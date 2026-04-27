Jubilejní 70. ročník soutěže ale provázejí kontroverze ještě před jeho začátkem. Část států vyzvala k vyřazení Izraele ze soutěže kvůli válce v Pásmu Gazy a obviněním z válečných zločinů. Následně oznámily Nizozemsko, Španělsko, Irsko, Slovinsko a Island, že se letošního ročníku nezúčastní.
Předloňský vítěz, švýcarský zpěvák Nemo, navíc uvedl, že na protest proti účasti Izraele trofej pro vítěze Eurovision Song Contest vrátí.
Kdy a kde bude Eurovize 2026?
Eurovize 2026 se uskuteční od 12. do 16. května ve Vídni. Pořadatelem je rakouská veřejnoprávní televize a rozhlas ORF, protože minulý ročník vyhrál rakouský zpěvák Johannes Pietsch alias JJ. Porotu i diváky zaujal kombinací operního zpěvu a moderního popu.
Rakousko hostí soutěž poprvé od roku 2015. Naposledy přitáhlo pozornost vítězstvím zpěvačky Conchity Wurst, která triumfovala v roce 2014 s písní Rise Like a Phoenix.
Kde sledovat Eurovizi 2026?
Semifinále i velké finále Eurovize 2026 bude možné sledovat v přímém přenosu v České televizi a on-line prostřednictvím platformy iVysílání.
Kdo letos zastupuje Česko na Eurovizi?
Česko bude na Eurovizi 2026 reprezentovat zpěvák a herec Daniel Žižka se skladbou Crossroads. Vystoupí v první polovině druhého semifinále 14. května.
Jak se hlasuje v Eurovizi?
O postupu interpretů do finále rozhoduje kombinace hlasů diváků a odborné poroty. V semifinále hlasují diváci z jednotlivých zemí s výjimkou té, kterou interpret reprezentuje.
Ve finále mají hlasy diváků stejnou váhu jako body poroty z každé země. Porota uděluje body deseti nejlepším skladbám v rozmezí od jednoho do dvanácti bodů. Po sečtení bodů ze všech zemí vyhrává interpret s nejvyšším celkovým skóre a získává titul vítěze Eurovision Song Contest.
Kdo se může účastnit Eurovize?
Účast v soutěži Eurovision Song Contest je podmíněna členstvím národní televizní stanice v Evropské vysílací unii (EBU). V České republice tuto podmínku splňuje Česká televize, která také vybírá domácího zástupce pro soutěž.
Do soutěže se zapojují i země ležící alespoň částečně v Asii, například Izrael, Gruzie, Ázerbájdžán nebo Kypr. Jedinou africkou zemí, která se soutěže dosud zúčastnila, bylo Maroko v roce 1980. Od roku 2015 je na základě pozvání EBU pravidelným hostujícím účastníkem také Austrálie, kde má soutěž dlouhodobě silnou fanouškovskou základnu.
Kdo z Čechů uspěl v Eurovizi?
Českým interpretům se v soutěži dlouhodobě příliš nedaří. Kapela Kabát skončila v roce 2007 na posledním místě a o rok později obsadila zpěvačka Tereza Kerndlová předposlední příčku. Když skupina Gipsy.cz v roce 2009 nezískala ani jeden bod, Česká republika se na několik let ze soutěže stáhla.
Do finále se zatím probojovalo pět českých zástupců: Gabriela Gunčíková, Mikolas Josef, Lake Malawi, We Are Domi (Dominika Hašková) a Vesna. Nejlepšího výsledku dosáhl Mikolas Josef, který v roce 2018 obsadil šesté místo.
|Zpěvák/zpěvačka
|Píseň
|Rok
|Město
|Umístění
|Gipsy.cz
|Aven Romale
|2009
|Moskva
|poslední
|Marta Jandová a
Václav Noid Bárta
|Hope Never Dies
|2015
|Vídeň
|13. v semifinále
|Gabriela Gunčíková
|I Stand
|2016
|Stockholm
|25. ve finále
|Martina Bárta
|My Turn
|2017
|Kyjev
|13. v semifinále
|Mikolas Josef
|Lie to Me
|2018
|Lisabon
|6. ve finále
|Lake Malawi
|Friend of a Friend
|2019
|Tel Aviv
|11. ve finále
|ročník 2020 v Rotterdamu zrušen kvůli pandemii covidu
|Benny Cristo
|Kemama
|2021
|Rotterdam
|15. v semifinále
|We Are Domi
|Lights Off
|2022
|Turín
|22. ve finále
|Vesna
|My Sister’s Crown
|2023
|Liverpool
|10. ve finále
|Aiko
|Pedestal
|2024
|Malmö
|11. v semifinále
|ADONXS
|Kiss Kiss Goodbye
|2025
|Basilej
|12. v semifinále
|Daniel Žižka
|Crossroads
|2026
|Vídeň