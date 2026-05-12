Slevy až 50 procent z radnice. Corrency v Praze láká seniory, kritici ale varují před křivením trhu

Filip Jaroševský
  4:59
Projekt Corrency by měl mít ideálně zcela jednoduchý cíl: „donutit“ místní obyvatele nakupovat u lokálních živnostníků a podpořit tak drobné podnikání v dané městské části. V praxi funguje jako systém digitálních příspěvků, které lidé mohou uplatnit jen u zapojených obchodníků, čímž radnice nepřímo motivuje k utrácení peněz v místě bydliště. Zastánci tvrdí, že tím oživuje lokální ekonomiku a vrací zákazníky do menších provozoven, kritici ale upozorňují na možné narušení tržního prostředí a otázku dlouhodobé efektivity takové podpory.
Corrency je systém na podporu lokální ekonomiky. Radnicím umožňuje nastavit podporu obyvatel nebo vybraných podnikatelů. | foto: CORRENCY.CZ

„Letňanská radnice nezapomíná na seniory, a tak si mohou od 1. května nakoupit vitaminy, léky, případně jiné zboží či služby v rámci projektu Corrency Praha 18. Ten zde proběhl také v loni. Cílem projektu je finančně pomoci seniorům ve věku nad 65 let, kteří mají trvalý pobyt v osmnácté městské části.“ S tímhle tvrzením přispěchal o víkendu v rámci rubriky Metro Hlídač čtenář Pavel Kyselák. Občané osmnáctky díky takzvaným correntům mohou při nákupu ušetřit až padesát procent za zboží a služby. „Tento projekt se vztahuje i na děti ve věku od 3 do 15 let, a to na úhradu volnočasových aktivit a kroužků, aby rodičům ulevil v rozpočtu,“ dodává Kyselák.

Jak to funguje?

O projektu Corrency slyšela velká část Pražanů. Aby také ne. Jen v hlavním městě jej v nějaké formě zkoušely například městské části Praha 1, Praha 14, Praha 16, Praha-Kolovraty a již zmiňovaná Praha 18. Jen málo lidí však přesně chápe, k čemu je to vlastně dobré.

Před placením informujte obchodníka o úmyslu zaplatit correnty a sdělte mu jednorázový kód nebo číslo občanky.

Je to přitom poměrně tri viální. Řekněme, že jste starosta městské části a chcete podpořit místní obchodníky, a tedy i lokální ekonomiku. Neuděláte to ale přímo. Místo toho z rozpočtu vyčleníte určitou částku, kterou pak ve formě virtuální měny, takzvaných correntů, rozdělíte mezi místní obyvatele.

Půlmilionový budget

„Městská část Praha 18 vyčlenila pět set tisíc korun na podporu tohoto projektu, které budou rozděleny mezi pět set registrovaných občanů. V rámci projektu budou se niorům rozděleny elektronické correnty v hodnotě tisíc korun. Tento příspěvek dostanou zaregistrovaní občané rozdělený nadvakrát – pět set korun v květnu a pět set v červnu,“ uvádějí zástupci osmnácté městské části a dodávají: „Částka se nesčítá ani nepřevádí do následujícího měsíce. Občané díky correntům mohou při nákupu ušetřit až padesát procent za zboží a služby.“

Digitální koruny

Největší zkušenosti má zatím Praha 1, která patřila mezi první radnice v Česku, jež systém vyzkoušely. V pilotní fázi v roce 2022 rozdělila mezi obyvatele dva miliony korun. Každý registrovaný mohl získat podporu až tisíc korun, kterou využil například v restauracích, obchodech či službách. Zapojilo se přes 150 podniků.

Podle radnice Prahy 1 projekt tehdy splnil hlavní cíl, a to přivést zákazníky zpět do místních provozoven po covidových omezeních a vysoké inflaci. Obchodníci uváděli, že díky systému získali nové zákazníky a vyšší tržby. Někteří místní podnikatelé rovněž popisovali, že lidé utráceli více, než byla samotná podpora od městské části.

Praha 1 zároveň podle slov svých zástupců získala přehled o tom, jaké služby a typy obchodů obyvatelé nejvíce využívají. Proto později systém rozšířila i na další oblasti, jako například na podporu dětských kroužků, seniorů nebo nákupů v městských lékárnách. Například v programu zaměřeném na volnočasové aktivity dětí radnice vyčlenila milion korun a během několika týdnů se registrovaly stovky rodin i desítky organizací. „V rámci projektu Corrency uvolní celkem čtyři miliony korun na nákupy léků, doplňků stravy a zdravotnických pomůcek v místních lékárnách a zároveň na preventivní vyšetření a programy,“ uvedli zástupci Prahy 1 začátkem března.

Mazáci ze čtrnáctky

Pro ingredience na salát raději k místnímu zelináři než do potravin v obchodním centru, ke kadeřnici do lokálního salonu než na druhý konec metropole, pro kávu jedině do nedaleké kavárny. Přesně tohle uvažování se snaží již několik let vštípit svým občanům vedení čtrnácté městské části. Projekt Corrency v Praze 14 pokračuje i letos. Radnice znovu podporuje hlavně dětské kroužky a volnočasové aktivity, kde děti s trvalým pobytem v Praze 14 mohly získat 1 500 correntů na úhradu aktivit u zapojených poskytovatelů. Zároveň je na období od září do prosince plánována další vlna podpory místní ekonomiky, v rámci které mají dospělí obyvatelé získat tisícovku na nákupy u zapojených obchodníků, přičemž Corrency uhradí polovinu ceny nákupu.

Není všechno zlato, co se třpytí

Kritika projektu Corrency v Praze i dalších městech se obvykle točí kolem několika témat. Nejčastěji opozice a část ekonomů namítají, že systém může zvýhodňovat jen vybrané podnikatele, kteří se do programu stihnou nebo chtějí zapojit, a tím narušovat férovou konkurenci. Tento argument zazníval například i v Hradci Králové, kde opoziční politici z ANO mluvili o „křivení trhu“.

Další výtka je administrativní a politická. Někteří kritici tvrdí, že jde v podstatě o veřejně financované slevové kupony, jejichž efekt na dlouhodobou ekonomiku není jasně prokázaný. Objevují se také otázky, zda by peníze z rozpočtu nemohly být vy užity systémověji, například na přímé investice nebo sociální podporu místo krátkodobé spotřeby.

Corrency dosáhlo vítězství v letošním, již 25. ročníku soutěže Chytrá města, kterého se zúčastnilo 93 různých projektů.

Část podnikatelů navíc upozorňuje, že zapojení do systému není vždy úplně jednoduché a že z programu nejvíce těží provozovny s aktivnějším marketingem nebo známější značky. Některým lidem vadí i to, že Corrency podporuje hlavně spotřebu, ale neřeší hlubší problémy malých obchodníků, jako jsou například vysoké nájmy nebo energie.

Virtuální měna

  • Systém Corrency se zamě řuje na podporu místních obchodníků a podnikatelů. Kromě toho se také snaží zvýšit angažovanost komunit, čímž se pozve dává ekonomika regionu.
  • Projekt v minulých letech, konkrétně v roce 2021, pomohl lokálním obchodníkům také v jihomoravském Kyjově. Pilotní projekt Corrency zde byl zahájen začátkem jara 2022. Mezi 1 574 obyvateli Kyjova se přerozdělilo 800 tisíc correntů. Platit s nimi poté mohli ve čtyřiceti kyjovských provozovnách.
  • V případě první městské části se projektu před lety zúčastnilo 1 489 lidí, celková podpora obchodníkům tak činila 2 196 000 korun. Podobně úspěšný byl projekt také v Praze 18 – Letňanech. V této pražské městské části se v první fázi zapojilo 955 občanů, kteří následně přihráli do kapes obchodníků 1 427 000 korun.
  • Projekt v minulosti podpořila řada institucí a organizací. Získal třeba záštitu Hospodářské komory, ministerstva vnitra a Asociace malých a středních podniků a živnostníků a podporu ministerstva průmyslu a obchodu.

