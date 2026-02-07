Snowboarding na ZOH 2026: Známe program! Kdy jedou Adamczyková a Ledecká?

Aleš Dostál
Marek Hýř
Aleš Dostál, Marek Hýř
Sport   14:55
Očekávání jsou vysoká! Eva Adamczyková a hlavně Ester Ledecká patří na ZOH 2026 k velkým favoritkám ve snowboardingu. Kdy se na tratí objeví, kompletní program závodů i další informace najdete v našem přehledu.

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Tyhle data si zapište do kalendáře! Ester Ledecká pojede paralelní obří slalom na ZOH 2026 v neděli 8. února. Kvalifikace začíná v 9:00, finále je na programu od 13:00. Evu Adamczykovou čeká závod ve snowboardcrossu v pátek 13. února. Kvalifikace odstartuje od 10:00, finále ve 13:30.

Program snowboardingu na ZOH 2026

DatumČasDisciplínaFáze
ČT 05.02.19:30Big air - Mkvalifikace
SO 07.02.19:30Big air - Mfinále
NE 08.02.09:00Paralelní obří slalom - Žkvalifikace
NE 08.02.09:00Paralelní obří slalom - Mkvalifikace
NE 08.02.13:00Paralelní obří slalom - Žfinále
NE 08.02.13:00Paralelní obří slalom - Mfinále
NE 08.02.19:30Big air - Žkvalifikace
PO 09.02.19:30Big air - Žfinále
ST 11.02.10:30Half-pipe - Žkvalifikace
ST 11.02.19:30Half-pipe - Mkvalifikace
ČT 12.02.10:00Snowboardcross - Mkvalifikační jízda
ČT 12.02.13:45Snowboardcross - Mfinále
ČT 12.02.19:30Half-pipe - Žfinále
PÁ 13.02.10:00Snowboardcross - Žkvalifikační jízda
PÁ 13.02.13:30Snowboardcross - Žfinále
PÁ 13.02.19:30Half-pipe - Mfinále
SO 15.02.13:45Snowboardcross - MIXdvojice
PO 16.02.10:30Slopestyle - Žkvalifikace
PO 16.02.14:00Slopestyle - Mkvalifikace
ÚT 17.02.13:00Slopestyle - Žfinále
ST 18.02.12:30Slopestyle - Mfinále

Česká nominace pro ZOH 2026:

Adamczyková s Ledecká nejsou jediné české sportovkyně, které se účastní snowboardingových disciplín. Do výborné formy se dostala například i Zuzana Maděrová. Mezi muži by se měli ukázat freestyle snowboardista Jakub Hroneš a snowboardcrossař Radek Houser. Kde další vyrazí na svahy?

  • Ženy: Eva Adamczyková, Karolína Hrůšová Ester Ledecká, Zuzana Maděrová, Laura Záveská
  • Muži: Radek Houser, Jakub Hroneš, Kryštof Choura, Kryštof Minárik

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her

Disciplíny ve snowboardingu na ZOH 2026

Snowboarding je na ZOH 2026 rozdělen do dvou hlavních oblastí:

🏁 Rychlostní disciplíny

Tyto disciplíny jsou zaměřeny na co nejrychlejší průjezd tratí ve formě paralelních soubojů dvou jezdců. Na ZOH 2026 se bude závodit v paralelním obřím slalomu. Klasický paralelní slalom v programu není.

Paralelní obří slalom (PGS)

  • Vítězí jezdec, který projede trať v kratším čase. Klíčovou technikou je carving – jízda po hranách s maximální kontrolou a rychlostí.
  • Začíná se kvalifikací, která se jede paralelně ve dvojicích na dvou tratích; každý závodník předvede dvě jízdy (jednou na každé trati) a součet časů rozhodne o postupu.

🤸‍♂️ Freestylové disciplíny

Freestylové disciplíny kladou důraz na technickou obtížnost, kreativitu, výšku, délku skoků a celkový styl jízdy. Výkony hodnotí rozhodčí bodovým systémem:

  • Slopestyle (skoky a jízda po překážkách – rails, boxy)
  • Big Air (jeden maximálně náročný skok)
  • Halfpipe (jízda v U-rampě s triky ve vzduchu)
  • Snowboardcross (hromadný závod čtyř jezdců na trati s terénními vlnami a skoky, probíhá vyřazovacím způsobem)

Ve freestylových disciplínách vítězí závodník s nejvyšším bodovým hodnocením (u snowboardcrossu rozhoduje pořadí v cíli).

Podobně jako u paralelního obřího slalomu v rychlostních disciplínách musí i ve snowboardcrossu závodníci projít kvalifikací. Tou je individuální jízda na čas, která slouží k nasazení do vyřazovacích rozjížděk.

České medaile ve snowboardingu na ZOH:

Olympijské hryDisciplínaSportovkyněUmístění
Peking 2022Paralelní obří slalomLedecká1. místo
Pchjončchang 2018Paralelní obří slalomLedecká1. místo
Pchjončchang 2018SnowboardcrossAdamczyková3. místo
Soči 2014SnowboardcrossAdamczyková1. místo

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah

Motorola Moto G57 Power

Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil funkční a co v něm mají. Uvedl to ruský oficiální server Kommersant. Stejně je tomu kdekoli v placené...

Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí

Zrcadla ve výtazích nejsou jen kvůli make-upu či selfie.

Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují vnímání času při jízdě a usnadňují orientaci osobám s omezenou mobilitou. Objevte všechny důvody,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní dopravu na Pankráci už dnes, druhá naopak od pondělí výrazně změní cestování na lince A.

Velorex s Josefem Abrhámem by tam možná zaparkoval. Čtenáři se pochlubili kuriozitami

Situace v garážích domu na Praze 9

Zaparkovat tady chce notnou dávku odvahy i zručnosti. Čtenáři upozornili na kuriózní parkovací místa v pražských garážích, která matou řidiče i kolemjdoucí. Přesto mají podle developerů splňovat...

Snowboarding na ZOH 2026: Známe program! Kdy jedou Adamczyková a Ledecká?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

Očekávání jsou vysoká! Eva Adamczyková a hlavně Ester Ledecká patří na ZOH 2026 k velkým favoritkám ve snowboardingu. Kdy se na tratí objeví, kompletní program závodů i další informace najdete v...

7. února 2026  14:55

Provoz na trati z Tábora do Bechyně se po vykolejení vlaku obnoví po víkendu

ilustrační snímek

Provoz na železniční trati z Tábora do Bechyně se po pátečním vykolejení vlaku v Malšicích plně obnoví až po víkendu. České dráhy i Správa železnic zatím...

7. února 2026  12:38,  aktualizováno  12:38

Evropské fórum podnikání přivítalo přes 150 účastníků. Debatovalo se o budoucnosti podnikání i AI

7. února 2026  14:15

Vše nej, Dóňo, přejí osobnosti z Brna, kde slavný herec rozjel hvězdnou kariéru

Miroslav Donutil v klubu divadla ABC po zkoušce inscenace Bílá nemoc (14. dubna...

Ač je Miroslav Donutil rodák z Třebíče, k velkolepé herecké kariéře se odrazil v Brně, kde studoval na Janáčkově akademii múzických umění a následně mnoho let strávil v Divadle Husa na Provázku, kde...

7. února 2026  14:12,  aktualizováno  14:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zaniklé schody v Krčáku.

vydáno 7. února 2026  13:58

AITO a ADM uzavřely strategické partnerství, které znamená novou kapitolu v globální expanzi inteligentního luxusu

7. února 2026  13:53

TCL posouvá zážitek ze Zimních olympijských her v Miláně a Cortině 2026 pro fanoušky i sportovce a umožňuje zažít vizi „It's Your Greatness"

7. února 2026  13:43

Hoymiles uvádí HiOne, all-in-one domácí úložiště energie nastavující nový oborový standard chytré energetické soběstačnosti

7. února 2026  13:29

V centru Zlína byly k vidění masky potápěče, samuraje, kaktusu, šaška či smrtky

ilustrační snímek

Masky potápěče, japonského samuraje, kaktusu, šaška, smrtky či inspirované malířkou Fridou Kahlo byly dnes k vidění v centru Zlína. Konal se tam Lešetínský...

7. února 2026  11:35,  aktualizováno  11:35

Provoz na trati z Tábora do Bechyně se po vykolejení vlaku obnoví asi po víkendu

ilustrační snímek

Provoz na železniční trati z Tábora do Bechyně se po pátečním vykolejení vlaku v Malšicích plně obnoví zřejmě až po víkendu. České dráhy i Správa železnic...

7. února 2026  11:30,  aktualizováno  11:30

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

D6 u Karlových Varů je uzavřená, srazila se tem tři auta, nikdo se nezranil

ilustrační snímek

Dálnice D6 poblíž Jenišova u Karlových Varů je uzavřená. Ve směru na Karlovy Vary se srazila tři osobní auta, z nichž jedno táhlo vlek. Nikdo se nezranil. ČTK...

7. února 2026  11:24,  aktualizováno  11:24

Poslední olympiáda Sáblíkové má komplikaci, kvůli nemoci 3000 metrů vynechá

Rychlobruslařka Martina Sáblíková na tréninku.

Martina Sáblíková kvůli nemoci vynechá na zimních olympijských hrách v Miláně závod na 3000 metrů. Legendární rychlobruslařka, pro kterou jde o poslední olympiádu v kariéře, by se měla představit...

7. února 2026  12:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.