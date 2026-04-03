Slavíte správně Velikonoce? Pokud si nechcete domů přinést smůlu, v tento den si nic nepůjčujte

Veronika Reicheltová
  6:00
Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, ale v českých zemích se v nich mísí i pohanské oslavy příchodu jara. Každý den Svatého týdne má svá specifická pravidla, která vrcholí velikonočním víkendem. Některá říkají, co musíme jíst, jiná nás varují před tím, co bychom rozhodně dělat neměli.
Velikonoční pomlázka ve Zlíně v podání Slováckého souboru Vonica. (duben 2025)

Oslavy vrcholí takzvaným velikonočním triduem, tedy třídenním obdobím, které začíná na Velký pátek a končí nedělní slavností. Zatímco pro věřící je to čas rozjímání a oslavy zmrtvýchvstání Krista, pro ostatní jde o čas lidových veselic, jarmarků a hodování. Mezi hlavní velikonoční symboly patří vajíčko reprezentující nový život, zajíček jako skromnost a pokora a beránek jako symbol čistoty.

Kdy na Velikonoce nesmí viset prádlo?

Velký pátek, který letos připadá na 3. dubna 2026, je dnem hlubokého smutku a klidu. Podle lidových pověr se v tento den nesmí hýbat se zemí, tedy rýt či kopat na zahradě. Také se nesmí nic půjčovat, protože by půjčené věci mohly být očarované nebo domů přinést smůlu. Podle pověr by se také nemělo prát ani věšet prádlo.

  • Věřilo se, že by se prádlo namáčelo do Kristovy krve a hospodyni by to přineslo neštěstí nebo nemoc do domu.
  • Na Velký pátek se také držel přísný půst.
  • Lidé věřili, že se v tento den otevírají hory a odhalují své poklady. Ukrytý poklad prý označuje kvetoucí kapradí nebo záře ve skalách.

Jaké jsou zvyky na Bílou sobotu?

Bílá sobota, která bude letos 4. dubna 2026, je dnem příprav. Název symbolizuje čistotu a nové začátky. V domácnostech se dříve znovu rozžínal oheň, od kterého se zapalovala velikonoční svíce (paškál).

  • Pečení: Pečou se mazance a jidáše, v troubě nesmí chybět ani sladký beránek.
  • Zdobení: Ženy a dívky připravují kraslice, které barví cibulovými slupkami, voskem nebo jinou technikou.
  • Úklid: Je to poslední den velkého jarního úklidu, aby byl dům připravený na Boží hod.

Kdy je Boží hod velikonoční?

Na velikonoční neděli neboli Boží hod velikonoční, která bude 5. dubna 2026, končí půst a začíná pravé hodování.

  • V kostelech se nechávají světit pokrmy, jako je mazanec, vejce nebo víno. Každý host by měl v tento den dostat kousek posvěceného jídla.
  • Tradice také velí, že byste na sobě měli mít něco nového, aby vás „nepokakal beránek“.

Kdy se plete pomlázka?

Velikonoční pondělí, které letos připadá na 6. dubna 2026, je dnem lidových zvyků, kterým dominuje koleda. Pomlázka se plete v předstihu, nejčastěji v neděli odpoledne nebo v pondělí brzy ráno. Plete se z mladého vrbového proutí a zdobí se barevnými pentlemi.

  • Omlazení: Šlehání dívek má podle tradice zajistit zdraví, mladost a pilnost, název „pomlázka“ vychází ze slova pomladit.
  • Odměna: Koledníci dostávají malovaná vajíčka, sladkosti nebo něco ostřejšího „na zahřátí“.
  • Voda: V některých regionech se traduje, že po dvanácté hodině dopoledne se role obrací a dívky mohou chlapce polít studenou vodou.

