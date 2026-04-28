Česko, které bylo dlouhá léta považováno za pivní velmoc, hlásí překvapivou změnu. Spotřeba piva loni klesla na historické minimum a méně piva uvařily i samotné pivovary. Slabší byl také export do zahraničí.
Podle aktuálních dat se v tuzemsku loni vypilo v průměru 121 litrů piva na obyvatele. To je nejnižší hodnota v novodobé historii. Oproti předchozímu roku jde zhruba o osm velkých piv méně na každého Čecha.
Sledujte pivo od semínka po sklenici. Prazdroj spouští unikátní živý přenos z polí i pivovaru
Pivovary vařily méně
České pivovary loni uvařily necelých 20 milionů hektolitrů piva, meziročně o více než čtyři procenta méně. Pokles zasáhl domácí trh i vývoz.
Export českého piva se snížil o více než osm procent. Důvodem je i slabší zájem v okolních zemích, například na Slovensku nebo v Německu, kde lidé také mění své návyky a pijí méně alkoholu.
Češi mění životní styl
Změna podle odborníků souvisí s novým přístupem ke zdraví a životnímu stylu. Lidé více řeší střídmost, sport a celkovou kondici. Když už si na pivo vyrazí, častěji hledají kvalitu než množství.
Roste také zájem o pivní speciály nebo ochucené varianty. Největším vítězem posledních let je ale nealkoholické pivo.
Pivo v Praze za pouhých 36 korun? Ověřili jsme, že na Letné i v Braníku drží fajn ceny
Nealko jede nahoru
Jako jediná kategorie loni posílilo právě nealkoholické pivo. Jeho výroba vzrostla o čtyři procenta a za posledních deset let se jeho spotřeba více než zdvojnásobila.
Nealko už dávno není nouzovou variantou pro řidiče. Stává se běžnou součástí nabídky a řada lidí po něm sahá i při sportu, obědě nebo pracovním dni.
Běh, pivo a zábava zdarma? Redakce Metra chystá večer, který stojí za to
Hospody ztrácejí hosty
Výrazně se mění i místo, kde Češi pivo pijí. V restauracích a hospodách se loni vypilo jen 28 procent celkové domácí spotřeby. Zbytek připadl na obchody a domácí konzumaci.
To je problém hlavně pro menší podniky v regionech. Právě příjmy z nápojů bývají pro řadu hospod klíčové. Rostoucí náklady a méně hostů tak některé provozovny nutí omezovat provoz nebo zavírat úplně.
Češi mění návyky v pití alkoholu. Online prodej roste, pivo ustupuje lehčím drinkům
Ležák zůstává králem
Pokud už si Češi pivo dají, nejčastěji sahají po ležácích. Ty už tvoří téměř 60 procent celkové spotřeby. Naopak výčepní piva dál ztrácejí.
Jedno je jisté: český vztah k pivu se mění. Půllitr z hospody už není automatickou součástí každého dne, spíš sváteční volbou.