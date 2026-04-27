Eurovize 2026 ve Vídni: Část zemí odstoupila, Česká republika vysílá Daniela Žižku

Tereza Hrabinová
Tereza Hrabinová
  14:30aktualizováno  19:38
Celoevropská hudební soutěž Eurovize 2026 se uskuteční od 12. do 16. května. Jubilejní 70. ročník ale provázejí spory kolem účasti Izraele. Několik zemí proto odstoupilo a protest ohlásil i bývalý vítěz Nemo, který triumfoval v roce 2024. Česko bude reprezentovat Daniel Žižka, soutěž odvysílá Česká televize i on-line.
Daniel Žižka

Daniel Žižka | foto: Hana Knížová

Daniel Žižka
Daniel Žižka
Daniel Žižka
Daniel Žižka (2024)
6 fotografií

Jubilejní 70. ročník soutěže ale provázejí kontroverze ještě před jeho začátkem. Část států vyzvala k vyřazení Izraele ze soutěže kvůli válce v Pásmu Gazy a obviněním z válečných zločinů. Následně oznámily Nizozemsko, Španělsko, Irsko, Slovinsko a Island, že se letošního ročníku nezúčastní.

Předloňský vítěz, švýcarský zpěvák Nemo, navíc uvedl, že na protest proti účasti Izraele trofej pro vítěze Eurovision Song Contest vrátí.

Kdy a kde bude Eurovize 2026?

Eurovize 2026 se uskuteční od 12. do 16. května ve Vídni. Pořadatelem je rakouská veřejnoprávní televize a rozhlas ORF, protože minulý ročník vyhrál rakouský zpěvák Johannes Pietsch alias JJ. Porotu i diváky zaujal kombinací operního zpěvu a moderního popu.

Daniel Žižka

Rakousko hostí soutěž poprvé od roku 2015. Naposledy přitáhlo pozornost vítězstvím zpěvačky Conchity Wurst, která triumfovala v roce 2014 s písní Rise Like a Phoenix.

Kde sledovat Eurovizi 2026?

Semifinále i velké finále Eurovize 2026 bude možné sledovat v přímém přenosu v České televizi a on-line prostřednictvím platformy iVysílání.

Kdo letos zastupuje Česko na Eurovizi?

Česko bude na Eurovizi 2026 reprezentovat zpěvák a herec Daniel Žižka se skladbou Crossroads. Vystoupí v první polovině druhého semifinále 14. května.

Jak se hlasuje v Eurovizi?

O postupu interpretů do finále rozhoduje kombinace hlasů diváků a odborné poroty. V semifinále hlasují diváci z jednotlivých zemí s výjimkou té, kterou interpret reprezentuje.

Ve finále mají hlasy diváků stejnou váhu jako body poroty z každé země. Porota uděluje body deseti nejlepším skladbám v rozmezí od jednoho do dvanácti bodů. Po sečtení bodů ze všech zemí vyhrává interpret s nejvyšším celkovým skóre a získává titul vítěze Eurovision Song Contest.

Kdo se může účastnit Eurovize?

Účast v soutěži Eurovision Song Contest je podmíněna členstvím národní televizní stanice v Evropské vysílací unii (EBU). V České republice tuto podmínku splňuje Česká televize, která také vybírá domácího zástupce pro soutěž.

Do soutěže se zapojují i země ležící alespoň částečně v Asii, například Izrael, Gruzie, Ázerbájdžán nebo Kypr. Jedinou africkou zemí, která se soutěže dosud zúčastnila, bylo Maroko v roce 1980. Od roku 2015 je na základě pozvání EBU pravidelným hostujícím účastníkem také Austrálie, kde má soutěž dlouhodobě silnou fanouškovskou základnu.

Daniel Žižka

Kdo z Čechů uspěl v Eurovizi?

Českým interpretům se v soutěži dlouhodobě příliš nedaří. Kapela Kabát skončila v roce 2007 na posledním místě a o rok později obsadila zpěvačka Tereza Kerndlová předposlední příčku. Když skupina Gipsy.cz v roce 2009 nezískala ani jeden bod, Česká republika se na několik let ze soutěže stáhla.

Do finále se zatím probojovalo pět českých zástupců: Gabriela Gunčíková, Mikolas Josef, Lake Malawi, We Are Domi (Dominika Hašková) a Vesna. Nejlepšího výsledku dosáhl Mikolas Josef, který v roce 2018 obsadil šesté místo.

Čeští zpěváci v soutěži Eurovision Song Contest
Zpěvák/zpěvačkaPíseňRokMěstoUmístění
Gipsy.czAven Romale2009Moskvaposlední
Marta Jandová a
Václav Noid Bárta		Hope Never Dies2015Vídeň13. v semifinále
Gabriela GunčíkováI Stand2016Stockholm25. ve finále
Martina BártaMy Turn2017Kyjev13. v semifinále
Mikolas JosefLie to Me2018Lisabon6. ve finále
Lake MalawiFriend of a Friend2019Tel Aviv11. ve finále
ročník 2020 v Rotterdamu zrušen kvůli pandemii covidu
Benny CristoKemama2021Rotterdam15. v semifinále
We Are DomiLights Off2022Turín22. ve finále
VesnaMy Sister’s Crown2023Liverpool10. ve finále
AikoPedestal2024Malmö11. v semifinále
ADONXSKiss Kiss Goodbye2025Basilej12. v semifinále
Daniel ŽižkaCrossroads2026Vídeň

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po otevření zaplnily tramvaje, autobusy, pěší i cyklisté a také objektivy našich čtenářů. Vyhlásili jsme...

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a další neznámé podklady. Návštěvníci se vůbec poprvé podívají i do míst, která byla dosud veřejnosti...

Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná

První byla se švýcarskou přesností usazena na koleje. Druhou táhl těžší tahač,...

„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání a červenání se,“ říká deníku Metro designérka Anna Marešová, která je se svým týmem autorkou nové...

Eurovize 2026 ve Vídni: Část zemí odstoupila, Česká republika vysílá Daniela Žižku

Daniel Žižka

Celoevropská hudební soutěž Eurovize 2026 se uskuteční od 12. do 16. května. Jubilejní 70. ročník ale provázejí spory kolem účasti Izraele. Několik zemí proto odstoupilo a protest ohlásil i bývalý...

27. dubna 2026  14:30,  aktualizováno  19:38

LibereckĂ© divadlo uvede taneÄŤnĂ­ inscenaci inspirovanou teoriĂ­ chaosu

