Snowboarding na ZOH 2026: Stříbrná Adamczyková se postaví na start i v neděli

7:49
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další radost přišla po finále snowboardcrossu, kde si Eva Adamczyková dojela pro stříbro. Co nás čeká dál?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

České fanoušky musí olympijský snowboarding zatím bavit. Zlato získala v neděli 8. února Zuzana Maděrová. Paralelní obří slalom se pro změnu nepovedl Ester Ledecká – po suverénní kvalifikaci vypadla ve čtvrtfinále.

Evu Adamczyková se na ZOH vrátila po mateřské dovolené a v pátek 13. února zkompletovala svojí olympijskou sbírku ve snowboardcrossu a v Livignu získala stříbro.

Další závod ji čeká už v neděli 15. února. Společně s Kryštofem Chorou se postaví na start snowboardcrossu – mix.

Program snowboardingu na ZOH 2026

DatumČasDisciplínaFázeVýsledky
ČT 05.02.19:30Big air - Mkvalifikace28. Hroneš
SO 07.02.19:30Big air - Mfinále1. Kimura
NE 08.02.09:00Paralelní obří slalom - Žkvalifikace1. Ledecká, 2. Maděrová
NE 08.02.09:00Paralelní obří slalom - Mkvalifikace31. Minárik – nepostoupil
NE 08.02.13:00Paralelní obří slalom - Žfinále1. Maděrová, Ledecká – vypadla ve čtvrtfinále
NE 08.02.13:00Paralelní obří slalom - Mfinále1. Karl
NE 08.02.19:30Big air - Žkvalifikace17. Záveská – nepostoupila
PO 09.02.19:30Big air - Žfinále1. Muraseová
ST 11.02.10:30Half-pipe - Žkvalifikace1. Kimová
ST 11.02.19:30Half-pipe - Mkvalifikace1. James
ČT 12.02.10:00Snowboardcross - Mkvalifikační jízda25. Choura, 26. Houser
ČT 12.02.13:45Snowboardcross - Mfinále15.Choura, 31. Houser
ČT 12.02.19:30Half-pipe - Žfinále1. Čche Ka-on
PÁ 13.02.10:00Snowboardcross - Žkvalifikační jízda1. Adamczyková, 23. Hrůšová
PÁ 13.02.13:30Snowboardcross - Žfinále2. Adamczyková
PÁ 13.02.19:30Half-pipe - Mfinále1. Tocuka
SO 15.02.13:45Snowboardcross - MIXdvojice
PO 16.02.10:30Slopestyle - Žkvalifikace
PO 16.02.14:00Slopestyle - Mkvalifikace
ÚT 17.02.13:00Slopestyle - Žfinále
ST 18.02.12:30Slopestyle - Mfinále

Česká nominace pro ZOH 2026:

Adamczyková s Ledecká nejsou jediné české sportovkyně, které se účastní snowboardingových disciplín. Do výborné formy se dostala například i Zuzana Maděrová. Mezi muži by se měli ukázat freestyle snowboardista Jakub Hroneš a snowboardcrossař Radek Houser.

  • Ženy: Eva Adamczyková, Karolína Hrůšová Ester Ledecká, Zuzana Maděrová, Laura Záveská
  • Muži: Radek Houser, Jakub Hroneš, Kryštof Choura, Kryštof Minárik

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her

Disciplíny ve snowboardingu na ZOH 2026

Snowboarding je na ZOH 2026 rozdělen do dvou hlavních oblastí:

🏁 Rychlostní disciplíny

Tyto disciplíny jsou zaměřeny na co nejrychlejší průjezd tratí ve formě paralelních soubojů dvou jezdců. Na ZOH 2026 se bude závodit v paralelním obřím slalomu. Klasický paralelní slalom v programu není.

Paralelní obří slalom (PGS)

  • Vítězí jezdec, který projede trať v kratším čase. Klíčovou technikou je carving – jízda po hranách s maximální kontrolou a rychlostí.
  • Začíná se kvalifikací, která se jede paralelně ve dvojicích na dvou tratích; každý závodník předvede dvě jízdy (jednou na každé trati) a součet časů rozhodne o postupu.

Medailový druhý den na ZOH 2026. Česko má už stejný počet kovů jako před 4 roky v Pekingu

🤸‍♂️ Freestylové disciplíny

Freestylové disciplíny kladou důraz na technickou obtížnost, kreativitu, výšku, délku skoků a celkový styl jízdy. Výkony hodnotí rozhodčí bodovým systémem:

  • Slopestyle (skoky a jízda po překážkách – rails, boxy)
  • Big Air (jeden maximálně náročný skok)
  • Halfpipe (jízda v U-rampě s triky ve vzduchu)
  • Snowboardcross (hromadný závod čtyř jezdců na trati s terénními vlnami a skoky, probíhá vyřazovacím způsobem)

Ve freestylových disciplínách vítězí závodník s nejvyšším bodovým hodnocením (u snowboardcrossu rozhoduje pořadí v cíli).

Podobně jako u paralelního obřího slalomu v rychlostních disciplínách musí i ve snowboardcrossu závodníci projít kvalifikací. Tou je individuální jízda na čas, která slouží k nasazení do vyřazovacích rozjížděk.

České medaile ve snowboardingu na ZOH:

Olympijské hryDisciplínaSportovkyněUmístění
Peking 2022Paralelní obří slalomLedecká1. místo
Pchjončchang 2018Paralelní obří slalomLedecká1. místo
Pchjončchang 2018SnowboardcrossAdamczyková3. místo
Soči 2014SnowboardcrossAdamczyková1. místo

