Dvojnásobná olympijská medailistka Eva Adamczyková se v aktuální sezoně zatím ani jednou neprobojovala do čtyřčlenného finále. Nejblíže k němu měla v Cervinii, kde obsadila páté místo. Přesto její výkony naznačují rostoucí formu – právě v Livignu totiž patřila v trénincích k nejrychlejším jezdkyním a potvrdila to i prvním místem v kvalifikaci.
A v dobrém výkonu pokračovala i v osmifinále, které se už jela ve společnosti dalších čtyř závodnic. V prvním z osmi jízd obsadila druhé místo a postoupila do čtvrtfinále. Následné čtvrtfinále vyhrála a je tak už v semifinále.
Semifinále už bylo napínavější, ale Adamczyková to zvládla a dojela ho druhá. Vůbec poprvé po návratu z mateřské postoupila do finálové jízdy.
Medailový comeback?
Návrat do absolutní špičky po mateřské pauze bere Adamczyková s pokorou. „Snažím se. Časy jsou docela dobré, ale nesmím usnout na vavřínech a říct si, že jsem rychlá v tréninku,“ uvedla v pondělí po tréninku závodnice, jež se minulých her v Pekingu 2022 nezúčastnila kvůli zranění.
Z kvalifikace ještě postoupila z 23. pozice teprve osmnáctiletá Karolína Hrůšová. Ve vyřazovacích bojích však dojela třetí a jen těsně nepostoupila.
Finále snowboardcrossu žen odstartuje ve 13:30. Závody odvysílá ČT Sport.
