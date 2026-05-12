„Letňanská radnice nezapomíná na seniory, a tak si mohou od 1. května nakoupit vitaminy, léky, případně jiné zboží či služby v rámci projektu Corrency Praha 18. Ten zde proběhl také v loni. Cílem projektu je finančně pomoci seniorům ve věku nad 65 let, kteří mají trvalý pobyt v osmnácté městské části.“ S tímhle tvrzením přispěchal o víkendu v rámci rubriky Metro Hlídač čtenář Pavel Kyselák. Občané osmnáctky díky takzvaným correntům mohou při nákupu ušetřit až padesát procent za zboží a služby. „Tento projekt se vztahuje i na děti ve věku od 3 do 15 let, a to na úhradu volnočasových aktivit a kroužků, aby rodičům ulevil v rozpočtu,“ dodává Kyselák.
Jak to funguje?
O projektu Corrency slyšela velká část Pražanů. Aby také ne. Jen v hlavním městě jej v nějaké formě zkoušely například městské části Praha 1, Praha 14, Praha 16, Praha-Kolovraty a již zmiňovaná Praha 18. Jen málo lidí však přesně chápe, k čemu je to vlastně dobré.
Je to přitom poměrně tri viální. Řekněme, že jste starosta městské části a chcete podpořit místní obchodníky, a tedy i lokální ekonomiku. Neuděláte to ale přímo. Místo toho z rozpočtu vyčleníte určitou částku, kterou pak ve formě virtuální měny, takzvaných correntů, rozdělíte mezi místní obyvatele.
Půlmilionový budget
„Městská část Praha 18 vyčlenila pět set tisíc korun na podporu tohoto projektu, které budou rozděleny mezi pět set registrovaných občanů. V rámci projektu budou se niorům rozděleny elektronické correnty v hodnotě tisíc korun. Tento příspěvek dostanou zaregistrovaní občané rozdělený nadvakrát – pět set korun v květnu a pět set v červnu,“ uvádějí zástupci osmnácté městské části a dodávají: „Částka se nesčítá ani nepřevádí do následujícího měsíce. Občané díky correntům mohou při nákupu ušetřit až padesát procent za zboží a služby.“
Digitální koruny
Největší zkušenosti má zatím Praha 1, která patřila mezi první radnice v Česku, jež systém vyzkoušely. V pilotní fázi v roce 2022 rozdělila mezi obyvatele dva miliony korun. Každý registrovaný mohl získat podporu až tisíc korun, kterou využil například v restauracích, obchodech či službách. Zapojilo se přes 150 podniků.
Podle radnice Prahy 1 projekt tehdy splnil hlavní cíl, a to přivést zákazníky zpět do místních provozoven po covidových omezeních a vysoké inflaci. Obchodníci uváděli, že díky systému získali nové zákazníky a vyšší tržby. Někteří místní podnikatelé rovněž popisovali, že lidé utráceli více, než byla samotná podpora od městské části.
Praha 1 zároveň podle slov svých zástupců získala přehled o tom, jaké služby a typy obchodů obyvatelé nejvíce využívají. Proto později systém rozšířila i na další oblasti, jako například na podporu dětských kroužků, seniorů nebo nákupů v městských lékárnách. Například v programu zaměřeném na volnočasové aktivity dětí radnice vyčlenila milion korun a během několika týdnů se registrovaly stovky rodin i desítky organizací. „V rámci projektu Corrency uvolní celkem čtyři miliony korun na nákupy léků, doplňků stravy a zdravotnických pomůcek v místních lékárnách a zároveň na preventivní vyšetření a programy,“ uvedli zástupci Prahy 1 začátkem března.
Mazáci ze čtrnáctky
Pro ingredience na salát raději k místnímu zelináři než do potravin v obchodním centru, ke kadeřnici do lokálního salonu než na druhý konec metropole, pro kávu jedině do nedaleké kavárny. Přesně tohle uvažování se snaží již několik let vštípit svým občanům vedení čtrnácté městské části. Projekt Corrency v Praze 14 pokračuje i letos. Radnice znovu podporuje hlavně dětské kroužky a volnočasové aktivity, kde děti s trvalým pobytem v Praze 14 mohly získat 1 500 correntů na úhradu aktivit u zapojených poskytovatelů. Zároveň je na období od září do prosince plánována další vlna podpory místní ekonomiky, v rámci které mají dospělí obyvatelé získat tisícovku na nákupy u zapojených obchodníků, přičemž Corrency uhradí polovinu ceny nákupu.
Není všechno zlato, co se třpytí
Kritika projektu Corrency v Praze i dalších městech se obvykle točí kolem několika témat. Nejčastěji opozice a část ekonomů namítají, že systém může zvýhodňovat jen vybrané podnikatele, kteří se do programu stihnou nebo chtějí zapojit, a tím narušovat férovou konkurenci. Tento argument zazníval například i v Hradci Králové, kde opoziční politici z ANO mluvili o „křivení trhu“.
Další výtka je administrativní a politická. Někteří kritici tvrdí, že jde v podstatě o veřejně financované slevové kupony, jejichž efekt na dlouhodobou ekonomiku není jasně prokázaný. Objevují se také otázky, zda by peníze z rozpočtu nemohly být vy užity systémověji, například na přímé investice nebo sociální podporu místo krátkodobé spotřeby.
Část podnikatelů navíc upozorňuje, že zapojení do systému není vždy úplně jednoduché a že z programu nejvíce těží provozovny s aktivnějším marketingem nebo známější značky. Některým lidem vadí i to, že Corrency podporuje hlavně spotřebu, ale neřeší hlubší problémy malých obchodníků, jako jsou například vysoké nájmy nebo energie.
Virtuální měna