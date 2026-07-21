Astroláb ukazuje i polohu Měsíce a jeho fáze
I Slovensko má svůj orloj. Marně byste ho však hledali v Bratislavě či jiném velkém městě. Je dominantou náměstí malé kysucké obce Stará Bystrica. Unikátní Slovenský orloj je řízený počítačem a jako jediný na světě ukazuje pravý sluneční čas, tudíž o něm nejen místní s hrdostí říkají, že je nejpřesnější na světě. Spuštěn a vysvěcen byl 18. července 2009 a stal se tak prvním na Slovensku.
Orloj má výšku 14 metrů a nachází se na boční stěně kulturního domu na náměstí Rínok sv. Michala. Celé dílo má tvar stylizované podoby Marie Sedmibolestné, patronky Slovenska, a je označováno za největší dřevěnou sochu v zemi našich sousedů. Do střešních výklenků architekti umístili bronzové plastiky významných slovenských osobností, najdte zde knížete Pribinu či Andreje Hlinku. A v celou hodinu se za zvuku zvonů ve věžičce promenáduje sedm dřevěných apoštolů.
Svatý Michael Archanděl má ve Staré Bystrici kostel nebo kamennou skulpturu
Mezi nejvýznamnější dominanty obce a farnosti Stará Bystrica patří kostel sv. Michaela Archanděla. Postaven byl v neogotickém stylu v roce 1892 po požáru starého dřevěného kostela. Několikrát byl rekonstruován, hlavně po druhé světové válce, kdy byl na více místech zasažen dělostřeleckou palbou. Další opravy proběhly v letech 1997 až 2009, kdy se uskutečnila generální rekonstrukce střechy, věže a fasády kostela.
Svatého Michaela Archanděla najdete také na náměstí u Slovenského orloje a obecního úřadu města Stará Bystrica. Ta leží v okrese Čadca v Žilinském kraji. Socha a fontána světce jsou vytvořeny z bílého vápence pocházejícího z Bulharska. Archanděl Michael, patron Staré Bystrice, je znázorněn velmi netradičně – křídly drží meč symbolizující kříž a vypadá jako kněz zahalený pláštěm se zahalenou tváří. Zřetelná jsou jen jeho ústa. Socha připomíná i středověkého rytíře v plášti a přilbě jako vůdce nebeského vojska.
Zadíváte-li se za něj do dáli, na nedaleký vrch Bobovec, zaujme vás na něm nedávno postavená rozhledna. Z náměstí k ní vede žlutá turistická značka, ve druhé půli dvoukilometrové trasy se však připravte na strmý výstup. Odměnou vám bude výhled nejen na město, ale i na Malou Fatru, Martinské Hole, Velkou Rači nebo Lysou horu.
Dedinka v údolí