Bývalý biatlonista Jan Vaňha přišel loni na podzim o život při tragické nehodě. Vyšetřování okolností jeho smrti stále pokračuje a rodina nepřestává hledat svědky, kteří by mohli pomoci objasnit, co se osudného dne u Krouny skutečně stalo. Jeho přátelé a lidé z biatlonové komunity se mezitím rozhodli uctít jeho památku vzpomínkovým závodem Bahňovo 100/42, který se uskuteční téměř přesně rok po tragédii.
Z loňské podzimní relaxační vyjížďky na kole se Jan Vaňha už ke své rodině bohužel nikdy nevrátil. Tragická dopravní nehoda u obce Krouna v okrese Chrudim, při níž došlo ke střetu cyklisty s osobním autem, je stále předmětem vyšetřování. Na sympatického bývalého biatlonistu však nezapomněla nejen jeho matka, která v posledních měsících oslovuje média s prosbou o pomoc při hledání svědků nehody, ale i komunita pohybující se kolem tohoto sportu.
V jeho stopách
„Na památku našeho kamaráda Honzy Vaňhy, kterému nikdo neřekl jinak než Bahňa, se letos v září uskuteční vzpomínková sportovní akce. Letošní ročník nese motto V jeho stopách. A jelikož měl Honza rád opravdu velké výzvy, můžeš si je na vlastní kůži vyzkoušet i ty,“ uvádějí organizátoři na webových stránkách Vysočina Areny.
Budete srdečně vítáni
Závod, který lze absolovovat na kolečkových lyžích či ho jen tak vlastním tempem běžet, se uskuteční 12. září. Tedy zhruba rok po tragické události. „Na Honzíkovu počest se připravuje vzpomínkový závod Bahňovo 100/42, který pořádají jeho kamarádi a lidé z biatlonové komunity. Pokud by vás tato akce zaujala, budete samozřejmě srdečně vítáni,“ přidává se s ještě osobnější pozvánkou Honzova matka Nikola.
Hledají se svědci
- Střet s autem při vyjížďce na kole nedaleko Krouny na Chrudimsku přeťal slibnou kariéru devatenáctiletého biatlonisty. Kolem tragické nehody dosud zůstává řada nezodpovězených otázek. Rodina zesnulého proto prosí veřejnost o jakoukoliv pomoc při vyšetřování, které stále nebylo oficiálně ukončeno.
- Nehoda se stala v pátek 19. září 2025, krátce před patnáctou hodinou v místní části Františky u obce Krouna. Podle dostupných informací jel mladík na kole a na silnici mezi obcemi Krouna a Borová u Poličky došlo ke střetu jeho bicyklu s autem.
- Vaňhova rodina stále hledá svědky, kamerové záznamy nebo jakékoli informace, které by pomohly objasnit okolnosti události. Pokud jste se v dané době pohybovali v okolí místa nehody nebo máte záznam z palubní kamery, prosím ozvěte se na mail: 19-9-2025@seznam.cz.