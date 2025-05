Ve středních Čechách se na léto chystají filmové festivaly – NeFeNeFi, který se zaměřuje na extrémně krátké snímky, a Noir Film Festival, který v srpnu představí na středočeských a středověkých hradech tento žánr. Velkým tahákem filmového léta ve středních Čechách budou speciální projekce a programy v rámci oslav dvou kultovních snímků.

Brána JZD je tu 40 let v nezměněné podobě

Letos je to 40 let od premiéry filmu Vesničko má středisková a v roce 1975 se na televizní obrazovky dostal seriál Chalupáři. Proslulá díla budou uvedena na místech, kde vznikla. Letos je to také šedesát let od uvedení filmu Lásky jedné plavovlásky režiséra Miloše Formana. „K plavovláskám žádnou speciální akci nechystáme,“ řekla deníku Metro Lucie Vurbsová, tisková mluvčí Středočeské centrály cestovního ruchu.

Projekce filmu Vesničko má středisková probudí středočeskou obec Křečovice. Očekává se, že diváci a zájemci se budou chtít podívat na konkrétní místa, kde film Jiří Menzel a jeho štáb natáčeli.

Kromě projekce bude připravena i komentovaná prohlídka po známých filmových lokacích. „Náves s bránou JZD, rudou hvězdou a nápisem Mír Neveklov – středisko Křečovice jako by od premiéry filmu téměř nezměnila svou podobu,“ říká Martina Kuncová ze středočeské filmové kanceláře, která filmařům nabízí kompletní servis. Speciální program se uskuteční 12. září.

Chalupáři zvou do Višňové

Už 7. června se chystá oslava dalšího legendárního kousku – seriálu Chalupáři, který letos slaví 50 let od uvedení. A akce se uskuteční v obci Višňová, která byla v seriálu přejmenována na Třešňovou. Kromě projekce a doprovodného programu tady vystoupí Matuška Revival.

Filmoví fanoušci se mohou těšit také na nové žánry a autory. Už 13. června se ve Velvarech chystá nový festival NeFeNeFi – Nejkratší festival nejkratších filmů, který se zaměřuje na extrémně krátké snímky. Zato filmy žánru noir se opět objeví na středověkých hradech, letos srpnu na Křivoklátě a Českém Šternberku. Na dalších místech budou promítány další filmy jako Slavnosti sněženek, Osada havranů nebo letos Českým lvem oceněný Zahradníkův rok.