Prahu tuto sobotu opět rozdělí derby pražských „S“. Ve 317. historickém střetnutí těchto rivalů půjde o hodně. Ve druhém kole skupiny o titul může Slavia v případě výhry potvrdit tři kola před koncem obhajobu titulu.
Celek z Edenu má nyní náskok osmi bodů právě před Spartou. V derby, které začne od 19. hodiny, bude mít navíc tým vedený koučem Jindřichem Trpišovským výhodu domácího prostředí.
Sparta chce oddálit slávistické oslavy
Dlouholetý rival vedený dánským trenérem Brianem Priskem však bude chtít oslavy oddálit. „Kluci, kteří tady jsou, už vědí, co je Sparta. Každý si to musí přebrat v hlavě tak, aby taková situace nenastala. Je nás v týmu dost zkušených a mladí kluci mají sparťanskou DNA. Nechtějí dopustit, aby nastalo, že Slavia derby vyhraje a bude mít titul,“ řekl útočník Sparty Jan Kuchta.
Klíč od Prahy
Vítěz fotbalového ligového utkání mezi mužstvy AC Sparta Praha a SK Slavia Praha získává vždy na půl roku klíč primátora hlavního města Prahy. Historicky si v derby vede lépe Sparta. Celky odehrály 316 bitev, z nichž 139 ovládli Letenští a 100 Slavia. V 77 případech derby skončilo remízou.
Do utkání nezasáhne kapitán domácích Jan Bořil, pro kterého už sezona předčasně skončila. Při nedávném zápasu proti Hradci Králové totiž dostal červenou kartu za urážky sudího. Disciplinární komise mu pak vystavila stopku sedmi zápasů. O možné potyčky se tak může postarat z řad domácích Tomáš Chorý. Z řad hostů to zase může být bývalý Slávista Jan Kuchta. Hlavním rozhodčím důležitého duelu bude Karel Rouček. Jako VAR pak na zápas dohlédne Marek Radina.
Kde sledovat derby pražských S?
Důležité klání odvysílá Oneplay Sport 1.
Tabulka Chance ligy:
|Mužstvo
|Z
|V
|R
|P
|S
|B
|1.
|SK Slavia Praha
|31
|22
|8
|1
|65:24
|74
|2.
|AC Sparta Praha
|31
|20
|6
|5
|62:33
|66
|3.
|FC Viktoria Plzeň
|31
|16
|8
|7
|53:35
|56
|4.
|FK Jablonec
|31
|15
|6
|10
|41:35
|51
|5.
|FC Hradec Králové
|31
|14
|7
|10
|44:37
|49
|6.
|FC Slovan Liberec
|31
|12
|10
|9
|44:32
|46
Kde vznikla rivalita obou celků
První velký spor mezi Spartou a Slavií propukl už při historicky prvním derby 29. března 1896 na Císařské louce. Rozhodčí Josef Rössler-Ořovský tehdy uznal Spartě vítězný gól. Podle tehdejších pravidel však museli branku po závěrečném hvizdu potvrdit oba kapitáni – a ten slávistický s uznáním nesouhlasil. Gól byl nakonec odvolán a utkání skončilo bez branek. Následná hádka odstartovala dlouholetou nevraživost, která oba kluby rozdělila na mnoho let.
Rivalitu navíc přiživoval i tehdejší tisk. V roce 1904 Sparta prostřednictvím týdeníku Sportovní svět, který vydával předseda Otakar Petřík, veřejně vyzvala Slavii k zápasu. Během předchozích osmi let totiž hrála pouze proti její rezervě a chtěla konečně změřit síly s prvním týmem.
Odpověď však nepřicházela. Sparťanský kapitán Antonín Suchý proto zveřejnil otevřený dopis: „Na dvoje vyzvání naše nedostalo se nám vůbec odpovědi, doufáme tudíž, že tentokráte se tak stane, jinak musili bychom se domnívati, že jen strach před možnou porážkou nutí A-team Slavie – který při posledním utkání byl od Sparty poražen – zápasu tomu se vyhýbati.“ Slavia reagovala téměř okamžitě a bez diplomatických kliček: „Žádná odpověď jest také odpověď! Co se o nás budete domnívati, jest nám věcí lhostejnou!“
Tím začala skutečná „studená válka“ mezi oběma kluby. Uražené tábory proti sobě nenastoupily dlouhých 11 let. Paradoxní přitom bylo, že jejich stadiony tehdy stály prakticky vedle sebe na Letné – od sebe je dělilo jen asi 200 kroků. Zatímco geograficky byli sousedy, ve skutečnosti je oddělovala propast plná rivality, sporů a vzájemné nevraživosti.
Nejtvrdší derby