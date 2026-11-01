„Smažená rýže s vejci“ odkazuje na smrt Mao Ce-tungova nejstaršího syna a na historku, kterou se oficiální místa snaží vyvracet. Vtip, který si utahuje z jedné z největších ikon moderní čínské historie, se stal něčím mnohem víc než jen internetovou legráckou.
Korejská válka vypukla 25. června 1950, kdy severokorejská vojska zaútočila na Jižní Koreu a překročila 38. rovnoběžku. Zpočátku se jednotkám OSN dařilo postup severokorejské armády zvrátit a zatlačit ji zpět na sever. Když se pak samy přiblížily k čínsko-korejské hranici, rozhodla se do bojů zapojit Čína. V říjnu téhož roku překročily její jednotky řeku Jalu. Mezi muži, kteří zamířili do Koreje, byl i osmadvacetiletý Mao An-jing, nejstarší syn čínského vůdce Mao Ce-tunga. Sloužil jako tlumočník z ruštiny a tajemník velitele.
Zápalné pumy s napalmem
Maův syn ale v Koreji nepůsobil dlouho. Zahynul 25. listopadu 1950 při americkém leteckém náletu na čínské velitelství v Severní Koreji. Americké letouny P-51 Mustang na něj svrhly zápalné pumy s napalmem. Mao An-jing při útoku zahynul.
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O několik desetiletí později se jeho smrt spojila s příběhem o obyčejné snídani. Historická událost se postupně proměnila v legendu a ta nakonec v politický vtip.
Podle rozšířené verze příběhu připravoval Mao An-jing onoho listopadového rána na velitelství smaženou rýži s vejci. Kouř z vaření měl prozradit polohu štábu americkým letadlům, která následně zaútočila. Jenže právě v tom je háček. Není spolehlivě doloženo, že Mao An-jing skutečně vařil, natož že by kouř přivedl bombardéry k cíli.
Legenda se postupně rozšířila na internetu a její pointa dala historické události nový život. V čínském internetovém prostředí se smažená rýže s vejci stala narážkou nejen na smrt Mao An-jinga, ale také na oficiální obraz jeho hrdinství a na otázku, co by se stalo, kdyby se po Mao Ce-tungovi dostal k moci jeho vlastní syn.
O zlatou mříž
V minulém desetiletí se po internetu začal šířit vtip, že právě díky přípravě smažené rýže s vejci se Čína neproměnila v dynastický režim podobně jako Severní Korea.
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A úřady to nenechaly jen tak být. V říjnu 2021 policie zadržela uživatele čínské sociální sítě Weibo za komentář, že smažená rýže byla to nejlepší , co vzešlo z korejské války. Za trest byl deset dní v policejní cele.
Ve stejném měsíci vyvolal pobouření internetový účet pobočky telekomunikační společnosti China Unicom, která zveřejnila recept na smaženou rýži v den výročí Mao An-jingova narození. Účet byl následně odstaven.
Čínské úřady a státní instituce se snaží příběh o smažené rýži odmítat jako nepravdivou a urážlivou legendu. Přesto se narážka na smrt Mao An-jinga na internetu stále vrací. V listopadu 2024 podle Radio Free Asia mizely z čínských sociálních sítí příspěvky, které ji mohly připomínat. Kritice čelil také známý internetový kuchař Wang Gang, který se po zveřejnění videa se smaženou rýží omluvil a slíbil, že další videa s tímto pokrmem už natáčet nebude.
Možná je to nakonec právě snaha příběh umlčet, co mu zajišťuje další život.