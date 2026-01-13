Snížit vyšší teplotu je možné pomocí léků, ale často to lze i bez nich. Pozor na ztrátu tekutin

Horečka je jedním z nejčastějších příznaků virových onemocnění a zároveň důležitým obranným mechanismem těla. Vyšší teplota pomáhá imunitnímu systému rychleji reagovat na infekci, na druhou stranu ale klade na organismus zvýšené nároky – zrychluje metabolismus, zvyšuje spotřebu energie i tekutin, zatěžuje oběhový systém.

Jak předejít komplikacím a cítit se během nemoci lépe? Základem je dostatečná hydratace, doplňování minerálních látek a rozumné snižování horečky. „Lékaři rozlišují mezi zvýšenou teplotou (37 až 37,9 °C), kterou není třeba snižovat, a horečkou (od 38 °C), kdy už má smysl zasáhnout. V každém případě je důležitý klidový režim a dostatek tekutin,“ upozorňuje praktická lékařka Kristýna Veselá z pražské Flexi Clinic.

Snížení horečky tak lze docílit pomocí léků, které obsahují paracetamol nebo ibuprofen. Silnější metamizol je pak vázán na předpis. „Cílem není dostat teplotu na normální hodnotu, stačí ji snížit o 1 až 2 °C, aby se tělu ulevilo,“ vysvětluje lékařka.

Tělo horečku potřebuje

Účinné mohou být i nefarmakologické postupy jako sprchování vlažnou vodou (okolo 25 °C po dobu 2 minut, po 20 minutách případně opakovat) nebo zábaly hrudníku a břicha (na 10 až 15 minut do osušky namočené ve vlažné vodě, končetiny ničím nepřikrývat). „Nikdy však nesprchujeme ani nedáváme zábaly při mramorované kůži nebo studených, promodralých končetinách. Důležité je také nepřehřívat místnosti, často větrat a nezabalovat se do příliš teplých peřin,“ doplňuje.

Není tedy nutné se snažit horečku za každou cenu potlačit, tělo ji do určité míry potřebuje. Co ale během virových onemocnění nutné je, to je dostatek tekutin a minerálních látek, rozumné zacházení s léky a samotný odpočinek.

Minerály a hydratace

Dobře zvolený pitný režim dokáže nemoc značně zkrátit a zmírnit její průběh – skvělými pomocníky jsou přírodní minerální vody, poskytující organismu jak potřebnou hydrataci, tak i důležité minerální látky (ionty), o které nás horečka okrádá.

Biochemička a spolupracovnice AquaLife Institutu Michaela Bebová uvádí, že během 24 hodin může tělo vypotit i několik litrů tekutin. „S tekutinami ztrácejí i cenné minerální látky – zejména sodík, draslík a chloridy,“ upřesňuje.

