Smack One: Když jsem začínal, většina lidí chtěla, ať okamžitě skončím

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  18:02
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Smack One získal přezdívku strašnický král díky tomu, že pochází z pražských Strašnic. Ty jsou i motivem jeho tvorby. | foto: Archiv J.J.

Jakub Janeček, kterého fanoušci znají pod uměleckým jménem Smack One, patří mezi průkopníky českého grimu. V době, kdy o tomto britském žánru v tuzemsku téměř nikdo neslyšel, se vydal vlastní cestou a navzdory silné kritice přinesl na českou scénu něco zcela nového.

Jakub Janeček je také trojnásobným držitelem ceny Anděl v kategorii rap a za sebou má dvě dekády budování domácí grime scény.

Co je grime?

  • Grime je hudební žánr, který vznikl na začátku tisíciletí ve východním Londýně. Typické je pro něj rychlé tempo kolem 140 BPM, tvrdé elektronické beaty a rap.
  • Texty často reflektují život ve městě, osobní zkušenosti i společenská témata.
  • Nejvýznamnějšími představiteli jsou Wiley, který je označován za kmotra grimu, Skepta, Dizzee Rascal, JME nebo Kano. U nás patří mezi průkopníky právě Smack One.

V rozhovoru pro Metro vzpomíná na odmítavé reakce z počátků kariéry, hodnotí proměnu českého rapu a vysvětluje důvody změny uměleckého jména i to, proč podle něj v současnosti Praha patří mezi nejvýznamnější místa světového grimu.

Když jste na začátku tisíciletí objevil britský grime, šlo v Česku prakticky o neznámý žánr. Co jste v něm viděl?
Bylo to něco nového a neotřelého. Něco jako mix několika žánrů, které mě během dospívání bavily a ovlivňovaly.

Jak silný byl tehdy tlak přizpůsobit se tomu, co česká rapová scéna očekávala?
Po vydání první skladby chtěla drtivá většina hip hop fanoušků i interpretů, ať okamžitě skončím, že v Česku k*rvím rap a tak podobně. Pár jedinců, ke kterým jsem vzhlížel, to ale pochválilo, což mě donutilo pokračovat.

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Někde jste vzpomínal i na momenty, kdy publikum reagovalo odmítavě. Dá se říct, že jste si musel nejprve vychovat své posluchače?
Určitě ano.

Jak složité bylo převést něco tak britského, jako je grime, do českých podmínek?
Nejtěžší na tom byla forma, je těžší napsat double time text v češtině než v angličtině, kde je mnohem víc jednoslabičných slov. Co se týče obsahu, tam jde o to zůstat autentický a věrný místu, ze kterého pocházíte. Nehrát si na to, jak to je tam u nich, ale říct na rovinu, jak to máme tady. To, že tu je méně násilí, je plus a dá se to převést i do grimu, jen je potřeba s tím umět pracovat.

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Sledoval jste vývoj českého rapu z první řady. Když ho nyní porovnáte s dobou, kdy jste začínal, v čem je jiný?
Pokud jde o rap jako žánr, určitě jsme se během let nějak sladili s trendy, které frčí ve světě, mě ale nebaví ani to. Přijde mi, že obecně nejen u nás ale celosvětově je rap dost trendový a monotónní, zaměnitelný. Pro mě je to nuda, i když se najdou výjimky, a pobaví mě skladba, která není bůhvíjak originální, jen je toho čím dál méně.

Třikrát jste získal cenu Anděl, přestože jste se dlouhodobě pohyboval na pomezí rapu, grimu a elektronické hudby. Máte pocit, že český hudební průmysl už lépe chápe žánrové přesahy?
Myslím, že úplně ne, i když se to určitě zlepšilo.

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Po letech končí jméno Smack a přichází Smack One. Proč ta změna?
Říkal jsem si Smack One už od začátku, umělecké jméno jsem si zvolil Smack, což mě po chvíli začalo štvát, protože ve světě je několik umělců s tímto jménem a mně se objevovaly všelijaké skladby na mých streamovacích profilech. Konečně se to podařilo změnit, jde hlavně o ojedinělost. Hned po změně mi začaly samovolně růst počty posluchačů, takže to není uzavření, spíš pozvednutí.

Nové album s názvem Smack One představujete jako začátek nové etapy. Je pro vás důležitější technická stránka, nebo osobní zpověd a umělecký přesah?
Je pro mě důležité dát tomu maximum. Jak formě, tak obsahu, i kdyby to mělo trvat měsíce nebo třeba i roky.

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Když se ohlédnete zpět, co považujete za svůj největší přínos?
Určitě to, že se o Praze a Česku mluví jako o druhém domovu grime music. Přední interpreti z Anglie vědí, co se tady děje, a chtějí být u toho. Kmotr grimu Wiley na Štědrý den natočil video na instagram, kde říká, že Praha je dokonce hlavním městem grimu. Ne druhý domov, ale rovnou to hlavní místo, kde stojí za to zažít grime energii.

Kdybyste teď potkal sám se- be z roku 2006, kdy jste vydal první českou grime skladbu a netušil, co vás čeká, co byste tomu tehdejšímu já řekl?
Nejdřív mě napadlo, že bych mu řekl, ať je v klidu, že to dopadne dobře. Ale měl by pak ten potřebný hlad? Neřekl bych mu nic, jen big up.

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