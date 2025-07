„Nejraději mám Šmoulinku. Protože má hezké vlasy a hezké boty.“ Tuhle větu jsem vyslechl od své tříleté dcery poté, co jsem se jí otázal, co má nejraději na svém oblíbeném seriálu o modrých legendách. Do kin právě míří celovečerní animovaná pohádka Šmoulové ve filmu, v jejímž středu bude stát právě tato parádivá obyvatelka kouzelné vesničky v lesích. A pokud na něj se svými ratolestmi vyrazíte, technicky vzato uvidíte snímky hned dva. Šmouly ve filmu doprovází krátký předfilm s hrdinou SpongeBobem, který navnadí diváky na animovanou komedii SpongeBob ve filmu: Hledáme kalhoty, jež bude v kinech uvedena v prosinci letošního roku.

O čem to je

Přestože se Šmoulové narodili před bezmála sedmdesáti lety, stále oslovují nové generace fanoušků. V aktuálním filmu v jejich vesničce zpočátku panuje nakažlivá pohoda a idyla. Ta ovšem, jako ostatně vždy, trvá jen do chvíle, než se zlý čaroděj Gargamel rozhodne připravit novou past a do ní všechny modré pidižvíky pochytat.

V čele skřítků však naštěstí stojí moudrý Taťka Šmoula, který má pokaždé v záloze plán, jímž Gargamelovu hrozbu zruší. Existuje ale nějaká záchrana pro případ, že by zmizel sám Taťka Šmoula? Právě o tom vypráví nový animák Šmoulové ve filmu.

Taťka zmizel, bratři Razamel a Ken přicházejí

Hlavu šmoulí vesničky nasála neznámá síla, která se zčistajasna objevila na obloze. Po krátké fázi paniky se vedení ujme Šmoulinka, která zorganizuje odvážnou záchrannou výpravu. Ta Šmouly zavede na to vůbec nejnebezpečnější místo pod sluncem – do našeho světa, konkrétně do Paříže. Tady je čeká překvapení větší než samotná Eiffelovka. Zjistí totiž, že za únosem Taťky Šmouly stojí Gargamel, který na něj nebyl sám, ale zásadně mu pomohl jeho utajovaný bratr Razamel. Není to náhodou přesila? Není.

O výrobu filmu se postarala studia Paramount Pictures a Nickelodeon Movies. Tatáž studia se o výrobu animáku se Šmouly pokoušela už okolo roku 2000.

Série překvapení, která jako by si tvůrci tahali z klobouku, zdaleka nekončí, i Taťka má bratra. Jmenuje se Ken a únos bráchy ho rozčílil tak, že se do záchranné šmoulí mise rozhodne zapojit.

V hlavní roli zpěvačka

Jak jsme u Šmoulů zvyklí, kromě zachraňování budou tančit a zpívat. I proto přijala roli Šmoulinky superstar Rihanna. Zatím všechny filmy Šmoulů z 21. století měly v původním znění Šmoulinku dabovanou slavnou zpěvačkou. Ve filmech Šmoulové (2011) a Šmoulové 2 (2013) dostala dabing od Katy Perry, ve snímku Šmoulové: Zapomenutá vesnice (2017) měla hlas Demi Lovato.

V českém znění nyní za Rihannu zaskočí neméně hlasově disponovaná Dasha. I zbytek hlasového obsazení je plný známých jmen. Uslyšíte například Ondřeje Sokola, Ivanu Chýlkovou nebo Jaroslava Satoranského. „Snažili jsme se vzdát poctu původnímu komiksu, ale zároveň stvořit vizuál, který by byl atraktivní pro dnešní mladé diváky,“ říká režisér Chris Miller.

První ohlasy

Ačkoliv si snímek oficiálně odbývá premiéru až zítra, a dnes je možné na něj zajít v předpremiérových termínech, novináři jej již zhlédli. Podle šéfredaktora webu Kinobox.cz Milana Rozšafného jsou Šmoulouvé ve filmu průměrnou podívanou, která nenadchne, ani neurazí. „Pro malé děti je to v pohodě. Divák zde také uslyší hodně moderních vtipů odkazujících třeba na sociální sítě a podobně,“ svěřil se se svými dojmy deníku Metro Rozšafný.