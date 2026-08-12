Netflix si v tuzemsku dál drží první příčku mezi placenými streamovacími službami. Vyplývá to z aktuálních dat společnosti JustWatch, která v Česku sleduje chování přibližně tří set tisíc měsíčních uživatelů. Má aktuálně 22procentní podíl.
Jenže ještě před rokem byl jeho náskok výrazně větší. Netflix za poslední rok ztratil šest procentních bodů, což je podle JustWatch nejvýraznější pokles ze sledovaných služeb.
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Disney+ šlape na plyn
Největším skokanem je Disney+. „Streamovací platforma zaznamenala zdaleka nejsilnější meziroční růst na trhu, když si od druhého čtvrtletí 2025 polepšila o osm procentních bodů na dvacet procent, čímž se navzdory poklesu o jeden v tomto čtvrtletí posunula na druhé místo,“ říká pro deník Metro mluvčí společnosti JustWatch Iona Herrera.
Prime Video padá na třetí místo
Amazon Prime Video má aktuálně 18 procent a meziročně přišel o čtyři procentní body. Z druhé příčky tak klesl na třetí. Za pozornost stojí i další služby. Apple TV meziročně posílilo o čtyři procenta a HBO Max o tři. V žebříčku se navíc nově objevují Oneplay, Canal+ a prima+.
Co čísla vlastně měří?
Data neukazují přímo počet předplatitelů jednotlivých služeb. JustWatch svůj podíl na trhu počítá podle aktivity uživatelů na svých webových stránkách, v televizi a mobilních aplikacích. Sleduje například přidávání filmů a seriálů do seznamu, prokliky na streamovací služby, filtrování nabídky mezi jednotlivými platformami nebo označování titulů jako zhlédnutých.
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Údaje za první polovinu roku 2026 vycházejí z interakcí uživatelů mezi 1. lednem a 30. červnem a JustWatch je porovnává s předchozími obdobími.
Souboj o diváka pokračuje
Český streamingový trh prochází výraznou proměnou. Netflix sice zůstává jedničkou, Disney+ se k němu ale rychle přibližuje. A zatímco tradiční lídři řeší pokles či stagnaci, další platformy se snaží ukrojit si vlastní kus tržního „koláče“.