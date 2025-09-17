Babišův merch – zkrácenina anglického slova merchandise označujícího zboží, které souvisí s nějakou značkou, umělcem, skupinou nebo komunitou – vzbudil pořádné pozdvižení. Relativně neobvyklá trička buďto odkazující na nejnovější memy ze sociálních sítí, nebo opatřená nápisy ze slovníku těch vůbec nejmladších voličů jako Lowkey alpha či Sigma Babiš nosil i během své kontaktní kampaně v regionech.
Co se týká merche, dlouhodobě rozdáváme kšiltovky Silné Česko, Sorry jako a další motivy. Na našich setkáních s občany jsou také k dispozici knihy pana předsedy Babiše, případně dalších kandidátů, pokud se setkání účastní, a další propagační předměty. Pan předseda Babiš má pak svůj osobní brand oblečení a předmětů AB, který je k dostání na sorryjakostore.cz.
Martin Vodička, mluvčí ANO
Podle Vodičky nemá Babiš ani jeho hnutí z prodeje ani korunu. Celý obchod spravuje společnost GoMerch, která se na podobné projekty specializuje. S nimi má být Babiš dohodnut, že se vzdává vlastní marže, aby ceny produktů zůstaly nízké. Na webu se lze dočíst, že se oblečení prodává většinou v Číně a Bangladéši. Zpracované je pak povětšinou na Slovensku.
|
Volby 2025: Hymny českých politických stran by se daly považovat za subžánr
Piráti nezaostávají
Co do pestrosti sortimentu mohou s ANO soupeřit v současnosti snad jen Piráti. Jejich příznivci si na e-shopu mohou pořídit jak oblečení, tak hygienické potřeby či věci pro děti.
„V našem Pirátském obchodě nabízíme širokou škálu produktů – od běžných drobných předmětů, jako jsou plátěné tašky, propisky, otvíráky, pastelky či lahve na vodu, až po originálnější kusy typu ledvinky, klobouky, brýle, omalovánky nebo třeba i šampuky, tedy tuhé šampony bez plastového obalu. Naším cílem je, aby produkty nebyly jen nosičem loga, ale šlo především o užitečné věci každodenní potřeby, které zároveň mohou symbolizovat hodnoty a program Pirátů,“ vysvětluje pro Metro mluvčí Pirátů Martina Kameník Vacková.
|
Zafeiris jde u slávistů na dračku, Sparta nejoblíbenější dres neprozradila
Obzvlášť oblíbené jsou podle ní voděodolné obaly na mobil, které lze využít například při vodních sportech – třeba i na paddleboardu. „Co se týče dodavatelů, spolupracujeme nejen s většími firmami v ČR a v rámci EU, ale také s lokálními výrobci – například rodinnou mýdlárnou, švadlenou, keramickou dílnou nebo recyklačním ateliérem. Když se některé produkty musí dovézt i z mimoevropských zemí, volíme varianty z recyklovaných materiálů,“ dodává Vacková.
SPOLU neřeší, komunisté mají Husáka
Vlastní merch před aktuálními volbami prakticky vůbec nemá volební koalice politických stran SPOLU. Mluvčí jedné z nich – ODS – Jakub Skyva deníku Metro prozradil, že v rámci kontaktních kampaní rozdávají pouze drobnosti jako psací potřeby, sluneční brýle nebo klobouky. Vlastního prodejce má i Stačilo!, respektive komunisté. E-shop patřící firmě Futura v minulosti prodával trička s nápisy jako „Chci žít v pohodě. Volím komunisty“. Nyní zde kromě triček s logem Stačilo! seženete také oblečení s podobiznou kosmonauta Jurije Gagarina, diktátora Fidela Castra či exprezidenta Gustáva Husáka.
Jedu s Motoristy
Další stranou, která se snaží zahrát na strunu sounáležitosti svých voličů, jsou Motoristé. Na e-shopu mají kromě klasických triček v prodeji také sadu držáků na registrační značky s nápisem „jedu s Motoristy“.