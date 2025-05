Vaše nadace učí o energetické gramotnosti děti druhého stupně základních škol, ale možná tento pojem nezná ani mnoho dospělých – tak co to vlastně je?

Je to schopnost orientovat se ve spotřebě energií a nakládat s nimi zodpovědně, jak ekonomicky z hlediska rodinného rozpočtu, tak ekologicky s ohledem na budoucnost celé společnosti. Možností výroby energií i úspor je dnes více, proto je důležité znát základní informace a principy a promítnout je do plánování chodu domácnosti. Spolu s finanční gramotností je to opravdu klíčová dovednost současnosti i budoucnosti.

Jak se něco tak složitého mohou naučit děti na základní škole?

Učíme je to přirozeně, formou hry, a to je baví a motivuje. Někdy slýchám „jsou na to ještě malé“, ale to není vůbec pravda. Jen je potřeba zvolit dobrý styl komunikace. Projekt Energetická Expedice byl od počátku cílený na děti 7. až 9. tříd, tedy vlastně na teenagery, a snažili jsme se, aby to pro ně bylo atraktivní. Zajímavě jsme propojili matematiku, fyziku i ekologické souvislosti a inspirovali se i tím, co dnešní dětí baví. Moderní doba nabízí skvělé podmínky, dá se to udělat chytlavě a chytře.

Kolik škol se už zapojilo a jaké jsou reakce?

Máme velkou radost, program se rychle šíří po celé ČR, aktuálně běží na více než 100 školách. Mnoho lidí si už naštěstí uvědomuje, jak moc je to téma důležité. Programu udělila záštitu dokonce dvě ministerstva a i od přímých účastníků – nejen dětí, ale i učitelů – máme samé pozitivní reakce. Čeká nás ještě hodně práce, ale je to skvělá motivace. Hlásit se mohou další školy, všichni jsou vítáni.

Jak program přesně probíhá?

Energetická Expedice trvá dva měsíce a skládá se ze dvou projektových dnů a samostatné fáze domácího bádání. Jak jsem zmínila, dali jsme si hodně záležet, aby to děti bavilo. První expediční den se učí o využití elektrické energie, co všechno se dá vyčíst z vyúčtování nebo jak spočítat spotřebu domácností. Ukazujeme jim na tom prakticky a zábavně, jak se dají znalosti z matematiky a fyziky využít v reálném životě. Děti pracují hodně ve skupinách, které simulují domácnosti. Počítají spotřebu, plní různé úkoly, také točí videa na zadaná témata. Chtěli jsme vyjít vstříc jejich zájmům – když je pro ně vizuální obsah na sociální síti tak důležitý, proč toho nevyužít. Postupně sbírají body v interaktivní on-line mapě. Na závěr se společně zvolí nejlepší video a vyhlásí se bodový vítěz.

Sama jste matka dvou dětí, byli to vaši „pokusní králíci“? Zkoušely si projekt?

Samozřejmě, naše děti si Energetickou Expedici zkoušely a byly pro mě super barometr zájmu jednotlivých etap a úkolů. Nejvíc je bavilo hrát si na domácnost. A naši spotřebu doma podrobily přísnému auditu. (smích) Je fajn, když se o tom doma rozjede diskuse. I to byl koneckonců jeden z cílů projektu, zapojit přes děti i jejich rodiče. Je nejlepší, když se do plánování a úspor pustí všichni členové domácnosti.

Evidentně máte v nadaci hodně práce, ale co hudba? Chystáte i nějaká vystoupení s charitativním přesahem?

Ano, vystoupení budu mít i letos několik, na Žofíně v prosinci a pak dokonce i v O2 Aréně. Plánování a přípravy adventního koncertu jsou už v plném proudu. Také se moc těším, že se na podiu po delší době zase setkám se Štefanem Margitou, velmi ho obdivuji.

Publikum jste naposledy velmi zaujala svojí skladbou Křídla snů. Je to návrat k českým kořenům?

Ano, dá se říct, že skladba Křídla snů je trochu mým symbolickým návratem k českým kořenům. Spolupráce s Michalem Dvořákem pro mě byla nová a v mnohém velmi obohacující – spojili jsme dohromady naše společné nadšení pro českou klasiku a míchání žánrů. V této skladbě se do hudby promítla krása motivů z Dvořákovy Novosvětské a ta je vlastně plná emocí spojených s domovem. A zdaleka nejen proto vždy byla mému srdci tak blízká. Možnost představit klasickou českou hudbu v moderním hávu nás s Michalem baví. Upřímně tedy doufám, že to rozhodně není poslední píseň, co jsme spolu vytvořili.

Ne každý se v klasické hudbě najde. Je podle vás crossover styl jednou z možností, jak ji přiblížit i úplným laikům?

Přesně tak. Crossover vnímám jako skvělý způsob, jak ukázat krásu a hloubku klasické hudby i lidem, kteří by si ji třeba jinak vůbec nepustili. Dokáže oslovit, vyvolat niterné emoce a přitom ta hudba zůstává přístupná. Právě to mě na tomto stylu fascinuje. A myslím, že i u nás obliba crossoveru roste, mám na své skladby velmi pozitivní reakce.

Jste velmi zaneprázdněná žena, jak se vám daří vše vybalancovat? Je pro vás hudba i relaxace, nebo si naopak nejvíc odpočinete v tichu?

Hudbu miluji a je pro mě vším – i relaxací. Poslouchám ráda i vyloženě relaxační hudbu. Ale ticho má v mém každodenním životě místo. Před mnoha lety jsem objevila naprosto úžasné účinky meditace a od té doby medituji pravidelně. Jinak jsem obklopená hudbou téměř na každém kroku.