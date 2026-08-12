Už dnes v noci nabídne obloha hned dva výrazné astronomické úkazy. Před západem Slunce bude možné z Česka pozorovat mimořádně výrazné částečné zatmění, během následující noci pak vyvrcholí meteorický roj Perseid.
Podmínky mají být podle meteorologů téměř ideální. Největší šance spatřit vysoký počet meteorů nastane během noci z dneška na zítřek, především v jejím závěru.
„Šance na největší množství spatřených meteorů bude ve čtvrtek ve druhé polovině noci a k ránu. To bude padat 50 až 80 meteorů za hodinu. To už je hodně splněných přání,“ uvedli na sociálních sítích meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu.
Slušné množství padajících hvězd má být podle nich viditelné už během večera. Pozorovatelům proto doporučují sledovat oblohu po setmění, ideálně na místě vzdáleném od městského osvětlení.
Počasí má pozorování přát
Dobrou zprávou je předpověď počasí. Nad Českem má být zcela jasno, případně se objeví pouze minimum oblačnosti. Meteorologové proto hodnotí podmínky pro sledování zatmění i Perseid jako skvělé.
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Zatmění Slunce míří na Česko. Kde ho budete ve středu 12. srpna sledovat?
„S ohledem na stabilní tlakovou výši a jistotu v předpovědi lze brát toto hodnocení jako vysoce pravděpodobné až víceméně jisté už v tuto chvíli,“ uvedli meteorologové v neděli.
Měsíc zakryje přes 86 procent Slunce
Dnešní zatmění Slunce bude patřit k největším astronomickým událostem desetiletí. „Jde o první úplné zatmění Slunce pozorovatelné i z Evropy od roku 1999, o nejvýraznější částečné zatmění Slunce pozorovatelné ze střední Evropy až do roku 2075 a i nejblíže položené úplné zatmění k Česku a Slovensku do roku 2081,“ upozornil astronom Petr Horálek.
Česká republika i Slovensko se ocitnou na okraji oblasti maximální fáze částečného zatmění. V Česku úkaz začne přibližně v 19.19 hodin našeho času, kdy se tmavý disk Měsíce začne pomalu „zakusovat“ do pravého spodního okraje Slunce.
Při maximální fázi zakryje Měsíc více než 86 procent slunečního disku. Nejvýraznější bude zatmění na jihozápadě Čech. Ze Slunce zůstane viditelný jen úzký srpek připomínající „býčí rohy“, které budou ohnuté směrem k obzoru. Krátce nato Slunce zapadne.
Při pozorování zatmění je nezbytné chránit oči speciálními brýlemi s certifikovaným slunečním filtrem. Běžné sluneční brýle, začouzené sklo ani fotografické filtry totiž neposkytují dostatečnou ochranu.