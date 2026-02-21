Češi na ZOH 2026: Máme přehledný program předposledního dne olympiády

Aleš Dostál, Metro.cz
Sport   7:16
Největší sportovní svátek roku jde do finál. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo vysílá kompletní program her? Přinášíme přehled všech možností sledování.
Nejdůležitější momenty českých sportovců i klíčové medailové bitvy nabídne Česká televize. Diváci je uvidí na kanálu ČT sport i na webové platformě ČT sport Plus.

Kompletní přehled všech olympijských soutěží pak zajistí stanice Eurosport 1 a Eurosport 2 a také streamovací služba HBO Max, většinou bez českého komentáře.

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, zápasy o medaile

Co najdete v programu ČT sport a ČT sport Plus?

DatumČasDisciplína / zápasČeská účastKanál
21. 2.10:00Boby: 1. jízdy čtyřbobůČT sport Plus
21. 2.11:00Běh na lyžích: 50 km mužů s hromadným startemMichal Novák, Matyáš Bauer, Mike OphoffČT sport
21. 2.12:00Freestyle lyžování: skikros – finále mužůDaniel PaulusČT sport Plus
21. 2.13:30Skialpinismus: smíšená štafetaČT sport
21. 2.14:15Biatlon: závod žen s hromadným startemTereza VoborníkováČT sport
21. 2.15:10Rychlobruslení: závody s hromadným startemMetoděj JílekČT sport
21. 2.19:00Boby: 3. jízdy dvojbobů ženČT sport
21. 2.19:05Curling – muži: fináleČT sport Plus
21. 2.19:45Freestyle lyžování: U rampa – finále ženČT sport
21. 2.20:30Hokej – turnaj mužů: o 3. místoČT sport
22. 2.10:00Boby: 3. jízdy čtyřbobůČT sport Plus
22. 2.10:00Běh na lyžích: 50 km žen s hromadným startemSandra SchützováČT sport
22. 2.11:05Curling – ženy: fináleČT sport
22. 2.12:40Boby: 4. jízdy čtyřbobůČT sport
22. 2.14:00Hokej – turnaj mužů: fináleČT sport
22. 2.20:00Olympijské hry: Slavnostní ceremoniálČeská výpravaČT sport

Tabulku postupně aktualizujeme.

Vše, co potřebujete k olympiádě vědět ZDE: Program ZOH 2026,Zajímavosti ze zimních olympijských her, Rychlobruslení na zimní olympiádě 2026, Olympijské bizáry, Čeští hokejisté jako kmeti a Stadiony a sportoviště ZOH 2026

Snowboarding na ZOH 2026: české medaile a výsledky

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté

Vítězný Metoděj Jílek s Martinou Sáblíkovou v Českém domě (13. února 2026)

Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her rozhodně nemusí být jen do počtu. Ve hře jsou další silné příběhy i několik disciplín, kde se může...

Revoluce v autobusech? Praha mění monitory, ukážou i čas dojezdu

Autobusy v Praze znovu připomínají zastávky na znamení pomocí symbolů zvonečku....

Pražská MHD chystá novinku, kterou cestující nepřehlédnou. V autobusech se mění obrazovky. A spolu s nimi i způsob, jakým lidé během jízdy získávají informace. Dopravní podnik hl. m. Prahy...

ZOH 2026 vrcholí: Program posledních dnů a starty českých sportovců

Rychlobruslař Metoděj Jílek po vítězném olympijském závodě na 10 000 metrů (13....

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku potrvá už jen do neděle. Přinášíme přehledný program, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat české sportovce.

Češi na ZOH 2026: Máme přehledný program předposledního dne olympiády

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Největší sportovní svátek roku jde do finál. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo vysílá...

ZOH 2026: Poslední šance na medaili? V závodech s hromadným startem se představí dva Češi

Metoděj Jílek před závodem na 1500 metrů (19. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Předposlední den sportovního svátku nabídne například skicross nebo běh na 50 kilometrů. Český fanoušek se těší ale hlavně na závody s hromadným startem. V...

21. února 2026  7:10

Trvalo pár let, než nás začali brát vážně, říká ředitel Knižního festivalu Ostrava

Ředitel Knižního festivalu Ostrava a městské společnosti Černá louka Jan...

Hlavní tváří sedmého ročníku Knižního festivalu Ostrava, který v pátek začal a pokračuje v sobotu, je jedna z nejúspěšnějších spisovatelek – Alena Mornštajnová. S ní a s další stovkou autorů,...

21. února 2026  6:22,  aktualizováno  6:22

Masopustní neděle ve Slatiňanech

ilustrační snímek

Veselý maškarní rej, přehlídka masek a pouliční kejkle ovládnou v neděli 22. února prostor před školou ve Slatiňanech.

21. února 2026  6:18

Městská kluziště měla úspěšnou sezonu. Lákala kvalitou ledu i programem

Bruslení na kluzišti Nábřeží na pražském Smíchově.

Letošní sezona městských kluzišť potvrdila, že kvalitní led, dobré zázemí a pestrý doprovodný program mají u veřejnosti své pevné místo. V rozhovoru pro web Metro.cz jednatel projektu JdemeBruslit.cz...

21. února 2026

Olomouc v centru řeku zkrotila, rozvodněná Morava by zasáhla periferie

Nová mapa Olomouce ukazuje možný dopad dvacetileté vody při stávajících...

Kde by se v Olomouci rozlila takzvaná dvacetiletá voda, nově ukazuje aktualizovaný hydrotechnický model. Město jeho výsledky zveřejnilo na webu. Zatímco historické centrum je podle výpočtů už...

21. února 2026  5:52,  aktualizováno  5:52

Po požáru bytu v Brně skončili tři lidé v nemocnici. Škoda je milion korun

Hasiči několik hodin zasahovali v Brně u požáru bytu v ulici Hlinky. Vznikla...

Hasiči v pátek několik hodin zasahovali v Brně u požáru bytu v ulici Hlinky. Vznikla při něm škoda odhadem za milion korun, uvedl mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška. Záchranáři měli v péči tři lidi,...

20. února 2026  22:32,  aktualizováno  22:32

Tragická nehoda na Uherskohradišťsku. Řidič nepřežil čelní střet s náklaďákem

ilustrační snímek

Srážku osobního a nákladního auta na silnici I/50 u Bánova na Uherskohradišťsku v pátek odpoledne nepřežil řidič osobního vozu. Hlavní silniční tah na Slovensko byl kvůli nehodě víc než pět hodin...

20. února 2026  22:22,  aktualizováno  22:22

Konflikt mužů v Rudné u Prahy skončil vzájemným pobodáním

Konflikt mezi dvěma muži v Rudné u Prahy skončil pobodáním. (20. února 2026)

Po konfliktu dvou mužů skončili oba s bodnými zraněními. Jednoho z nich policie zadržela. Druhý je stále v nemocnici. Příčinu střetu úřady zatím nezjistily.

20. února 2026  22:12

Sitcom Scrubs se po 15 letech vrací. Víme, kolik má nová série dílů a proč chybí údržbář

Tvoří Elliot a JD pár i v 10. sérii Scrubs?

Legendární sitcom z lékařského prostředí je zpět. Desátá série oblíbeného seriálu Scrubs startuje 25. února 2026 a přináší návrat většiny původních hrdinů. Kolik bude mít nová řada dílů? Jak dlouhé...

20. února 2026

Klicperovo divadlo uvedlo světovou premiéru hry Každou první středu

ilustrační snímek

Klicperovo divadlo v Hradci Králové dnes uvedlo čtvrtou premiéru sezony, inscenaci Každou první středu. Komorní hra v režii uměleckého šéfa divadla Pavla Kheka...

20. února 2026  19:11,  aktualizováno  19:11

Pražská policie zadržela cizince. V Polsku se zřejmě dopustil násilné trestné činnosti

Pražští policisté zadrželi ve čtvrti Hostavice po ohledání auta cizince...

Pražští policisté zadrželi ve čtvrti Hostavice na Praze 14 cizince podezřelého z násilné trestné činnosti v Polsku. Tam bude také předán k dalšímu vyšetřování.

20. února 2026  20:22

Hasiči v Brně zasahují u požáru bytu, tři lidé skončili v nemocnici

ilustrační snímek

Hasiči od dnešního odpoledne zasahují v Brně u požáru bytu v ulici Hlinky. Záchranáři měli v péči tři lidi, kteří skončili v nemocnici. Dva se lehce nadýchali...

20. února 2026  18:11,  aktualizováno  18:11

