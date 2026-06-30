Možná si Slovinsko hned na první dobrou nespojíte tuto zemi s možností trávit zde letní dovolenou. Ale existuje několik měst, která jsou i v této zemi u moře. Třeba Portorož či Piran, které nabízí možnosti jak pro trávení dovolené na pláži, tak i místa pro procházky či s poznáváním historie. A pokud dovolená autem není to, co chcete, můžete letět za pár set do italského Terstu a odtud zbylých asi 80 kilometrů dojet vlakem.
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Historie stále žije
A když budete chtít během výletů vidět něco skutečně unikátního, máme tip. Jen pár kilometrů od turistických center se rozprostírá krajina, která po staletí formovala místní gastronomii i život zdejších obyvatel.
Sečoveljské soliny na samém jihu slovinského pobřeží patří k posledním místům ve Středomoří, kde se sůl stále získává tradičním ručním způsobem. Při procházce mezi unikátním systémem bazénů je dobře vidět, že výroba soli není otázkou dnů, ale týdnů. Na procházku se můžete vydat buď sami, nebo s průvodcem. Ten mimo jiné řekne také mnoho zajímavostí, například že mořská voda postupně putuje soustavou kanálů a mělkých nádrží, kde se odpařuje a její slanost se stále zvyšuje. Naplnění celého systému trvá i několik týdnů a sklizeň soli zde tradičně začíná 24. dubna na svátek svatého Jiří. Stejně jako před stovkami let se i teď používají převážně dřevo, kámen, voda a lidská práce.
Na dně krystalizačních nádrží se nachází vrstva černého bahna, na níž záměrně pěstují speciální, pomalu rostoucí vrstvu mikroorganismů a řas zvanou petola. Tato hustá přírodní membrána funguje jako biologický filtr. Zabraňuje tomu, aby se vznikající solné krystaly smísily s podkladovým bahnem, díky čemuž je výsledná sůl zářivě bílá a bohatá na minerály. Když v podvečer nebo brzy ráno zafouká speciální jemný mořský vánek, vytvoří se na hladině nádrží tenká kůra, která svými vzory připomíná ledové květy na oknech. Tento vzácný solný květ se dodnes sbírá ručně s nejvyšší opatrností pomocí tradičních dřevěných nástrojů.
Není to jen černé bahno
Místní věří, že zdejší černé bahno, italsky nazývané fango, není jen podkladem pro pěstování řas, ale samo o sobě je prospěšné. Již dávní mniši si všimli, že celodenní práce v extrémně slané vodě a bahně zanechává jejich pokožku zdravou a hladkou. Bahno nahřáté na teplotu lidského těla (okolo 36 °C) má podle místních terapeutické účinky – pomáhá při léčbě revmatismu, artrózy, lupénky, akné či oběhových potíží.
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Tvrdá práce a jeden nepřítel
Život solnařů v této oblasti byl sice protkán sepětím s přírodou, ale zároveň znamenal tvrdou dřinu v extrémních podmínkách. Dělníci museli snášet padesátistupňová vedra bez jakéhokoliv stínu a na nohou nosili speciální dřevěné pantofle, které rozkládaly jejich váhu, aby neponičili křehkou vrstvu petoly ani samotné krystaly soli. Největším nepřítelem solnařů byl odjakživa déšť, který dokázal zředit koncentrovanou slanou vodu a zničit týdny práce, a také nevyzpytatelné větry – prudká bóra a vlhké jugo. V dobách největšího rozkvětu stálo v solinách na 270 kamenných domků, kde solnaři s rodinami přes léto žili. V přízemí těchto nostalgických staveb skladovali drahocennou sůl a v patře spali. Dnes je velká část solin chráněným krajinným parkem a muzeem pod širým nebem.
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Termální pohoda v Portoroži
A kdyby vás výlety zmohli, můžete si v Portoroži dopřát relax nejen na lehátku na pláži. Že je mořský vzduch dobrý pro zdraví, se ví. Tady mají ale i termální lázně. „Využíváme vodu z vrtu hlubokého 705 metrů a její teplota dosahuje 23 °C,“ říká Mitja Žnidaršič, ředitel firmy LifeClass Hotels & Spa, která zde provozuje šest přímořských hotelů. V jednom z nich mají Terme Portorož, a to nejen pro své hosty, ale i pro veřejnost. „Voda v našich bazénech má, díky svému minerálnímu složení se sírany, sodíkem, draslíkem či hořčíkem, preventivní a léčebné účinky mimo jiné na kůži a dýchací orgány, ale i mnoho dalšího,“ dodává.
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