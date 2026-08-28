„Tahle zpráva je pouze pro Smrtku. Pokud nejsi Smrťák, scrolluj dál,“ zní v úvodních krátkoformátových videích reels na sociálních sítích. V uplynulých dnech svět překvapila série úmrtí několika oblíbených celebrit, která vyvolala vášnivé reakce internetové populace. Tvůrci videí na Instagramu a TikToku zdůrazňují, že si Smrtka vybrala špatně a vyhrožují, že jestli se splete ještě jednou, vezmou jí práci. Touto formou satiry po svém uctívají památku Dolly Parton, Tima Curryho a Petera Cullena.
Proč se Smrt plete?
Skeče přitvrzují. Opakujícím se scénářem, který se objevuje v několika videích, je rozhovor Smrtky a jejího „nadřízeného“. Smrtka má za úkol odnést osmdesátníka, jehož jméno začíná na „D“. Splete se a na věčnost přivede Dolly Parton, která zemřela 25. srpna 2026. Dostává druhou šanci, má si jít pro osmdesátiletého „blondýna“, který se objevil ve filmu Sám doma 2. Smrtka se však opět podle tvůrce videa spletla a do nebe ve stejný den přivedla Tima Curryho…
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„Stevie Nicks, schovej se za mě!“ začíná další ze série videí, které se přidávají k tematické vlně vzdoru proti odchodu celebrit. Kromě vyhrožování Smrťákovi pak lidé na sítích vybízejí ke kontrole oblíbených celebrit. Navrhují, že je potřeba je v rámci ochrany zabalit do bublinkové fólie, „nacpat“ vitamíny a ohlídat, aby se jim nic nestalo. „Kdo hlídá Davida Attenborougha?“ ptá se další tvůrce.
Odchody velikánů
Při každém odchodu celebrity či jiné milované osoby vždy zaplní sociální sítě vzpomínky nebo vzkazy. Avšak výhružky „do nebes“ jsou novinkou, která ukazuje, jak konkrétně tato úmrtí zasáhla srdce fanoušků. V srpnu odešel na věčnost také oscarový písničkář Glen Hansard. K významným osobnostem se připojil také norský král Harald V., který zemřel 28. srpna 2026.
Nejen v zahraničí, ale i v Česku jsme se tento měsíc rozloučili s řadou velkých jmen. V 88 letech zemřel legendární botanik Václav Větvička, pouze den před 94. narozeninami odešel spisovatel Vladimír Páral.
Dolly Parton
Dolly Rebecca Parton byla jedna z nejvlivnějších amerických zpěvaček, skladatelek a hereček.
- Narodila se 19. ledna 1946 v Sevierville, Tennessee, USA. Zemřela 25. srpna 2026 v Nashville, Tennessee.
- Pocházela z chudých poměrů, měla 11 sourozenců.
- Za svou více než šedesátiletou kariéru napsala přes 3 000 písní, z nichž hity jako Jolene, 9 to 5 nebo I Will Always Love You zlidověly po celém světě.
- Kromě svého nezaměnitelného hlasu, výstředního stylu a odzbrojujícího humoru byla známá také svou obrovskou filantropickou činností. Její nadace Imagination Library rozdanými knížkami podporuje gramotnost dětí po celém světě.
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Tim Curry
Tim Curry byl britský herec, zpěvák a dabér, který se proslavil svými nezapomenutelnými charakterními a často výstředními rolemi.
- Narodil se 19. srpna 1946 v anglickém městě Grappenhall. Zemřel 25. srpna 2026 v Los Angeles v Kalifornii.
- Do srdcí diváků se zapsal jako charismatický doktor Frank-N-Furter v kultovním muzikálu The Rocky Horror Picture Show nebo jako děsivý klaun Pennywise v původní filmové adaptaci Kingova románu To.
- Díky svému hlubokému, podmanivému hlasu a výrazné mimice se stal vyhledávaným představitelem ikonických záporáků a dramatických postav ve filmu, divadle i dabingu.
Peter Cullen
Peter Cullen byl kanadský herec, jehož hluboký a majestátní hlas se nesmazatelně zapsal do popkulturní historie.
- Narodil se 28. července 1941 v kanadském Montrealu. Zemřel 26. srpna 2026 v americkém městě Santa Monica.
- Jeho nejslavnější rolí je Optimus Prime z Transformers, kterému propůjčil hlas od původního animovaného seriálu z 80. let až po moderní celovečerní filmy.
- Svým hlasem vtiskl duši mnoha dalším postavám, například depresivnímu oslíkovi Íáčkovi v příbězích o Medvídkovi Pú.