Slavnému komikovi Carreymu na place Grinche pomáhal expert na zvládání mučení

  12:00
Není pohádka jako pohádka. Kultovní americký Grinch přinesl zelenému vánočnímu škůdci morální prozření, avšak jeho představiteli Jimu Carreymu vedle tučné výplaty také natáčecí peklo srovnatelné s fyzickým týráním. Nesnesitelný pobyt v dráždivém a pro kyslík takřka neprodyšném kostýmu si vyžádal povolání výcvikáře CIA specializovaného na zvládání mučení.
Grinch | foto: CinemArt

Za vyhrocenou situací se Carrey s dalšími tvůrci včetně režiséra Rona Howarda nebo maskéra Ricka Bakera ohlédli ve společném vzpomínkovém rozhovoru pro Vulture.

Dvacet milionů dolarů a sázka studia na hvězdu

Slavného komika, jenž jako první herec dostal za filmovou roli dvacet milionů dolarů, si za totožnou sumu pojistili také v Universalu pro hraného Grinche. Postava z knih Dr. Seusse či z animovaného filmu z šedesátých let měla sváteční tradici, nicméně právě Carrey měl být po spanilé éře Zvířecího detektiva a Masky, ale též Truman Show či Formanova Muže na Měsíci, hlavním produkčním esem. „Studio řeklo: ‚Platíme Jimovi 20 milionů dolarů a chceme ho vidět. Prostě ho nabarvěte nazeleno,‘“ zavzpomínal po čtvrtstoletí od premiéry Baker. „Jenže to není ‚Jak zelený Jim Carrey ukradl Vánoce‘. Je to ‚Jak Grinch ukradl Vánoce‘. Měl by vypadat jako fantazijní postava,“ pokračovala maskérská legenda ze Star Wars, Amerického vlkodlaka v Londýně či Mužů v černém.

Internetový nátlak a lest maskéra Ricka Bakera

Baker tedy využil sílícího vlivu internetu a vymyslel vykutálenou lest. „V té době existoval populární filmový web Ain’t It Cool News a člověk, který ho vedl, byl fanouškem mé práce, takže jsem ho kontaktoval. Řekl jsem mu: ‚Poslyš, Universal chce Jima Carreyho jen nabarvit nazeleno. Myslím, že je to zásadní chyba. Udělal jsem na sobě test, jak by to podle mě mělo vypadat. Dokážeš nějak napsat, že jsi ten test viděl a že Universal dělá obrovskou chybu a vůbec netuší, o čem sakra mluví?‘ A on to udělal. Strhla se naprosto bouřlivá reakce od všech: ‚Co je sakra špatně s těmi lidmi z Universalu? Nechci vidět zeleného Jima Carreyho. Chci vidět Grinche!‘ Bla, bla, bla. A tak nakonec ustoupili.“

Jim Carrey v masce

Kontaktní čočky, dýchání pusou a hodiny
v maskérně

Do projektu se naplno zapojil i sám herec, jenž odmítl pobídku na digitální zbarvení Grinchových očí dozelena. Speciální čočky ale byly bolestivé. „Bylo to něco, o co jsem si sám řekl, a nemůžu to svádět na nikoho jiného než na sebe,“ přiznal Carrey.

Ozvěna toho, čím herec na natáčení každý den procházel, se ostatně musela nést i ve spánku. Hlavním problémem byla úžasná, ale nesmírně komplikovaná maska, jejíž aplikace zabrala až osm hodin. A navíc značně omezovala zorné pole i přísun vzduchu.

„Když došlo na skutečné navrhování Grinche tak, aby vypadal jako Grinch, museli špičku mého nosu umístit až na horní část kořene Grinchova nosu,“ vysvětlil komik.

„Takže všechno ostatní bylo zakryté a já nemohl dýchat nosem. Měli obrovský problém udělat do masky otvory, které by mi umožnily dýchat nosem. Nakonec jsem po celý film dýchal pusou.“

Kostým byl vyrobený z nepříjemně svědivých jačích chlupů, které mě po celý den doháněly k šílenství. Měl jsem prsty dlouhé deset palců, takže jsem se nemohl poškrábat ani si sáhnout na obličej, vůbec nic

Jim Carrey, herec

Jačí chlupy

Carrey si na tuto zkušenost v minulosti stěžoval několikrát a prohlásil, že ke Grinchovi by se rád vrátil leda tehdy, kdyby tvůrci upřednostnili pohodlnější technologii motion capture (například Glum v Pánovi prstenů či hrdinové Avatara).

„Kostým byl vyrobený z nepříjemně svědivých jačích chlupů, které mě po celý den doháněly k šílenství. Měl jsem prsty dlouhé deset palců, takže jsem se nemohl poškrábat ani si sáhnout na obličej, vůbec nic.“ Fyzická i psychická újma okamžitě dosáhly bodu, kdy herec zatoužil projekt opustit. Produkce tak sáhla ke krajnímu a neobvyklému řešení. Najala si člověka, jenž trénoval armádu ve zvládání uvěznění a mučení. A jeho metody zjevně Carreymu pomohly.

„Richard Marcinko byl muž, který cvičil důstojníky CIA a příslušníky speciálních jednotek, jak vydržet mučení,“ řekl Carrey. „Dal mi celou řadu věcí, které jsem mohl dělat, když jsem začal psychicky kolabovat. Třeba se co nejsilněji praštit do nohy. Nebo mít u sebe kamaráda, kterému věřím, a praštit ho do paže. Sníst všechno, co je po ruce. Měnit vzorce v místnosti. Když je zapnutá televize a ty začneš odpadávat, vypni ji a zapni rádio. Kouřit co nejvíc cigaret.“

Bláznivé svetry se objevovaly už dřív – třeba ve filmu Grinch (2000). Módní...

Bee Gees jako záchrana

Poděkování však herec dluží ještě někomu jinému. „Ale to, co mi opravdu pomohlo projít procesem líčení, který nakonec stáhli zhruba na tři hodiny, byli Bee Gees. Během líčení jsem poslouchal celé dílo Bee Gees. Jejich hudba je tak radostná,“ uzavřel herec, jenž ale údajně sám přiváděl k šílenství maskéra Kazuhira Tsujiho.

Minimálně z obchodního hlediska se absolvované extrémy vyplatily, Grinch byl roku 2000 vůbec nejvýdělečnějším filmem v amerických pokladnách. Kritici si řekli své, ale energická kultovní taškařice především vánoční zkouškou divácké věrnosti prochází na výbornou. Baker si odnesl cenu Akademie a Carrey svých dvacet milionů dolarů, pro které v tomto případě udělal trochu víc, než bývá v komediální branži obvyklé.

20. prosince 2025  10:24,  aktualizováno  10:24

PĹ™i nehodÄ› nĂˇkladnĂ­ho a osobnĂ­ho auta na Chomutovsku se zranilo pÄ›t lidĂ­

Liberec pĹ™Ă­ĹˇtĂ­ rok nejspĂ­Ĺˇ opravĂ­ pamĂˇtkovÄ› chrĂˇnÄ›nou Liebiegovu hrobku

