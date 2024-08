Šmejdi se množí. Už jsou kyber, ezo, e-shopoví. Teď už také realitní

Bankovních šmejdů jsou plná média, stejně jako kdysi šmejdů s hrnci. K nim se přidaly podvodné internetové obchody, nejnovějším počinem jsou realitní šmejdi. Ti, podobně jako ti bankovní, spoléhají na tlak v časové tísni a vyhledávají slabá místa především tam, kde má nemovitost více vlastníků.

„Stává se to u starších i novějších nemovitostí,“ říká developer Evžen Korec. Pokud je nemovitost vlastněná více majiteli, v případě úmrtí některého z nich nemají už podle novely občanského zákoníka zbylí majitelé domu předkupní právo na podíl po nebožtíkovi a ten, který příslušný podíl zdědil, ho může nabídnout komukoli. Nebo i žijící majitel, třeba v rámci rodiny, už nemusí přednostně podíl nabízet vlastním příbuzným a může hledat úplně cizího kupce. Pokud jsou mezi spolumajiteli domu či vily nevyhovující vztahy, mají cestu ke snadnému obchodu otevřenou. „Takový realitní šmejd, pokud se k podílu dostane, začíná třeba tlačit na další majitele, aby mu své podíly prodali pod cenou, nebo naopak jim ten nově nabytý nabízí velmi draze, vyhrožuje drahým nájmem za svůj podíl,“ dodává Korec.

Řešením je nenechat se vmanipulovat do časové tísně a především si buď u většinového majitele ověřit, za kolik by jejich podíl koupil on, nebo vše konzultovat s realitní kanceláří, která má o cenách v místě přehled.

Kuny, studně, praskliny

Na druhou stranu se ale i „poctivý“ majitel nemovitosti může snažit stav svého bytu či vily nebo chalupy vylepšit či zatajit výraznější nedostatky. „Jsou věci, o kterých ale majitelé mnohdy ani nemusí vědět, a nemusí to nutně znamenat, že při nabídce něco záměrně zamlčují,“ říká Milan Vršecký z teplické pobočky realitní společnosti Remax. Mohou to být netěsnosti ve vodovodním potrubí, zastaralá elektroinstalace, špatná regulace teploty a další, někdy až desítka závad. „Určitě se vyplatí věnovat prohlídce dostatek času a není na závadu ani přizvat znalce, který by měl vady odhalit,“ říká Vršecký. Pokud se s majitelem na koupi nakonec dohodnete, odborníci doporučují ve smlouvě dodatek o skrytých vadách, který umožní od smlouvy odstoupit.

Podobné zkušenosti má i jeho kolegyně Kateřina Holoubková, působící v Praze a středních Čechách. „Nejčastější je snaha zakrýt dočasně praskliny a trhliny, zaznívá otázka, jestli by se to nedalo zaretušovat,“ říká Holoubková. Mezi závažnější vady, které se u prodané nemovitosti vyskytly, patří nedostatečné oplechování a utěsnění střechy, dovnitř se dostaly kuny. Exkrementy zanesly do novostavby zápach, moč protekla sádrokartonem do interiéru. „Někdy nedají majitelé přesné informace o skutečném množství vody ve studni,“ vypočítává makléřka Kateřina Holoubková. Připouští, že některé neinformace jsou neúmyslné.