Souboj streamovacích služeb v Česku se mění. Netflix padá, Disney+ stoupá

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  10:00
Sledovat Metro na Googlu

Fotogalerie3

Podíly jednotlivých kanálů na českém trhu | foto: JUSTWATCH.COM

Souboj o české diváky se přiostřuje. Streamovací gigant s červeným N ve znaku sice dál vede, jeho náskok se ale ztenčuje. Disney+ naopak raketově roste a za poslední rok si výrazně polepšil. Jak se mění pořadí největších streamovacích služeb v Česku?

Netflix si v tuzemsku dál drží první příčku mezi placenými streamovacími službami. Vyplývá to z aktuálních dat společnosti JustWatch, která v Česku sleduje chování přibližně tří set tisíc měsíčních uživatelů. Má aktuálně 22procentní podíl.

Jenže ještě před rokem byl jeho náskok výrazně větší. Netflix za poslední rok ztratil šest procentních bodů, což je podle JustWatch nejvýraznější pokles ze sledovaných služeb.

Jak je na tom streaming v Česku? Netflix ztrácí náskok, HBO Max a Disney+ rychle posilují

Disney+ šlape na plyn

Největším skokanem je Disney+. „Streamovací platforma zaznamenala zdaleka nejsilnější meziroční růst na trhu, když si od druhého čtvrtletí 2025 polepšila o osm procentních bodů na dvacet procent, čímž se navzdory poklesu o jeden v tomto čtvrtletí posunula na druhé místo,“ říká pro deník Metro mluvčí společnosti JustWatch Iona Herrera.

Prime Video padá na třetí místo

Amazon Prime Video má aktuálně 18 procent a meziročně přišel o čtyři procentní body. Z druhé příčky tak klesl na třetí. Za pozornost stojí i další služby. Apple TV meziročně posílilo o čtyři procenta a HBO Max o tři. V žebříčku se navíc nově objevují Oneplay, Canal+ a prima+.

Co čísla vlastně měří?

Data neukazují přímo počet předplatitelů jednotlivých služeb. JustWatch svůj podíl na trhu počítá podle aktivity uživatelů na svých webových stránkách, v televizi a mobilních aplikacích. Sleduje například přidávání filmů a seriálů do seznamu, prokliky na streamovací služby, filtrování nabídky mezi jednotlivými platformami nebo označování titulů jako zhlédnutých.

Po Tučňákovi mění pohlaví i Kloboučník. Druhá řada temného seriálu servíruje šíleného Jokera

Údaje za první polovinu roku 2026 vycházejí z interakcí uživatelů mezi 1. lednem a 30. červnem a JustWatch je porovnává s předchozími obdobími.

Souboj o diváka pokračuje

Český streamingový trh prochází výraznou proměnou. Netflix sice zůstává jedničkou, Disney+ se k němu ale rychle přibližuje. A zatímco tradiční lídři řeší pokles či stagnaci, další platformy se snaží ukrojit si vlastní kus tržního „koláče“.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

V těchto dnech se láme osud českého Tesca. Britové už hledají kupce pro své obchody

Prodejna Tesco v obchodním komplexu Centro Zlín ve Zlíně-Malenovicích.

Britští vlastníci Tesca podle mnohých finančních médií rozjíždějí prodej svých aktivit ve střední Evropě a bankéři už oslovují možné kupce. Nejčastěji se v souvislosti s novými majiteli skloňují...

KVÍZ: Kolik toho víte o vesmíru?

Tento pozoruhodný pohled na Velkou rudou skvrnu a bouřlivou jižní polokouli...

Planety, černé díry, Měsíc nebo slavné vesmírné mise. Vesmír fascinuje lidstvo od nepaměti a dodnes skrývá řadu tajemství. Myslíte si, že se vyznáte ve Sluneční soustavě a poznáte základní...

KVÍZ: Jste milovníkem italské kuchyně? Tak se ukažte!

Jídelní lístek, který obsahuje klasické pizzy, „pizzerty“ a nové inovace, jako...

Pizza, těstoviny, tiramisu nebo Aperol Spritz. Italská kuchyně patří bezpochyby k nejoblíbenějším na světě a za pravou italskou pizzou i dalšími specialitami cestují lidé z celého světa. Myslíte si,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Letenských sadech hořelo, na nábřeží se odkláněla veřejná doprava

Hasiči likvidují požár porostu v Letenských sadech. (10. srpna 2026)

V Praze v Letenských sadech hořelo. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů. Podle policie byl kolem deváté hodiny požár uhašen, nedošlo k žádnému zranění. Strážníci teď budou zjišťovat příčinu...

Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí

Barrandov v postranních uličkách.

Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho filmovou čtvrť. Jenže k dokonalosti to tady některá místa mají hodně daleko. Projděte se s námi...

U Břeclavi hoří les plný munice, kterou tam kdysi rozmetal výbuch továrny

Hasiči zasahují u požáru lesa u Břeclavi, kde výbuch továrny na munici kdysi...

Hasiči zasahují u požáru lesa u Břeclavi, kde výbuch továrny na munici kdysi rozmetal tisíce kusů do okolí. Pyrotechnici ji odstraňují dosud.

12. srpna 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

Při nočním střetu s autem v Ostravě zemřel šedesátiletý chodec

ilustrační snímek

Šedesátiletý chodec zemřel v noci na dnešek na následky zranění, která utrpěl při střetu s osobním automobilem v Ostravě. Nehoda se stala v úterý několik minut...

12. srpna 2026  10:11

Cyklistický závod Czech Tour omezí v Kroměříži o víkendu dopravu

ilustrační snímek

Cyklistický závod Czech Tour omezí v Kroměříži o nadcházejícím víkendu dopravu. Řidiči nebudou moci v sobotu a v neděli zaparkovat na některých místech v...

12. srpna 2026  10:03,  aktualizováno  10:03

Kamionu se při havárii z návěsu vysypaly nosníky a převrátil bagr

Kamion převážející bagr a ocelové nosníky havaroval krátce po čtvrté hodině...

Kamion převážející bagr a ocelové nosníky havaroval krátce po čtvrté hodině ráno na silnici I/35 u Hrubé Skály na Turnovsku. Náklad se převrátil z návěsu a silnice byla několik hodin neprůjezdná....

12. srpna 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Libuši Šafránkovou střídá jiná herecká legenda. Děti z Bullerbynu jsou zpátky v éteru

Libuše Šafránková a Petr Svojtka v pohádce Malá mořská víla (1976)

Oblíbená dětská knížka Děti z Bullerbynu ožívá v nové rozhlasové četbě s Bárou Hrzánovou na Rádiu Junior. Patnáctidílné zpracování přináší zpět svět dětských her, kamarádství, spiklenectví a malých...

12. srpna 2026  11:41

Drobná stavba? Ale jděte. Bradáčová žaluje dodatečné povolení kácení na Klínovci

Úsek lesní cesty označované jako rondo, která je propojkou mezi lyžařskými...

Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová podala správní žalobu proti rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského kraje, které dodatečně povolilo rozšíření skiareálu na Klínovci. Rozhodnutí podle ní...

12. srpna 2026  11:32

V sobotu začne v Litomyšli festival věnovaný baroku

ilustrační snímek

Letošní 11. ročník duchovně-kulturního festivalu Litomyšlské dny barokní tradice, který začíná v sobotu, kombinuje procházky městem, prohlídky barokních...

12. srpna 2026  9:51,  aktualizováno  9:51

Při nočním střetu s autem v Ostravě zemřel šedesátiletý chodec

ilustrační snímek

Šedesátiletý chodec zemřel v noci na dnešek na následky zranění, která utrpěl při střetu s osobním automobilem v Ostravě. Nehoda se stala v úterý několik minut...

12. srpna 2026  9:49,  aktualizováno  9:49

Překvapení při hledání zdroje znečištění v lomu, potápěči objevili utopenou dodávku

Vytáhnout stařičký kompresor se snaží potápěči jihočeských hasičů. Stroj je pod...

Velké překvapení čekalo na hasiče ze dvou krajů, kteří od pondělka zasahují v zatopeném bývalém lomu u Lipnice nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. Protože se na hladině objevila olejová skvrna, hledali v...

12. srpna 2026  10:42,  aktualizováno  11:29

Ranní básnické hlášky z Hlavního nádraží

vydáno 12. srpna 2026  11:23

Nejkrásnější druh světa i líhnutí z kukel. Motýlárium láká na exotické druhy

Modrý motýl z Amazonie, Morpho peleides, je považován za nejkrásnějšího motýla...

Exotičtí motýli z celého světa i líhnutí jedinců z kukel přímo před zraky návštěvníků. To vše je v těchto dnech k vidění v oblíbeném motýláriu v olomouckém Florcentru. „Každý den tak přinese nové...

12. srpna 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

Čamrdářství v Brně. Fungovala tam domácí výrobna knoflíků, zjistili archeologové

Skleněné lahve použité ke knoflíkářské výrobě. Archeologové je objevili při...

Na znaky takzvaného čamrdářství narazili archeologové v Táborské ulici v brněnských Židenicích. Během dohledu na stavbě zachytili dvě odpadní jámy, v nichž našli zbytky opracovaných říčních mušlí -...

12. srpna 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×