branku po závěrečném hvizdu potvrdit oba kapitáni – a ten slávistický s uznáním nesouhlasil. Gól byl nakonec odvolán a utkání skončilo bez branek. Následná hádka odstartovala dlouholetou nevraživost, která oba kluby rozdělila na mnoho let.

Rivalitu navíc přiživoval i tehdejší tisk. V roce 1904 Sparta prostřednictvím týdeníku Sportovní svět, který vydával předseda Otakar Petřík, veřejně vyzvala Slavii k zápasu. Během předchozích osmi let totiž hrála pouze proti její rezervě a chtěla konečně změřit síly s prvním týmem.

Co se děje na pražské Viktorce? Kresby na žižkovském stadionu budí pozornost

Odpověď však nepřicházela. Sparťanský kapitán Antonín Suchý proto zveřejnil otevřený dopis: „Na dvoje vyzvání naše nedostalo se nám vůbec odpovědi, doufáme tudíž, že tentokráte se tak stane, jinak musili bychom se domnívati, že jen strach před možnou porážkou nutí A-team Slavie – který při posledním utkání byl od Sparty poražen – zápasu tomu se vyhýbati.“ Slavia reagovala téměř okamžitě a bez diplomatických kliček: „Žádná odpověď jest také odpověď! Co se o nás budete domnívati, jest nám věcí lhostejnou!“

Tím začala skutečná „studená válka“ mezi oběma kluby. Uražené tábory proti sobě nenastoupily dlouhých 11 let. Paradoxní přitom bylo, že jejich stadiony tehdy stály prakticky vedle sebe na Letné – od sebe je dělilo jen asi 200 kroků. Zatímco geograficky byli sousedy, ve skutečnosti je oddělovala propast plná rivality, sporů a vzájemné nevraživosti.

Nejtvrdší derby

  • Slovní přestřelky i zákulisní tahanice plnily noviny téměř tři desetiletí. A ostrá atmosféra se přenášela i na trávník. Za jedno z nejtvrdších derby historie je dodnes považován zápas ze září 1931.
  • Bilance byla děsivá: 50 faulů, pět výronů, otřes mozku a zlomená noha. Slavia kvůli zranění dokonce podala trestní oznámení, které však později stáhla.
  • Ironií osudu celý výtěžek z tohoto mimořádně vyhroceného utkání – 158 tisíc korun – putoval na konto Úrazového fondu.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se

Nové vozy lanovky na Petřín už mají zakrytá jenom čela.

Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou podobu. Vozy vyrobené ve Švýcarsku mají aktuálně zakrytá již jen čela a procházejí intenzivním...

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Strahovská Devastation Tour. Historie kopce odchází, unikátní vily jdou k zemi, jiné už mají namále

Ulice Tichá. Na jejím konci je malá Devastation tour.

Při touláním Prahou lze narazit na architektonickou minulost města. Na tu dávnou i relativně čerstvou. Některé stavby ale mají na kahánku. Chátrají pomalu a nenápadně. Jižní svahy strahovského kopce...

Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro

Tereza Hrochová během Pražského maratonu

Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí roku. Pražský maraton přivede do ulic tisíce běžců, ale pro Pražany a návštěvníky města to znamená...

Policie obvinila čtyři mladíky z krádeží nafty na Třebíčsku, dva nejsou plnoletí

ilustrační snímek

Policie obvinila čtveřici mladíků z krádeží nafty na Třebíčsku. Dva z nich ještě nejsou plnoletí. Zadrženi byli v polovině dubna. Celkově způsobili škodu asi...

7. května 2026  12:34,  aktualizováno  12:34

Kroměříž vyhrála soud kvůli vyšší dani pro majitele neudržovaných staveb

Zastupitelé Kroměříže vyšli vstříc vlastníkovi objektu na Riegrově náměstí,...

Kroměřížská radnice chce příští rok zatížit vyšší daní z nemovitosti čtyři majitele domů, které chátrají a hyzdí město, jehož části jsou na seznamu kulturního dědictví UNESCO. Začalo s tím letos...

7. května 2026  14:02,  aktualizováno  14:02

Dětská nemocnice Brno sníží kvůli rekonstrukci pavilonu S počet lůžek

ilustrační snímek

Dětská nemocnice v Brně opraví pavilon S, ve kterém je dětské infekční oddělení a jednotka intenzivní péče. Práce začnou v červnu a potrvají rok. Rekonstrukce...

7. května 2026  12:27,  aktualizováno  12:27

Sokolov rozšiřuje cyklistickou infrastrukturu, staví cyklostezku a cyklopoint

ilustrační snímek

Sokolov pokračuje v budování infrastruktury pro cyklisty ve městě. Do konce června postaví na dvou místech dobíjecí cyklostojany pro elektrokola a do konce...

7. května 2026  12:20,  aktualizováno  12:20

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

VIDEO: Drtivý náraz odtrhl i střechu. Řidič na dálnici rozstřelil auto o stojící kamion

Řidič BMW narazil na D3 na Kaplicku do stojícího kamionu. (23. dubna 2026)

Příliš pozdě si na dálnici D3 nedaleko Kaplice na Českokrumlovsku všiml polský řidič BMW kamionů stojících v koloně. Povedlo se mu ještě trochu strhnout řízení do strany, což mu zřejmě zachránilo...

7. května 2026  13:12,  aktualizováno  13:52

Nastražené kameny vyřadí lokomotivu i na týdny. Škody jdou do milionů, apelují dráhy

Poškozené kolo lokomotivy od naskládaného kamení na kolejích.

Na první pohled klukovina, ovšem ne pokud jsou v sázce životy lidí či škody dosahující miliony korun. Řeč je o kamenech na kolejích, které od začátku roku zastavily jen na Pardubicku tři expresy plné...

7. května 2026  13:52

Lokomotiva v Ústí narazila do osobního vlaku, několik lidí se zranilo

Na nádraží Ústí nad Labem západ se srazila posunovaná lokomotiva s osobním...

Na nádraží Ústí nad Labem západ narazila dnes ráno lokomotiva do stojícího osobního vlaku. Záchranáři odvezli tři lidi s lehčím zraněním do ústecké nemocnice. Událost nemá vliv na dopravu na...

7. května 2026  9:32,  aktualizováno  13:50

Hvězdu na zlínském chodníku slávy budou mít herci Badinková Nováková a Písařík

ilustrační snímek

Hvězdu na chodníku slávy před zlínským Velkým kinem budou mít nově herci Kristýna Badinková Nováková a Martin Písařík. Odhalení hvězd je plánováno na 2....

7. května 2026  12:14,  aktualizováno  12:14

Brigáda trochu jinak. Studenti si vydělávali krádežemi nafty z aut a strojů

Čtveřice mladíků se na krádeže pečlivě připravila. Na místo dojela autem,...

Kriminalisté z Třebíče dopadli skupinu zlodějů, kteří z nákladních aut a stavebních strojů odčerpávali naftu. Jednalo se o čtyři mladíky ve věku od 15 do 20 let. Tři z nich byli ještě studenti....

7. května 2026  13:42,  aktualizováno  13:42

Přerov chystá opravu venkovního plaveckého bazénu, prosakuje v něm voda

ilustrační snímek

Venkovní plavecký bazén v Přerově čeká rozsáhlá oprava, důvodem jsou průsaky vody i poškozené ochozy. Radní už kvůli rekonstrukci schválili pořízení projektové...

7. května 2026  11:58,  aktualizováno  11:58

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Hledej pramen vody už 24 let učí děti v Ostravě vážit si vody.

Teoretická část 24. ročníku EKO soutěže Hledej pramen vody je v plném proudu. Letos se do ní s velkým nasazením zapojilo 27 soutěžních týmů ze 4. a 5. tříd základních škol z Ostravy. Tradiční...

7. května 2026  13:30

Desítky svěřenců na jednoho úředníka. Města přetěžuje veřejné opatrovnictví

Věra Khunová a Alexandra Javorská (zleva) se starají o své blízké. Vznik nového...

Města v Moravskoslezském kraji čelí kritickému nárůstu agendy veřejného opatrovnictví, kdy se musí starat o stovky lidí s duševním onemocněním, závislostmi či dluhy. Kvůli nezájmu rodinných...

7. května 2026  13:22,  aktualizováno  13:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.