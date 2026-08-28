Smrťáku, vybral sis špatně! Lidé na internetu se bouří kvůli úmrtí oblíbených celebrit

Veronika Reicheltová
Veronika Reicheltová
  15:15
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Tim Curry ve filmu To (1990)

Tim Curry ve filmu To (1990) | foto: © Warner Bros. Television

Dolly Parton při přebírání Woodrow Wilson Award v roce 2008.
Dolly Partonová (2024)
Tim Curry se proslavil rolí recepčního v Sám doma 2
Zlín 2009 - herec Tim Curry - Zlín, 49. Mezinárodní festival filmů pro děti a...
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Královna country se zlatým srdcem, představitel Rocky Horror Picture Show nebo hlas, kterého svět znal jako Ijáčka. Úmrtí milovaných celebrit rozlítostnila uživatele sociálních sítí tak, až si vzali na paškál samotnou Smrtku. Proč se internet vzbouřil a jak vypadá nejnovější vlna piety?

„Tahle zpráva je pouze pro Smrtku. Pokud nejsi Smrťák, scrolluj dál,“ zní v úvodních krátkoformátových videích reels na sociálních sítích. V uplynulých dnech svět překvapila série úmrtí několika oblíbených celebrit, která vyvolala vášnivé reakce internetové populace. Tvůrci videí na Instagramu a TikToku zdůrazňují, že si Smrtka vybrala špatně a vyhrožují, že jestli se splete ještě jednou, vezmou jí práci. Touto formou satiry po svém uctívají památku Dolly Parton, Tima Curryho a Petera Cullena.

izzybizzyspider

May Dolly Parton and Hayden Panettiere rest in peace
GET IT TOGETHER GRIM, WE GOT A WHOLE FILE OF NAMES BABE
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#rip #dollyparton #haydenpanettiere

26. srpna 2026 v 2:37, příspěvek archivován: 28. srpna 2026 v 13:06
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Proč se Smrt plete?

Skeče přitvrzují. Opakujícím se scénářem, který se objevuje v několika videích, je rozhovor Smrtky a jejího „nadřízeného“. Smrtka má za úkol odnést osmdesátníka, jehož jméno začíná na „D“. Splete se a na věčnost přivede Dolly Parton, která zemřela 25. srpna 2026. Dostává druhou šanci, má si jít pro osmdesátiletého „blondýna“, který se objevil ve filmu Sám doma 2. Smrtka se však opět podle tvůrce videa spletla a do nebe ve stejný den přivedla Tima Curryho…

GLOSA: Konec dětství. Curryho klaun Pennywise ke mně promlouval mnoha hlasy

„Stevie Nicks, schovej se za mě!“ začíná další ze série videí, které se přidávají k tematické vlně vzdoru proti odchodu celebrit. Kromě vyhrožování Smrťákovi pak lidé na sítích vybízejí ke kontrole oblíbených celebrit. Navrhují, že je potřeba je v rámci ochrany zabalit do bublinkové fólie, „nacpat“ vitamíny a ohlídat, aby se jim nic nestalo. „Kdo hlídá Davida Attenborougha?“ ptá se další tvůrce.

chloeshayden

STEVIE NICKS JULIE ANDREWS DAVID ATTENBOROUGH DONT MAKE ANY UNNECESSARY MOVES!!!

27. srpna 2026 v 5:19, příspěvek archivován: 28. srpna 2026 v 13:07
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Odchody velikánů

Při každém odchodu celebrity či jiné milované osoby vždy zaplní sociální sítě vzpomínky nebo vzkazy. Avšak výhružky „do nebes“ jsou novinkou, která ukazuje, jak konkrétně tato úmrtí zasáhla srdce fanoušků. V srpnu odešel na věčnost také oscarový písničkář Glen Hansard. K významným osobnostem se připojil také norský král Harald V., který zemřel 28. srpna 2026.

Nejen v zahraničí, ale i v Česku jsme se tento měsíc rozloučili s řadou velkých jmen. V 88 letech zemřel legendární botanik Václav Větvička, pouze den před 94. narozeninami odešel spisovatel Vladimír Páral.

Dolly Partonová (2024)

Dolly Parton

Dolly Rebecca Parton byla jedna z nejvlivnějších amerických zpěvaček, skladatelek a hereček.

  • Narodila se 19. ledna 1946 v Sevierville, Tennessee, USA. Zemřela 25. srpna 2026 v Nashville, Tennessee.
  • Pocházela z chudých poměrů, měla 11 sourozenců.
  • Za svou více než šedesátiletou kariéru napsala přes 3 000 písní, z nichž hity jako Jolene, 9 to 5 nebo I Will Always Love You zlidověly po celém světě.
  • Kromě svého nezaměnitelného hlasu, výstředního stylu a odzbrojujícího humoru byla známá také svou obrovskou filantropickou činností. Její nadace Imagination Library rozdanými knížkami podporuje gramotnost dětí po celém světě.

Co (ne)víte o Dolly Parton? Otestujte své znalosti o královně country hudby

Tim Curry

Tim Curry byl britský herec, zpěvák a dabér, který se proslavil svými nezapomenutelnými charakterními a často výstředními rolemi.

  • Narodil se 19. srpna 1946 v anglickém městě Grappenhall. Zemřel 25. srpna 2026 v Los Angeles v Kalifornii.
  • Do srdcí diváků se zapsal jako charismatický doktor Frank-N-Furter v kultovním muzikálu The Rocky Horror Picture Show nebo jako děsivý klaun Pennywise v původní filmové adaptaci Kingova románu To.
  • Díky svému hlubokému, podmanivému hlasu a výrazné mimice se stal vyhledávaným představitelem ikonických záporáků a dramatických postav ve filmu, divadle i dabingu.

Tim Curry se proslavil rolí recepčního v Sám doma 2

Peter Cullen

Peter Cullen byl kanadský herec, jehož hluboký a majestátní hlas se nesmazatelně zapsal do popkulturní historie.

  • Narodil se 28. července 1941 v kanadském Montrealu. Zemřel 26. srpna 2026 v americkém městě Santa Monica.
  • Jeho nejslavnější rolí je Optimus Prime z Transformers, kterému propůjčil hlas od původního animovaného seriálu z 80. let až po moderní celovečerní filmy.
  • Svým hlasem vtiskl duši mnoha dalším postavám, například depresivnímu oslíkovi Íáčkovi v příbězích o Medvídkovi Pú.
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