Když firmy použily při tvorbě obrázku nebo videa umělou inteligenci, mohly k výsledku připojit upozornění. Teď si podle Cambridge Dictionary některé společnosti začínají dávat záležet i na opačném sdělení. Výslovně upozorňují, že za jejich prací stojí člověk. V angličtině se to projevuje častějším používáním spojení human-written („napsáno člověkem“) a human-made („vytvořeno člověkem“). Právě tenhle posun pomohl slovu human k titulu, který Cambridge oznámila 18. listopadu.
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Když je lidský původ součástí hodnoty
Cambridge pro tenhle jev používá spojení human premium. Vyjadřuje myšlenku, že si něčeho můžeme cenit víc už proto, že to vytvořil člověk. Příklad slovník našel v hudbě. Společnost Jazz Is Dead letos spustila iniciativu Played By Humans, která má pomoci ověřit, zda nahrávka vznikla prací lidí. V kinematografii se lidský původ promítl i do pravidel Oscarů. Filmová akademie upřesnila, že o herecké ceny se mohou ucházet výkony prokazatelně ztvárněné lidmi s jejich souhlasem a že scénář musí být celý dílem lidských autorů.
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Do užšího výběru se dostalo i slovo analogue, tedy „analogový“. Cambridge si všimla, že ho lidé používají i pro činnosti, u kterých odloží obrazovku. Třeba když pletou, čtou tištěnou knihu nebo si pustí vinyl. Dalšími finalisty byly agent, označení pro systém AI schopný samostatně jednat, a přídavná jména wholesome a chic.
|Rok
|Slovo roku
|Proč uspělo
|2025
|parasocial („parasociální“)
|Popisuje jednostranný vztah. Fanoušek má pocit, že influencera nebo celebritu dobře zná, zatímco druhá strana o něm třeba vůbec neví. Cambridge do debaty zahrnula i vazby, které si lidé vytvářejí k chatbotům.
|2024
|manifest („manifestovat“)
|Výraz zpopularizoval trend založený na představě, že si člověk může přivodit vytoužený výsledek tím, že si ho představuje a soustředí se na něj. O manifestování vlastního úspěchu mluvila třeba zpěvačka Dua Lipa. Na webu slovníku lidé výraz vyhledali téměř 130 tisíckrát.
|2023
|hallucinate („halucinovat“)
|Slovo získalo nový význam v souvislosti s umělou inteligencí. Popisuje situaci, kdy systém vygeneruje nepravdivou informaci, třeba věrohodně znějící citaci, která ve skutečnosti neexistuje.