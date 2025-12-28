Příští týden si sněhu konečně užijeme, a to hlavně na horách. První sněhová nadílka přijde již se zítřejším ochlazením. V noci z pondělí na úterý a začátkem tohoto dne bude hodně sněžit, počasí v Česku ovlivní od severu studená fronta.
Sněžit by mohlo často
Podle meteorologů nás během nadcházejících dní čeká několik sněhových epizod. Na úvod by mělo hodně sněžit hlavně na severních a severovýchodních/východních pohraničních horách. Největší pravděpodobnosti na úhrny i kolem 10 cm za 24 hodin mají hlavně Jizerské hory, Krkonoše, patrně i Krušné hory, možná i Jeseníky a Beskydy.
V nižších polohách – kde může zpočátku pondělí ještě i pršet nebo padat déšť se sněhem – nasněží ale jen místy maximálně jednotky centimetrů, mírně více patrně na Českomoravské Vysočině. Situace se ale ještě bude upřesňovat.
Pozor na místa se stínem
Meteorologové ovšem upozorňují na nebezpečí, které bude vznikat od pondělní noci. V úterý se také více rozfouká, takže je třeba počítat s tvorbou sněhových jazyků. Kluzké vozovky mohou ve stinných místech přetrvávat i přes den a to i při teplotách vzduchu nad nulou. Hrozí riziko smyku při náhlém brždění, v zatáčkách a při prudším předjíždění.
Sněhový Silvestr?
Další velmi zajímavá sněhová situace přijde pak na Silvestra. Modely už silvestrovský scénář „drží“ několik uplynulých běhů. Naše území opět od severu ovlivní tentokrát výraznější brázda nízkého tlaku. Sněhu by mohlo být víc, navíc bude dost foukat a to hlavně na horách, kde se budou již tvořit závěje. Sněhové jazyky se během Silvestra mohou tvořit četně.
Přesné úhrny sněhu na Silvestra zatím meteorologové zveřejňovat nebudou, nejistota je zatím příliš vysoká a dostupné globální modely s nižším rozlišením nedokážou navíc zachytit lokální maxima sněhu hlavně v horských oblastech. Na modely s vyšším rozlišením si ještě musíme počkat. Na horách ale počítejte opět až s 10 centimetrů sněhu, lokálně i více. V nižších polohách to bude méně, ale i zde by mohlo na většině území alespoň několik centimetrů napadnout.
A další porce sněžení přijde na začátku roku 2026. Podmínky pro lyžování se se vstupem do nového roku výrazně zlepší.