České fanoušky musí olympijský snowboarding zatím bavit. Zlato získala v neděli 8. února Zuzana Maděrová. Paralelní obří slalom se pro změnu nepovedl Ester Ledecká – po suverénní kvalifikaci vypadla ve čtvrtfinále.
Evu Adamczyková se na ZOH vrátila po mateřské dovolené a v pátek 13. února zkompletovala svojí olympijskou sbírku ve snowboardcrossu a v Livignu získala stříbro.
Další závod ji čeká už v neděli 15. února. Společně s Kryštofem Chorou se postaví na start snowboardcrossu – mix.
Program snowboardingu na ZOH 2026
|Datum
|Čas
|Disciplína
|Fáze
|Výsledky
|ČT 05.02.
|19:30
|Big air - M
|kvalifikace
|28. Hroneš
|SO 07.02.
|19:30
|Big air - M
|finále
|1. Kimura
|NE 08.02.
|09:00
|Paralelní obří slalom - Ž
|kvalifikace
|1. Ledecká, 2. Maděrová
|NE 08.02.
|09:00
|Paralelní obří slalom - M
|kvalifikace
|31. Minárik – nepostoupil
|NE 08.02.
|13:00
|Paralelní obří slalom - Ž
|finále
|1. Maděrová, Ledecká – vypadla ve čtvrtfinále
|NE 08.02.
|13:00
|Paralelní obří slalom - M
|finále
|1. Karl
|NE 08.02.
|19:30
|Big air - Ž
|kvalifikace
|17. Záveská – nepostoupila
|PO 09.02.
|19:30
|Big air - Ž
|finále
|1. Muraseová
|ST 11.02.
|10:30
|Half-pipe - Ž
|kvalifikace
|1. Kimová
|ST 11.02.
|19:30
|Half-pipe - M
|kvalifikace
|1. James
|ČT 12.02.
|10:00
|Snowboardcross - M
|kvalifikační jízda
|25. Choura, 26. Houser
|ČT 12.02.
|13:45
|Snowboardcross - M
|finále
|15.Choura, 31. Houser
|ČT 12.02.
|19:30
|Half-pipe - Ž
|finále
|1. Čche Ka-on
|PÁ 13.02.
|10:00
|Snowboardcross - Ž
|kvalifikační jízda
|1. Adamczyková, 23. Hrůšová
|PÁ 13.02.
|13:30
|Snowboardcross - Ž
|finále
|2. Adamczyková
|PÁ 13.02.
|19:30
|Half-pipe - M
|finále
|1. Tocuka
|SO 15.02.
|13:45
|Snowboardcross - MIX
|dvojice
|PO 16.02.
|10:30
|Slopestyle - Ž
|kvalifikace
|PO 16.02.
|14:00
|Slopestyle - M
|kvalifikace
|ÚT 17.02.
|13:00
|Slopestyle - Ž
|finále
|ST 18.02.
|12:30
|Slopestyle - M
|finále
Česká nominace pro ZOH 2026:
Adamczyková s Ledecká nejsou jediné české sportovkyně, které se účastní snowboardingových disciplín. Do výborné formy se dostala například i Zuzana Maděrová. Mezi muži by se měli ukázat freestyle snowboardista Jakub Hroneš a snowboardcrossař Radek Houser.
- Ženy: Eva Adamczyková, Karolína Hrůšová Ester Ledecká, Zuzana Maděrová, Laura Záveská
- Muži: Radek Houser, Jakub Hroneš, Kryštof Choura, Kryštof Minárik
Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?
Disciplíny ve snowboardingu na ZOH 2026
Snowboarding je na ZOH 2026 rozdělen do dvou hlavních oblastí:
🏁 Rychlostní disciplíny
Tyto disciplíny jsou zaměřeny na co nejrychlejší průjezd tratí ve formě paralelních soubojů dvou jezdců. Na ZOH 2026 se bude závodit v paralelním obřím slalomu. Klasický paralelní slalom v programu není.
Paralelní obří slalom (PGS)
- Vítězí jezdec, který projede trať v kratším čase. Klíčovou technikou je carving – jízda po hranách s maximální kontrolou a rychlostí.
- Začíná se kvalifikací, která se jede paralelně ve dvojicích na dvou tratích; každý závodník předvede dvě jízdy (jednou na každé trati) a součet časů rozhodne o postupu.
Medailový druhý den na ZOH 2026. Česko má už stejný počet kovů jako před 4 roky v Pekingu
🤸♂️ Freestylové disciplíny
Freestylové disciplíny kladou důraz na technickou obtížnost, kreativitu, výšku, délku skoků a celkový styl jízdy. Výkony hodnotí rozhodčí bodovým systémem:
- Slopestyle (skoky a jízda po překážkách – rails, boxy)
- Big Air (jeden maximálně náročný skok)
- Halfpipe (jízda v U-rampě s triky ve vzduchu)
- Snowboardcross (hromadný závod čtyř jezdců na trati s terénními vlnami a skoky, probíhá vyřazovacím způsobem)
Ve freestylových disciplínách vítězí závodník s nejvyšším bodovým hodnocením (u snowboardcrossu rozhoduje pořadí v cíli).
Podobně jako u paralelního obřího slalomu v rychlostních disciplínách musí i ve snowboardcrossu závodníci projít kvalifikací. Tou je individuální jízda na čas, která slouží k nasazení do vyřazovacích rozjížděk.
České medaile ve snowboardingu na ZOH:
|Olympijské hry
|Disciplína
|Sportovkyně
|Umístění
|Peking 2022
|Paralelní obří slalom
|Ledecká
|1. místo
|Pchjončchang 2018
|Paralelní obří slalom
|Ledecká
|1. místo
|Pchjončchang 2018
|Snowboardcross
|Adamczyková
|3. místo
|Soči 2014
|Snowboardcross
|Adamczyková
|1. místo