Sorry jako. Jak vypadá merchandising politických stran? Sází ze všeho nejvíc na generaci Z

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  16:51
„Já toho Babiše teda nemusím, ale ten merch má zajímavej.“ Tuhle větu slýchám v posledních měsících v různých obměnách od celé řady lidí ve svém okolí. Jistě nejsem sám. Šéf ANO Andrej Babiš, který koncem května rozjel svůj „Sorry jako Store“, na svém e-shopu prodává mikiny a trička s iniciály AB i hesly „Politika je nový swag“ či „Sorry jako“. Na e-shopu hnutí Ano jsou ke koupi také župany či termohrnky.
„Můj první oficiální merch je právě v prodeji. Mrkněte na něj a napište mi, jak...

„Můj první oficiální merch je právě v prodeji. Mrkněte na něj a napište mi, jak se vám líbí," vzkazoval v květnu Andrej Babiš.

Sadu držáků na espézetky pořídíte za 378 korun. E-shop provozuje firma Stack...
E-shop sídlí na stejné adrese jako KSČM. V minulosti tu prodávali itrička s...
Šály s Okamurou šlo koupit naposled v roce 2019.
ODS měla svůj e-shop koncem předminulého desetiletí. Prodávala zde trika,...


Babišův merch – zkrácenina anglického slova merchandise označujícího zboží, které souvisí s nějakou značkou, umělcem, skupinou nebo komunitou – vzbudil pořádné pozdvižení. Relativně neobvyklá trička buďto odkazující na nejnovější memy ze sociálních sítí, nebo opatřená nápisy ze slovníku těch vůbec nejmladších voličů jako Lowkey alpha či Sigma Babiš nosil i během své kontaktní kampaně v regionech.

Co se týká merche, dlouhodobě rozdáváme kšiltovky Silné Česko, Sorry jako a další motivy. Na našich setkáních s občany jsou také k dispozici knihy pana předsedy Babiše, případně dalších kandidátů, pokud se setkání účastní, a další propagační předměty. Pan předseda Babiš má pak svůj osobní brand oblečení a předmětů AB, který je k dostání na sorryjakostore.cz.

Martin Vodička, mluvčí ANO

Podle Vodičky nemá Babiš ani jeho hnutí z prodeje ani korunu. Celý obchod spravuje společnost GoMerch, která se na podobné projekty specializuje. S nimi má být Babiš dohodnut, že se vzdává vlastní marže, aby ceny produktů zůstaly nízké. Na webu se lze dočíst, že se oblečení prodává většinou v Číně a Bangladéši. Zpracované je pak povětšinou na Slovensku.

„Můj první oficiální merch je právě v prodeji. Mrkněte na něj a napište mi, jak se vám líbí,“ vzkazoval v květnu Andrej Babiš.

Volby 2025: Hymny českých politických stran by se daly považovat za subžánr

Piráti nezaostávají

Co do pestrosti sortimentu mohou s ANO soupeřit v současnosti snad jen Piráti. Jejich příznivci si na e-shopu mohou pořídit jak oblečení, tak hygienické potřeby či věci pro děti.

Piráti sázejí i na design Veroniky Kovářové.

„V našem Pirátském obchodě nabízíme širokou škálu produktů – od běžných drobných předmětů, jako jsou plátěné tašky, propisky, otvíráky, pastelky či lahve na vodu, až po originálnější kusy typu ledvinky, klobouky, brýle, omalovánky nebo třeba i šampuky, tedy tuhé šampony bez plastového obalu. Naším cílem je, aby produkty nebyly jen nosičem loga, ale šlo především o užitečné věci každodenní potřeby, které zároveň mohou symbolizovat hodnoty a program Pirátů,“ vysvětluje pro Metro mluvčí Pirátů Martina Kameník Vacková.

Zafeiris jde u slávistů na dračku, Sparta nejoblíbenější dres neprozradila

Obzvlášť oblíbené jsou podle ní voděodolné obaly na mobil, které lze využít například při vodních sportech – třeba i na paddleboardu. „Co se týče dodavatelů, spolupracujeme nejen s většími firmami v ČR a v rámci EU, ale také s lokálními výrobci – například rodinnou mýdlárnou, švadlenou, keramickou dílnou nebo recyklačním ateliérem. Když se některé produkty musí dovézt i z mimoevropských zemí, volíme varianty z recyklovaných materiálů,“ dodává Vacková.

ODS měla svůj e-shop koncem předminulého desetiletí. Prodávala zde trika, mikiny i vůně do auta. Teď rozdává klobouky.

SPOLU neřeší, komunisté mají Husáka

Vlastní merch před aktuálními volbami prakticky vůbec nemá volební koalice politických stran SPOLU. Mluvčí jedné z nich – ODS – Jakub Skyva deníku Metro prozradil, že v rámci kontaktních kampaní rozdávají pouze drobnosti jako psací potřeby, sluneční brýle nebo klobouky. Vlastního prodejce má i Stačilo!, respektive komunisté. E-shop patřící firmě Futura v minulosti prodával trička s nápisy jako „Chci žít v pohodě. Volím komunisty“. Nyní zde kromě triček s logem Stačilo! seženete také oblečení s podobiznou kosmonauta Jurije Gagarina, diktátora Fidela Castra či exprezidenta Gustáva Husáka.

E-shop sídlí na stejné adrese jako KSČM. V minulosti tu prodávali itrička s Leninem či srpem a kladivem.

Jedu s Motoristy

Další stranou, která se snaží zahrát na strunu sounáležitosti svých voličů, jsou Motoristé. Na e-shopu mají kromě klasických triček v prodeji také sadu držáků na registrační značky s nápisem „jedu s Motoristy“.

Sadu držáků na espézetky pořídíte za 378 korun. E-shop provozuje firma Stack Design s.r.o. Majitel je člen Motoristů.

