Šógunův popravčí má jedinou práci. Ve skvělém komiksu testuje meče na lidech

Není to tak dávno, co produkční společnost FX divákům naservírovala seriál Šógun. Tvůrci podle románové předlohy Jamese Clavella nechali nahlédnout do prostředí dalekého Japonska na přelomu 16. a 17. století. Kdo by chtěl do této kultury proniknout ještě více, má jedinečnou možnost v podání komiksu Šógunův popravčí, kterou nedávno uvedlo na trh nakladatelství Crew.