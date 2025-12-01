Zítra bude Česko zase o něco laskavější. Přichází Giving Tuesday, tedy celosvětový den štědrosti, který se stal protiváhou nákupního šílenství Black Friday. V překladu znamená štědré úterý. Lidé za tu dobu, co se svátek slaví i u nás, darovali více než půl miliardy korun a pomohli tisícům lidí napříč Českem.
Jak Giving Tuesday vznikl?
Hnutí Giving Tuesday se zrodilo v roce 2012 v USA s jednoduchým cílem, tedy připomenout, že po dnech utrácení je čas myslet i na druhé. V současnosti se do této iniciativy zapojují lidé ve více než stovce zemí. V Česku ho zastřešuje Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR), která projekt v roce 2016 přinesla k nám. „Kouzlo Giving Tuesday vidím v lidskosti v nejpřirozenějších gestech. Každý den můžeme udělat něco dobrého – a když se spojíme, dokážeme měnit svět kolem sebe,“ říká zakladatelka A-CSR Lucie Mádlová.
Češi mají dobré srdce. Data to potvrzují
Průzkum Ipsos z letošního října ukazuje jasný trend. Pomoc druhým je pro většinu z nás důležitá.
Co se bude bude zítra dít?
Desítky akcí po celé České republice ukážou, jak pestrá může být pomoc.
Praha
- Objímání miniponíka Elis (8:00–10:00, okolí Národního divadla): jednorožec-terapeut rozveselí kolemjdoucí a ukáže, že pomoc může mít i čtyři kopyta.
- Darování krve v Brumlovce (8:00–11:30): zaměstnanci firem a zástupci Ministerstva zdravotnictví spojí síly pro ty, kteří krev potřebují nejvíc.
- Hostina pro lidi v nouzi + workshop vaření (15:00–17:00, Culinia Siemensova): společné jídlo i praktické tipy, jak levně a smysluplně vařit.
- Nasvícení Petřína (16:25): symbolické světlo za všechny dobré skutky, které ten den vzniknou.
Další města
- České Budějovice: vysokoškoláci darují krev ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou.
- Brno: MUNI POMÁHÁ znovu vyzývá studenty i dobrovolníky k darování krve.
Další akce, které nabídne svátek