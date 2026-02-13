Snowboardcross na ZOH 2026: Adamczyková vybojovala další medaili

Lukáš Karbulka
Marek Hýř
Lukáš Karbulka, Marek Hýř
Sport   15:00aktualizováno  16:38
Páteční program zimních olympijských her přinesl i snowboardcross žen. V akci byla také Eva Adamczyková. Dvojnásobná olympijská medailistka, suverénně ovládla kvalifikaci, zvládla osmifinále, čtvrtfinále i semifinále. Ve finále vybojovala úžasné stříbro!

Eva Adamczyková při tréninku na ZOH 2026. | foto: Profimedia.cz

Dvojnásobná olympijská medailistka Eva Adamczyková si dojela už pro třetí olympijskou medaili své kariéry! Česko tak její zásluhou získává již třetí cenný kov na letošní olympiádě.

Závodnice s pověstným knírem si ve finálové jízdě dojela pro stříbrnou medaili. Od zlaté medaile Australanky Josi Baffové jí dělilo pouhé čtyři setiny sekundy. Adamczyková tak zkompletovala medailovou sbírku.

V aktuální sezoně se zatím ani jednou neprobojovala do čtyřčlenného finále. Nejblíže k němu měla v Cervinii, kde obsadila páté místo. Přesto její výkony naznačovaly rostoucí formu – právě v Livignu totiž patřila v trénincích k nejrychlejším jezdkyním.

Adamczyková zahájila medailový den vítězstvím v dopolední kvalifikaci. Na cestě za stříbrem absolvovala čtyři vyřazovací jízdy, všechny se svou jedinou přemožitelkou Baffovou. Rodačka z Vrchlabí dokázala mistryni světa z roku 2023 porazit jen ve čtvrtfinále, v osmifinále, semifinále a nakonec i velkém finále za ní česká hvězda dojela pokaždé druhá.

V poslední jízdě Adamczyková jela od úvodu na třetí pozici s Moioliovou za zády. Poté dvojnásobná světová šampionka předjela vnitřkem Švýcarku Noémii Wiedmerovou a dostala se na druhé místo. Po závěrečném skoku ještě na posledních metrech útočila na Baffovou, třiadvacetiletá Australanka ale těsný náskok udržela.

7. den ZOH 2026: Do akce jde Jílek, Adamczyková i hokejové týmy. Problém je termínová kolize

Dobrá premiéra Hrůšové

Závodu se zúčastnila také osmnáctiletá Karolína Hrůšová. Ta v kvalifikaci zajela 23. čas a po vydařeném startu se držela většinu své osmifinálové jízdy na jedné ze dvou postupových pozic. V závěru ji ale předstihla Němka Jana Fischerová a Hrůšová skončila třetí. Klasifikována byla na celkovém 22. místě.

Návrat do absolutní špičky po mateřské pauze brala před závody Adamczyková s pokorou. „Snažím se. Časy jsou docela dobré, ale nesmím usnout na vavřínech a říct si, že jsem rychlá v tréninku,“ uvedla v pondělí po tréninku závodnice, jež se minulých her v Pekingu 2022 nezúčastnila kvůli zranění.

Vše, co potřebujete k olympiádě vědět ZDE: Program ZOH 2026,Zajímavosti ze zimních olympijských her, Rychlobruslení na zimní olympiádě 2026, Olympijské bizáry, Čeští hokejisté jako kmeti a Stadiony a sportoviště ZOH 2026

Metoděj Jílek dnes opět na scéně. Kdo jsou jeho největší soupeři?

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

Snowboarding na ZOH 2026: Známe program! Kdy jedou Adamczyková a Ledecká?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

Očekávání jsou vysoká! Eva Adamczyková a hlavně Ester Ledecká patří na ZOH 2026 k velkým favoritkám ve snowboardingu. Kdy se na tratí objeví, kompletní program závodů i další informace najdete v...

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

KVÍZ: Největší české úspěchy na zimních olympijských hrách. Znáte je všechny?

Tisíce fanoušků přivítaly na pražském Staroměstském náměstí české hokejisty po...

Jsou tu XXV. zimní olympijské hry! Hostí je italská města Milán a Cortina d’Ampezzo. Pro samostatnou Českou republiku jde už o devátou účast na zimní olympiádě. Připomeňme si společně největší české...

GALERIE: Schody v Krči vedou do prázdna. Betonová záhada z dob krize

Pozůstatky schodů jsou patrné i po bezmála 90 letech.

Uprostřed Kunratického lesa stojí dodnes betonová ruina, která mnohé kolemjdoucí mate: schody, které vlastně nikam nevedou. Dlouho se o jejich původu jen spekulovalo, teď ale díky pátrání místních...

Hokej ZOH 2026: Češi hrají proti Francii, oba týmy v úvodu schytaly debakl

Český hokejový tým mužů na ZOH 2026.

Česká hokejová reprezentace má na olympijském turnaji v Miláně šanci rychle složit reparát. Po porážce s Kanadou se dnes rozehráli utkání s Francií. Proti ní by měla potvrdit roli favorita a vrátit...

13. února 2026  17:07

Hokej na ZOH 2026: České hokejistky hrají ve čtvrtfinále proti Švédkám

České hokejistky před prvním zápasem domácího šampionátu.

České hokejistky stojí před nejdůležitějším zápasem posledních let. Ve čtvrtfinále olympijských her v Miláně rozehrály duel s rozjetými Švédkami a jediným cílem je postup mezi nejlepší čtyři a útok...

13. února 2026  17:01

H. Králové, zinkovna a okrašlovací spolek se dohodly na ochraně rybníka s husami

ilustrační snímek

Město Hradec Králové, žárová zinkovna Wiegel a Okrašlovací spolek Svobodné Dvory se dohodly na spolupráci při ochraně Bohdaneckého rybníka na západním okraji...

13. února 2026  15:23,  aktualizováno  15:23

Netopýři zimovali na zámku ve dvojitém okně, málem pomřeli kvůli buzení a žízni

Jeden z netopýrů zachráněných na zámku. Kolonie se tam pokusila přezimovat ve...

Úhynu téměř šesti desítek netopýrů se podařilo v uplynulých dnech zabránit na Olomoucku. Zvířata si totiž k přezimování vybrala tamní zámek, konkrétně vnitřní prostor dvojitého okna, kde ovšem...

13. února 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

U uhynulých ptáků v pražské zoo potvrdili ptačí chřipku, zahrada přijímá opatření

55 ptáků z vyplavené pražské zoo je nyní v Liberci.

Státní veterinární správa (SVS) potvrdila ptačí chřipku u uhynulých ptáků v pražské zoologické zahradě a u jednoho volně žijícího racka na pražské náplavce. Inspektoři zjistili výskyt nákazy poté, co...

12. února 2026  16:42,  aktualizováno  13. 2. 16:52

Metoděj Jílek dnes opět na scéně. Kdo jsou jeho největší soupeři?

Metoděj Jílek na ZOH 2026.

Rychlobruslař Metoděj Jílek se vrací na scénu a brousí si zuby na další olympijský kov. Po stříbru na 5000 metrů se v pátek představí na dvojnásobné trati, kde v letošní sezoně předvedl suverénní...

13. února 2026  16:47

Na půdě brněnské věznice vznikl městský holubník, zatím jej zabydlelo 12 ptáků

Na pĹŻdÄ› brnÄ›nskĂ© vÄ›znice vznikl mÄ›stskĂ˝ holubnĂ­k, zatĂ­m jej zabydlelo 12 ptĂˇkĹŻ

Až 40 párů holubů se může zabydlet v městském holubníku, který od konce ledna funguje na půdě brněnské vazební věznice. Ačkoliv se do něj ptáci musí dostat...

13. února 2026  15:04,  aktualizováno  15:04

Hvězdy curlingu na olympijském festivalu: Teď budeme mít terč na zádech, říkají

Čeští curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský, osmí na ZOH v Miláně, přijeli...

Ve středu se vrátili z Itálie. Dali si den volna a v pátek vyrazili za fanoušky na olympijský festival v Českých Budějovicích. „Vystoupili jsme z auta a půl hodiny jsme se jen fotili,“ líčí...

13. února 2026  16:42,  aktualizováno  16:42

Snowboardcross na ZOH 2026: Adamczyková vybojovala další medaili

Eva Adamczyková při tréninku na ZOH 2026.

Páteční program zimních olympijských her přinesl i snowboardcross žen. V akci byla také Eva Adamczyková. Dvojnásobná olympijská medailistka, suverénně ovládla kvalifikaci, zvládla osmifinále,...

13. února 2026,  aktualizováno  16:38

Kansai hledá cesty, jak po Expu 2025 přetavit inovace do praxe

13. února 2026  16:31

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Hradecký kraj dle studie vede v Evropě v přežití srdečních zástav mimo nemocnici

ilustrační snímek

Pacienti se srdeční zástavou mimo nemocnici mají v Královéhradeckém kraji více než trojnásobnou šanci na přežití oproti evropskému průměru. V této kategorii se...

13. února 2026  14:57,  aktualizováno  14:57

Forma k výrobě kopí nalezená v Morkůvkách na Břeclavsku pochází z Karpat

ilustrační snímek

Vědci objasnili původ kamenného kadlubu, který v době bronzové sloužil k výrobě hrotů kopí a v roce 2007 jej na zahradě našel majitel domu v Morkůvkách na...

13. února 2026  14:48,  aktualizováno  14:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.