Slovinsko nabízí víc než moře. Objevte soliny, kde se sůl sklízí jako před staletími

Iveta Benáková
Iveta Benáková
  20:13
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Ve Slovinsku je blaze. | foto: Metro.cz

Jet k moři autem je u nás stále velmi oblíbený způsob dovolené. Má to mnoho nesporných výhod, člověk je víc variabilní, nemusí tolik řešit, kolik kilo věcí si s sebou může vzít, a na místě může auto nadále využívat k výletům. Oblíbené destinace jen několik hodin od Česka, jako je Itálie či Chorvatsko, v posledních sezonách doplňuje také Slovinsko.

Možná si Slovinsko hned na první dobrou nespojíte tuto zemi s možností trávit zde letní dovolenou. Ale existuje několik měst, která jsou i v této zemi u moře. Třeba Portorož či Piran, které nabízí možnosti jak pro trávení dovolené na pláži, tak i místa pro procházky či s poznáváním historie. A pokud dovolená autem není to, co chcete, můžete letět za pár set do italského Terstu a odtud zbylých asi 80 kilometrů dojet vlakem.

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Historie stále žije

A když budete chtít během výletů vidět něco skutečně unikátního, máme tip. Jen pár kilometrů od turistických center se rozprostírá krajina, která po staletí formovala místní gastronomii i život zdejších obyvatel.

Ochutnejte sklenku olivového oleje.

Sečoveljské soliny na samém jihu slovinského pobřeží patří k posledním místům ve Středomoří, kde se sůl stále získává tradičním ručním způsobem. Při procházce mezi unikátním systémem bazénů je dobře vidět, že výroba soli není otázkou dnů, ale týdnů. Na procházku se můžete vydat buď sami, nebo s průvodcem. Ten mimo jiné řekne také mnoho zajímavostí, například že mořská voda postupně putuje soustavou kanálů a mělkých nádrží, kde se odpařuje a její slanost se stále zvyšuje. Naplnění celého systému trvá i několik týdnů a sklizeň soli zde tradičně začíná 24. dubna na svátek svatého Jiří. Stejně jako před stovkami let se i teď používají převážně dřevo, kámen, voda a lidská práce.

Na dně krystalizačních nádrží se nachází vrstva černého bahna, na níž záměrně pěstují speciální, pomalu rostoucí vrstvu mikroorganismů a řas zvanou petola. Tato hustá přírodní membrána funguje jako biologický filtr. Zabraňuje tomu, aby se vznikající solné krystaly smísily s podkladovým bahnem, díky čemuž je výsledná sůl zářivě bílá a bohatá na minerály. Když v podvečer nebo brzy ráno zafouká speciální jemný mořský vánek, vytvoří se na hladině nádrží tenká kůra, která svými vzory připomíná ledové květy na oknech. Tento vzácný solný květ se dodnes sbírá ručně s nejvyšší opatrností pomocí tradičních dřevěných nástrojů.

Sečoveljské soliny na samém jihu slovinského pobřeží patří k posledním místům ve Středomoří, kde se sůl stále získává tradičním ručním způsobem.

Není to jen černé bahno

Místní věří, že zdejší černé bahno, italsky nazývané fango, není jen podkladem pro pěstování řas, ale samo o sobě je prospěšné. Již dávní mniši si všimli, že celodenní práce v extrémně slané vodě a bahně zanechává jejich pokožku zdravou a hladkou. Bahno nahřáté na teplotu lidského těla (okolo 36 °C) má podle místních terapeutické účinky – pomáhá při léčbě revmatismu, artrózy, lupénky, akné či oběhových potíží.

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Tvrdá práce a jeden nepřítel

Život solnařů v této oblasti byl sice protkán sepětím s přírodou, ale zároveň znamenal tvrdou dřinu v extrémních podmínkách. Dělníci museli snášet padesátistupňová vedra bez jakéhokoliv stínu a na nohou nosili speciální dřevěné pantofle, které rozkládaly jejich váhu, aby neponičili křehkou vrstvu petoly ani samotné krystaly soli. Největším nepřítelem solnařů byl odjakživa déšť, který dokázal zředit koncentrovanou slanou vodu a zničit týdny práce, a také nevyzpytatelné větry – prudká bóra a vlhké jugo. V dobách největšího rozkvětu stálo v solinách na 270 kamenných domků, kde solnaři s rodinami přes léto žili. V přízemí těchto nostalgických staveb skladovali drahocennou sůl a v patře spali. Dnes je velká část solin chráněným krajinným parkem a muzeem pod širým nebem.

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Termální pohoda v Portoroži

A kdyby vás výlety zmohli, můžete si v Portoroži dopřát relax nejen na lehátku na pláži. Že je mořský vzduch dobrý pro zdraví, se ví. Tady mají ale i termální lázně. „Využíváme vodu z vrtu hlubokého 705 metrů a její teplota dosahuje 23 °C,“ říká Mitja Žnidaršič, ředitel firmy LifeClass Hotels & Spa, která zde provozuje šest přímořských hotelů. V jednom z nich mají Terme Portorož, a to nejen pro své hosty, ale i pro veřejnost. „Voda v našich bazénech má, díky svému minerálnímu složení se sírany, sodíkem, draslíkem či hořčíkem, preventivní a léčebné účinky mimo jiné na kůži a dýchací orgány, ale i mnoho dalšího,“ dodává.

Olivy, kam se podíváš

  • Okolí Portorože nenabízí pro gurmány jenom sůl, ale třeba i olivový olej z ekologické olivové farmy Gramona.
  • A v čem jsou tady jiní? Na rozdíl od klasických komerčních sadů, kde najdete jen kilometry stejných stromů v řadě a kolem nich hlínu, tady na to jdou jinak. Mezi olivovníky schválně nechávají růst divokou trávu či byliny. Kořeny rostlin drží vodu v suché přímořské půdě, brání erozi a přirozeně ji vyživují, takže nemusí používat umělá hnojiva. Navíc tím, že v jednom sadu kombinují téměř dvacet odrůd oliv, je celý ekosystém odolnější vůči škůdcům – když choroba napadne jednu odrůdu, ty ostatní ji podrží.
  • Nezpracovávají ale jen samotný plod oliv, které mají díky těsnému sousedství se slanými pánvemi specifickou chuť, češou i samotné olivové listy. Z nich pak dělají tinktury a čaje, protože listy jsou plné antioxidantů. Ze zbytků po vylisování zase vyrábějí přírodní kosmetiku a mýdla.
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