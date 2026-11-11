Slovinsko obytným autem mimo sezonu. Čekají vás prázdné hory, vodopády i skvělé kempy

Petr Holeček
Petr Holeček
  13:00
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Podzimní trip do Slovinska? Za nás skvělý nápad! Turistická sezona už končí,...

Podzimní trip do Slovinska? Za nás skvělý nápad! Turistická sezona už končí, hory se zbarvily do podzimních odstínů, silnice jsou volnější a v oblíbených údolích konečně nepotkáváte davy lidí. | foto: Metro.cz

Podzimní trip do Slovinska? Za nás skvělý nápad! Turistická sezona už končí,...
Podzimní trip do Slovinska? Za nás skvělý nápad! Turistická sezona už končí,...
Podzimní trip do Slovinska? Za nás skvělý nápad! Turistická sezona už končí,...
Podzimní trip do Slovinska? Za nás skvělý nápad! Turistická sezona už končí,...
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Podzimní trip do Slovinska? Za nás skvělý nápad! Turistická sezona už končí, hory se zbarvily do podzimních odstínů, silnice jsou volnější a v oblíbených údolích konečně nepotkáváte davy lidí. Má to ale jeden háček: s koncem sezony zavírá také řada restaurací, hotelů, kempů a glampingových areálů.

O to větší smysl dává vyrazit vlastním obytným autem, které vám poskytne svobodu a zázemí i ve chvíli, kdy už okolní turistický provoz utichá. Jen pozor, Slovinsko není země, kde můžete jednoduše zaparkovat někde na louce pod horami a přenocovat. Divoké kempování je zakázané a nocovat je potřeba na oficiálních stellplatzech, v kempech nebo na místech k tomu určených, případně se souhlasem majitele soukromého pozemku. Chce to více hledání nebo číst deník Metro. My jsme vyrazili z Prahy na zhruba devítihodinovou cestu přes Rakousko do KamnickoSavinjských Alp. První zastávku jsme si udělali u rakouského pivovaru Alfons, kde nás čekal příjemný stellplatz se základním zázemím včetně toalety, která vám dokonce na uvítanou zahraje.

Podzimní trip do Slovinska? Za nás skvělý nápad! Turistická sezona už končí,...

A k tomu moc milá paní domácí, stejně sympatický pan domácí a výborné německé ležáky. Ideální místo, kde po dlouhé cestě vypnout motor a zapnout chuťové pohárky. Ráno jsme překonali hranice Slovinska a zamířili na Šenkovu domačiji v údolí Jezersko. Tady nás čekala tradiční horská usedlost, zázemí pro obytná auta za 20 eur na noc, sauna za příplatek a především úchvatné okolí KamnickoSavinjských Alp. Kraj, který je možná méně známý než slavnější slovinské horské oblasti, ale právě proto má své kouzlo. Tohle bylo uvítání!

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Kemp, co má duši

Nechtěli jsme zůstat jen v horách, zamířili jsme také do nádherného historického Kamniku. Ale to už je téma na příští reportáž. Spíš vám musíme dát tip na ubytování, zkuste nedaleký Camping Menina. „Jsme v unikátní oblasti mezi pálenkou, pivem a vínem. Vinařství, pálenice a malé řemeslné pivovary jsou všude kolem,“ říká místní provozovatel Jure Kolenc. A má pravdu. Tady se nemusíte bát, že by večer nebylo co ochutnávat.

Podzimní trip do Slovinska? Za nás skvělý nápad! Turistická sezona už končí,...

Když se večer posadíte u řeky a podíváte se přes její hladinu na protější kopce, objevíte další místní atrakci. Jejich silueta totiž nápadně připomíná nahou spící ženu. To samozřejmě potěší pánskou část výpravy, zatímco dámy ocení především bodré a pohostinné místní provozovatele. Camping Menina má rozlohu zhruba osm hektarů a nabízí kolem dvou set kempovacích parcel pro stany, karavany i obytná auta. Kdo nechce spát ve vlastním, může si vybrat z mobilních domků, dřevěných chatek, větších srubů nebo dalších typů ubytování. Nechybí lanový park a půjčovna raftů, kajaků a paddleboardů pro aktivity na řece Savinji.

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Po sauně hned do řeky

Kousek od historického Kamniku stojí za zastávku také Slovenia Eco Resort. Je to příjemná kombinace horského glampingu, kempu a restaurace, navíc s výhledem na Kamnicko-Savinjské Alpy. Pokud si chcete dopřát trochu pohodlí, můžete se ubytovat v některém z dřevěných chaletů inspirovaných tradičními salašnickými obydlími z nedaleké Veliké planiny. A jestli cestujete po svém, jednoduše zaparkujete obytné auto na zdejším stellplatzu. Ten nabízí elektřinu, vodu, odpadní servis i společné sprchy a toalety. Mimo sezonu je cena za auto 35 eur. Resort má vlastní restauraci, wellness se saunou, venkovní bazén i malé hospodářství se zvířaty. A pokud se vám nebude chtít odjet, zůstaňte! My jsme to měli udělat taky…

Podzimní trip do Slovinska? Za nás skvělý nápad! Turistická sezona už končí,...

Vodopády, průrvy a další ukryté příběhy

  • Dalším tipem na výlet je Logarská dolina. Pokud si chcete užít trochu horského luxusu, zastavte se na oběd v hotelu Plesnik, který patří k místním ikonám a nabízí krásné výhledy na okolní štíty.
  • Odtud už to není daleko k vodopádu Rinka, jednomu z nejvyšších volně padajících vodopádů ve Slovinsku. Voda tu padá z výšky úctyhodných 90 metrů a pod vodopádem vytváří působivý přírodní amfiteátr. Jenže ještě víc než tahle slavná atrakce nás nakonec dostalo úplně jiné místo.
  • Pramen říčky Kamniška Bistrica, ukrytý v srdci stejnojmenného ledovcového údolí. Křišťálově čistá voda tu vyvěrá mezi mechem porostlými kameny a vytváří malé jezírko, kolem kterého se zvedají alpské štíty. Jen kousek od pramene se nachází také soutěsky Veliki a Mali Predaselj.
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