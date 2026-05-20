Když se řekne Slovinsko, možná si hned na první dobrou nespojíte tuto zemi s možností trávit zde letní dovolenou. Ale existuje několik měst, která jsou i v této zemi u moře. Například Portorož, toto město, pouhých 20 kilometrů od Itálie a sedm kilometrů od Chorvatska, je z Česka dobře dostupné. Třeba přímým letem do italského Terstu a odtud zbývajících 80 kilometrů vlakem nebo kompletně z Česka autem, což zabere přibližně šest a devět hodin – podle toho, z jakého místa jedete a jaká bude doprava. V cíli pak na vás čeká promenáda, pláže i hotely, ze kterých je vidět moře a malá místní marina.
Termální prameny pomáhají stovky let
Že je mořský vzduch dobrý pro zdraví, se ví. Tady mají ale i termální lázně. „Využíváme vodu z vrtu hlubokého 705 metrů a její teplota dosahuje 23 °C,“ říká Mitja Žnidaršič, ředitel firmy LifeClass Hotels & Spa, která zde provozuje šest přímořských hotelů. V jednom z nich mají Terme Portorož, a to nejen pro své hosty, ale i pro veřejnost. „Voda v našich bazénech má, díky svému minerálnímu složení se sírany, sodíkem, draslíkem či hořčíkem, preventivní a léčebné účinky mimo jiné na kůži a dýchací orgány, ale i mnoho dalšího,“ dodává.
Piran. Když si protáhnete procházku...
Znáte skladatele Giuseppeho Tartiniho? Jestli ano, tak velmi potěšíte obyvatele města Piran. Výběžek, kde se nachází, je od Portorože vzdálen asi tři kilometry. Můžete se sem dostat buď procházkou podél moře, na kole, nebo místním autobusem. A zmiňovaný Tartini, ačkoliv se zde jen narodil a poté působil hlavně v Itálii, tu má náměstí, kavárnu i dům. Ostatně, křivolaké uličky Itálii, která je také v dálce vidět, připomínají. Z kopce nad městem, kde stojí vyhlídková věž, vidíte nejen na náměstí a marinu, ale na druhé straně i na Chorvatsko.
Pozor na jazyk!
Mile mě překvapila kompaktnost městečka, ale i ceny, které nejsou nijak vyšponované. Je ale dobré mít na paměti, že slovinština s češtinou jsou si někdy podobné. Třeba složení smoothie mi nikdo překládat nemusel, slovům jako pomeranč nebo lesní ovoce jsem rozuměla, už jen stačí dodat, že zázvor je slovinsky ingver, a je jasno. Ale až vám někdo řekne něco o otrokovi, nelekněte se, otrok je slovinsky dítě.