Fotbaloví fanoušci dvou velkých pražských rivalů jsou opět v pohotovosti. Tuto neděli totiž vypukne v pořadí již 316. derby mezi SK Slavií Praha a AC Spartou Praha. Zápas odstartuje v 18:30.
Derby přichází v momentě, kdy se oba celky musí vyrovnat s vyřazením v domácím poháru. Slavia i Sparta totiž v úterý shodně vypadly už ve čtvrtfinále MOL Cupu, což znamená, že si cestu k trofeji musí hledat především v ligové soutěži. K té má zatím blíže domácí Slavia, jež vede ligu právě před druhou Spartou o sedm bodů. V duelu tak půjde o hodně. Poslední vzájemné utkání dopadlo nerozhodně – 1:1.
Na rozdíl od vršovického celku bojují Letenští ještě v pohárové Evropě, kde příští týden rozehrají osmifinále Konferenční ligy s Alkmaarem. Teď se však chtějí soustředit na derby. „Samozřejmě vyřazení z poháru bolí. Jedním z našich cílů bylo opět se probojovat do finále. V neděli to bude nový zápas. V lize je to klíčové. Všichni chápeme pozici, v níž jsme. Na našem přístupu to nic nezmění. Teď se ale musíme vyrovnat se slabým výkonem, který jsme v Boleslavi předvedli,“ prohlásil trenér Sparty Brian Priske.
Vstupenky
Duel bude hostit Eden s kapacitou 19 370 míst. Domácí sektory jsou už vyprodané. Přesto se ještě mohou uvolnit jednotlivá místa z nevyzvednutých rezervací či od permanentkářů, kteří své místo nabídnou do prodeje.
Kde sledovat derby?
Dlouho očekávané derby pražských „S“ odvysílá živě Oneplay Sport 1 od 18:30, předzápasové studio poběží na obrazovkách od 18:00.
Tabulka Chance Ligy 2025/2026 před 25. kolem
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|SK Slavia Praha
|24
|17
|7
|0
|52:18
|58
|2.
|AC Sparta Praha
|24
|15
|6
|3
|48:25
|51
|3.
|FK Jablonec
|24
|13
|6
|5
|31:23
|45
|4.
|FC Viktoria Plzeň
|24
|12
|6
|6
|42:31
|42
|5.
|FC Slovan Liberec
|24
|10
|7
|7
|37:24
|37
|6.
|SK Sigma Olomouc
|24
|10
|6
|8
|24:22
|36
|7.
|FC Hradec Králové
|24
|9
|7
|8
|34:29
|34
|8.
|MFK Karviná
|24
|10
|2
|12
|35:40
|32
|9.
|FC Zlín
|24
|8
|7
|9
|29:29
|31
|10.
|FK Teplice
|24
|6
|8
|10
|24:30
|26
|11.
|Bohemians Praha 1905
|24
|7
|5
|12
|20:30
|26
|12.
|FK Pardubice
|24
|6
|8
|10
|29:41
|26
|13.
|FK Mladá Boleslav
|24
|5
|8
|11
|32:47
|23
|14.
|1. FC Slovácko
|24
|5
|7
|12
|18:29
|22
|15.
|FC Baník Ostrava
|24
|4
|7
|13
|18:33
|19
|16.
|FK Dukla Praha
|24
|2
|9
|13
|14:36
|15