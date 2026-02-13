Dvojnásobná olympijská medailistka Eva Adamczyková si dojela už pro třetí olympijskou medaili své kariéry! Česko tak její zásluhou získává již třetí cenný kov na letošní olympiádě.
Závodnice s pověstným knírem si ve finálové jízdě dojela pro stříbrnou medaili. Od zlaté medaile Australanky Josi Baffové jí dělilo pouhé čtyři setiny sekundy. Adamczyková tak zkompletovala medailovou sbírku.
V aktuální sezoně se zatím ani jednou neprobojovala do čtyřčlenného finále. Nejblíže k němu měla v Cervinii, kde obsadila páté místo. Přesto její výkony naznačovaly rostoucí formu – právě v Livignu totiž patřila v trénincích k nejrychlejším jezdkyním.
Adamczyková zahájila medailový den vítězstvím v dopolední kvalifikaci. Na cestě za stříbrem absolvovala čtyři vyřazovací jízdy, všechny se svou jedinou přemožitelkou Baffovou. Rodačka z Vrchlabí dokázala mistryni světa z roku 2023 porazit jen ve čtvrtfinále, v osmifinále, semifinále a nakonec i velkém finále za ní česká hvězda dojela pokaždé druhá.
V poslední jízdě Adamczyková jela od úvodu na třetí pozici s Moioliovou za zády. Poté dvojnásobná světová šampionka předjela vnitřkem Švýcarku Noémii Wiedmerovou a dostala se na druhé místo. Po závěrečném skoku ještě na posledních metrech útočila na Baffovou, třiadvacetiletá Australanka ale těsný náskok udržela.
Dobrá premiéra Hrůšové
Závodu se zúčastnila také osmnáctiletá Karolína Hrůšová. Ta v kvalifikaci zajela 23. čas a po vydařeném startu se držela většinu své osmifinálové jízdy na jedné ze dvou postupových pozic. V závěru ji ale předstihla Němka Jana Fischerová a Hrůšová skončila třetí. Klasifikována byla na celkovém 22. místě.
Návrat do absolutní špičky po mateřské pauze brala před závody Adamczyková s pokorou. „Snažím se. Časy jsou docela dobré, ale nesmím usnout na vavřínech a říct si, že jsem rychlá v tréninku,“ uvedla v pondělí po tréninku závodnice, jež se minulých her v Pekingu 2022 nezúčastnila kvůli zranění.
