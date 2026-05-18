Sociální sítě jsou nebezpečnější než alkohol a drogy. Myslí si to 20 procent českých rodin

Pavel Hrabica
  6:37
Dřív se lidé pohádali o politiku do krve u piva a pak šli v klidu domů. Teď se odnaučili, nejen o politice, diskutovat. Protože všechno jim naservírují sociální sítě v jejich „bublinách“. Neexistence komunikace kvůli „čučení“ do mobilů může vést v rodinách i k hádkám a ztrátě kontaktu.
Ilustrační snímek | foto:  Tomáš Krist, MAFRA

Celé Česko sleduje hokej a všichni si rvou vlasy po blamáži se Slovinskem. I takové přesvědčení může vzniknout v hlavě člověka, který si obraz o světě kolem a myšlení ostatních lidí staví z toho, čím ho zásobují jeho sociální sítě. Uzavírání se v názorových bublinách, do kterých nás vmanipulovaly „socky“, ovlivňuje realitu víc, než si myslíme.

Přiznávám nerad, ale mobil si k obědu beru

Jenže algoritmy ho zásobují jen tím, co mu je blízké. Takže čtyři lidé u stolu, kteří prstíky rolují svými displeji, nemusejí mít vůbec shodný pohled na svět. „Zeptejte se známých, kdo jde například v práci na oběd a nepoloží si na stůl vedle talíře mobil,“ říká Rastislav Havran, generální ředitel pojišťovny Uniqa na adresu výzkumu, který mapoval i digitální závislosti. „Přiznávám, že patřím do skupiny lidí, která ten mobil u jídla má,“ dodává Havran.

Je tak názorným příkladem člověka, který si může, ale nemusí, vytvářet obraz světa podle toho, čím ho jeho mobilní telefon přes sledované webové stránky a sociální sítě, na něž je napojen, informuje. To může vytvářet nesoulad v názorech jak v práci, tak v rodinách.

Názor na politiku netvoří diskuse, ale „bublina“

„Právě tady zjišťujeme, že lidé jsou navzájem odpojeni, schází názorový kontakt, každý má vlastní názorovou realitu, kterou ho zásobuje jeho bublina na sítích,“ připomíná Prokop Vejda z NMS, která průzkum o zvyšující se digitální závislosti realizovala. Jednostranný příliv názorů, i těch politických, současně neučí debatám a argumentaci. Když pak dojde na diskuse i o politice, může to v rámci rodiny vytvářet nepohodu a ostré spory.

Protože politické názory se netvoří v živé diskusi předtím, jsou jen střetem dlouhodobě vytvářeného myšlení vlivem digitálního obsahu. Lidem sítě nabízejí jen to, co oni sami chtějí slyšet a vidět, a o postojích ostatních skupin nic netuší. Svět je proto takový, jaká je jejich komunita. „Ukazuje se, že závislost na mobilech se už blíží závislosti na alkoholu,“ varuje Prokop. Studie totiž ukázala, že v každé páté domácnosti označili někoho z rodiny jako závislého na digitálním světě.

Není překvapením, že zákaz sociálních sítí dětem mladším 15 let má silnou oporu veřejnosti, souhlasilo by s ním 82 procent Čechů. Podobně je to se zákazem mobilů ve školách, podpořilo by ho 78 procent lidí.

Průzkum? Pravé drogy nejsou problém

  • Co zjistil průzkum rodin, který pro Uniqu realizovala výzkumná agentura NMS?
  • Pro dvacet procent respondentů představují sociální sítě největší narušení rodinné pohody. V porovnání s rokem 2025 je to asi o tři procenta víc.
  • Drogy škodí rodinnému souladu jen ve čtyřech procentech. Jsou na čtvrtém místě za druhým alkoholem a třetími videohrami.
  • Více než 50 procent dospělých má problém, aby bylo v užívání mobilů svým potomkům příkladem.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

