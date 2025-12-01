Slavíte Giving Tuesday? Česko nabídne několik akcí, skrze které můžete pomoci těm, co to potřebují

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  11:12
Po Black Friday přichází jeho pravý opak. Giving Tuesday i když nenabízí slevy, ale přináší něco, co si nikde nekoupíte, a to radost z pomoci. Stal se z něho nejštědřejší den v roce a česká solidarita během něj rozdává naději napříč celou zemí.
Giving Tuesday se slaví po celém světě v úterý po pátečním Black Friday.

Giving Tuesday se slaví po celém světě v úterý po pátečním Black Friday. | foto: Metro.cz

Giving Tuesday se slaví po celém světě v úterý po pátečním Black Friday.
V nouzi dokážeme pomáhat bližním i cizím. Jako smysl života však štědrost a...
Na znamení dne solidarity se v barvách hnutí Giving Tuesday rozsvítil Černínský...
Na znamení dne solidarity se v barvách hnutí Giving Tuesday rozsvítil Černínský...
6 fotografií

Zítra bude Česko zase o něco laskavější. Přichází Giving Tuesday, tedy celosvětový den štědrosti, který se stal protiváhou nákupního šílenství Black Friday. V překladu znamená štědré úterý. Lidé za tu dobu, co se svátek slaví i u nás, darovali více než půl miliardy korun a pomohli tisícům lidí napříč Českem.

Jak Giving Tuesday vznikl?

Hnutí Giving Tuesday se zrodilo v roce 2012 v USA s jednoduchým cílem, tedy připomenout, že po dnech utrácení je čas myslet i na druhé. V současnosti se do této iniciativy zapojují lidé ve více než stovce zemí. V Česku ho zastřešuje Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR), která projekt v roce 2016 přinesla k nám. „Kouzlo Giving Tuesday vidím v lidskosti v nejpřirozenějších gestech. Každý den můžeme udělat něco dobrého – a když se spojíme, dokážeme měnit svět kolem sebe,“ říká zakladatelka A-CSR Lucie Mádlová.

Češi mají dobré srdce. Data to potvrzují

Průzkum Ipsos z letošního října ukazuje jasný trend. Pomoc druhým je pro většinu z nás důležitá.

  • 83 % Čechů pomohlo v uplynulém roce nějakou formou.
  • Nejčastěji darujeme věci a dobročinné produkty (41 %), peníze (40 %), nebo čas (19 %).
  • 77 % lidí pomáhá hlavně v ČR, nejčastěji dětem a zvířatům.
  • 83 % považuje pomoc druhým za zásadní hodnotu.

Co se bude bude zítra dít?

Desítky akcí po celé České republice ukážou, jak pestrá může být pomoc.

Praha

  • Objímání miniponíka Elis (8:00–10:00, okolí Národního divadla): jednorožec-terapeut rozveselí kolemjdoucí a ukáže, že pomoc může mít i čtyři kopyta.
  • Darování krve v Brumlovce (8:00–11:30): zaměstnanci firem a zástupci Ministerstva zdravotnictví spojí síly pro ty, kteří krev potřebují nejvíc.
  • Hostina pro lidi v nouzi + workshop vaření (15:00–17:00, Culinia Siemensova): společné jídlo i praktické tipy, jak levně a smysluplně vařit.
  • Nasvícení Petřína (16:25): symbolické světlo za všechny dobré skutky, které ten den vzniknou.

Giving Tuesday se slaví po celém světě v úterý po pátečním Black Friday.

Další města

  • České Budějovice: vysokoškoláci darují krev ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou.
  • Brno: MUNI POMÁHÁ znovu vyzývá studenty i dobrovolníky k darování krve.

Další akce, které nabídne svátek

  • Kytice radosti pro seniory, které v Praze rozdá Taťána Kuchařová.
  • 100 % zisku Rozvoněno.cz půjde na jídlo a vzdělání dětem v Malawi.
  • Sbírka Charty proti domácímu násilí pomůže vybavit krizové byty a podpoří linku 116 016.
  • „Adopce na dálku“ od studentů Gymnázia Praha 9, kteří už šestým rokem financují vzdělání dětí v Ugandě.
  • Pobyt pro rodiče skleněných dětí od hotelu Moráň.
  • Vánoční focení pro svobodné maminky v rámci projektu #fotkyprosvobodnymatky.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

Biatlon je tu! Program olympijské sezony 2025/2026 začíná už v sobotu

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

Olympijská sezona startuje. Fanoušci biatlonu se už těší na 29. listopad. Ve švédském Östersundu je na programu Světový pohár. Jednu ze zastávek soutěže hostí i Nové Město na Moravě. Hlavní událostí...

PŘEHLEDNĚ: Podpora pro lidi bez práce se od ledna 2026 změní. Kolik dostanete vy?

Úřad práce

Podpora v nezaměstnanosti se od ledna 2026 radikálně změní. Jiný bude výpočet částky, jakou lidé bez práce dostanou, i věková hranice, od které jsou nezaměstnaní zvýhodnění. Co všechno změna přináší...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha rozsvítí vánoční tramvaje a autobusy. Známe novinky pro sezonu 2025

Vánoční flotila pražské MHD

Tramvaje či autobusy viditelné po setmění na dálku, to už je v Praze „taková tradice“. V sobotu vyjedou vyzdobené vánoční vozy do ulic. Máme pro vás podrobnosti i trasu průvodu.

Prahu ovládla vánoční flotila. Galerie na kolech svítí víc než strom na Staromáku

Po celý advent až do Tří králů, tedy do pondělí 6. ledna 2026, mohou cestující...

Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po nich jezdí tramvaje, autobusy a dokonce i nový tříčlánkový trolejbus. Dopravní podnik (DPP) totiž opět...

Příjemnou náladu přineslo Adventní zpívání na hradním nádvoří u sv. Víta.

vydáno 1. prosince 2025  11:56

V OC Chodov se nejen nakupuje, ale vedle něj se i za doprovodu hudby bruslí...

vydáno 1. prosince 2025  11:55

Rebelie brněnského ANO. Schillerovou neposlechlo, zůstává v koalici s ODS

Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Alena Schillerová (ANO). (26. listopadu...

S koncem listopadu vypršela lhůta, kterou předsedkyně jihomoravského ANO Alena Schillerová dala svým brněnským spolustraníkům. Ti měli opustit městskou koalici, kterou tvoří mimo jiné také s ODS....

1. prosince 2025  11:12,  aktualizováno  11:53

Nadace Vantage darovala 1 milion hongkongských dolarů na podporu obyvatel postižených požárem v Hongkongu

1. prosince 2025  11:49

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V listopadu na silnicích v hradeckém kraji jeden mrtvý, loni zemřeli tři lidé

ilustrační snímek

V listopadu zemřel při nehodách na silnicích v Královéhradeckém kraji jeden člověk po třech mrtvých loni. Celkem se v listopadu v kraji stalo 308 nehod, což...

1. prosince 2025  10:10,  aktualizováno  10:10

Závada trakčního vedení přerušila provoz na železničním koridoru u České Třebové

IV železniční koridor Praha - České Budějovice. (28. listopadu)

Kvůli závadě na trakčním vedení ve stanici Česká Třebová byl tři čtvrtě hodiny zcela přerušen provoz na železničním koridoru v úsecích Česká Třebová - Opatov a Česká Třebová - Třebovice v Čechách....

1. prosince 2025  11:12,  aktualizováno  11:37

Dva světy mladých Čechů: Ambiciózní vs. nejistí. Rozdíly ukazuje průzkum společnosti Broker Consulting

1. prosince 2025  11:20

Podlahová myčka Sencor S 88 AQUINO+: Čistá podlaha bez námahy

1. prosince 2025  11:19

Za brutální vraždu partnerky v Novém Boru si pachatel odpyká 23 let, potvrdil NS

ilustrační snímek

Za brutální vraždu partnerky v Novém Boru na Českolipsku si pachatel odpyká 23 let ve vězení. Výjimečný trest potvrdil Nejvyšší soud (NS), když odmítl mužovo...

1. prosince 2025  9:43,  aktualizováno  9:43

Slavíte Giving Tuesday? Česko nabídne několik akcí, skrze které můžete pomoci těm, co to potřebují

Giving Tuesday se slaví po celém světě v úterý po pátečním Black Friday.

Po Black Friday přichází jeho pravý opak. Giving Tuesday i když nenabízí slevy, ale přináší něco, co si nikde nekoupíte, a to radost z pomoci. Stal se z něho nejštědřejší den v roce a česká...

1. prosince 2025  11:12

Takový vánoční strom jste ještě neviděli. Modřín na Náchodsku nemá žádné jehličí

Agentura Dobrý den osvědčila, že ozdobený modřín na Novém Hrádku drží český...

V Novém Hrádku na Náchodsku mají hodně netradiční vánoční strom. Je jím asi třicetiletý modřín. V městysu totiž potřebovali nevhodně rostoucí jehličnan pokácet, ale bylo jim líto s ním rovnou...

1. prosince 2025  11:02,  aktualizováno  11:02

Během listopadu zemřeli na silnicích v Olomouckém kraji čtyři lidé

ilustrační snímek

Během listopadu zemřeli na silnicích v Olomouckém kraji čtyři lidé, o tři více než před rokem. Poslední tragická nehoda se stala minulé pondělí na Šumpersku....

1. prosince 2025  9:28,  aktualizováno  9:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.