Slovenský orloj ve Staré Bystrici je nejpřesnější na světě. Co dalšího tu objevíte?

Autor: Šimon Merta
  9:55
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Astroláb ukazuje nejen přesný čas, ale i polohu Měsíce, jeho fáze nebo Slunce v...

Astroláb ukazuje nejen přesný čas, ale i polohu Měsíce, jeho fáze nebo Slunce v rámci znamení zvěrokruhu | foto: Metro.cz

Astroláb ukazuje nejen přesný čas, ale i polohu Měsíce, jeho fáze nebo Slunce v...
Astroláb ukazuje nejen přesný čas, ale i polohu Měsíce, jeho fáze nebo Slunce v...
Svatý Michael Archanděl má ve Staré Bystrici kostel nebo kamennou skulpturu....
Svatý Michael Archanděl má ve Staré Bystrici kostel nebo kamennou skulpturu....
7 fotografií
Pražský orloj na Staroměstském náměstí zná skoro každý. Víte ale, že orloj mají také Slováci? Překvapivě však nikoliv v Bratislavě, ale v kysucké obci Stará Bystrica. Jediný na světě ukazuje takzvaný pravý sluneční čas. Tamní Slovenský orloj je zároveň největší dřevěnou sochou v zemi našich sousedů.

Astroláb ukazuje i polohu Měsíce a jeho fáze

I Slovensko má svůj orloj. Marně byste ho však hledali v Bratislavě či jiném velkém městě. Je dominantou náměstí malé kysucké obce Stará Bystrica. Unikátní Slovenský orloj je řízený počítačem a jako jediný na světě ukazuje pravý sluneční čas, tudíž o něm nejen místní s hrdostí říkají, že je nejpřesnější na světě. Spuštěn a vysvěcen byl 18. července 2009 a stal se tak prvním na Slovensku.

Astroláb ukazuje nejen přesný čas, ale i polohu Měsíce, jeho fáze nebo Slunce v...

Orloj má výšku 14 metrů a nachází se na boční stěně kulturního domu na náměstí Rínok sv. Michala. Celé dílo má tvar stylizované podoby Marie Sedmibolestné, patronky Slovenska, a je označováno za největší dřevěnou sochu v zemi našich sousedů. Do střešních výklenků architekti umístili bronzové plastiky významných slovenských osobností, najdte zde knížete Pribinu či Andreje Hlinku. A v celou hodinu se za zvuku zvonů ve věžičce promenáduje sedm dřevěných apoštolů.

Svatý Michael Archanděl má ve Staré Bystrici kostel nebo kamennou skulpturu

Mezi nejvýznamnější dominanty obce a farnosti Stará Bystrica patří kostel sv. Michaela Archanděla. Postaven byl v neogotickém stylu v roce 1892 po požáru starého dřevěného kostela. Několikrát byl rekonstruován, hlavně po druhé světové válce, kdy byl na více místech zasažen dělostřeleckou palbou. Další opravy proběhly v letech 1997 až 2009, kdy se uskutečnila generální rekonstrukce střechy, věže a fasády kostela.

Svatý Michael Archanděl má ve Staré Bystrici kostel nebo kamennou skulpturu....

Svatého Michaela Archanděla najdete také na náměstí u Slovenského orloje a obecního úřadu města Stará Bystrica. Ta leží v okrese Čadca v Žilinském kraji. Socha a fontána světce jsou vytvořeny z bílého vápence pocházejícího z Bulharska. Archanděl Michael, patron Staré Bystrice, je znázorněn velmi netradičně – křídly drží meč symbolizující kříž a vypadá jako kněz zahalený pláštěm se zahalenou tváří. Zřetelná jsou jen jeho ústa. Socha připomíná i středověkého rytíře v plášti a přilbě jako vůdce nebeského vojska.

Zadíváte-li se za něj do dáli, na nedaleký vrch Bobovec, zaujme vás na něm nedávno postavená rozhledna. Z náměstí k ní vede žlutá turistická značka, ve druhé půli dvoukilometrové trasy se však připravte na strmý výstup. Odměnou vám bude výhled nejen na město, ale i na Malou Fatru, Martinské Hole, Velkou Rači nebo Lysou horu.

Dedinka v údolí

Kolorit náměstí Rínok svätého Michala Archanjela výstižně doplňuje také...
      • Kolorit náměstí Rínok svätého Michala Archanjela výstižně doplňuje také monumentální dílo zhotovené z kortenu, což je povětrnostně odolná ocel s charakteristickým zrezivěním.
  • Autorem sochy s názvem Dedinka v údolí (Vesnička v údolí) je akademický sochař Ondřej IV. Zimka, který vytvořil i některé další známé sochy na Kysucích.
  • Tato skulptura je dosud jeho největší realizací. Je vysoká 5,5 metru a váží přibližně 2,5 tuny.
  • Charakteristickým znakem jsou typická okna kysuckých dřevěnic, ta jako by vyrůstala ze stromu.
  • Přestože socha působí moderně, zároveň vytváří typickou atmosféru kysucké a slovenské rázovité krajiny.
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