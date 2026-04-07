Česká hokejová reprezentace v úterý zahájila přípravu na květnové mistrovství světa prvním tréninkovým kempem v Karlových Varech. Realizační tým pozval celkem 23 hráčů – tři brankáře, osm obránců a dvanáct útočníků. Prostor dostanou především mladí a perspektivní hokejisté, z nichž pět si teprve může odbýt premiéru v seniorském národním týmu.
Kemp odstartoval v úterý 7. dubna a potrvá do pátku 10. dubna. Program bude zaměřen výhradně na tréninkové jednotky. „Do poslední chvíle jsme čekali, jak se vyvine extraligové play-off, přičemž samozřejmě nemůžeme vzít hráče, kteří budou hrát semifinále a baráž,“ vysvětlil hlavní trenér reprezentace Radim Rulík.
Nominace českého týmu na první kemp před MS:
Brankáři: Adam Brízgala (Rytíři Kladno), Jan Kavan (HC Kometa Brno), Petr Kváča (Bílí Tygři Liberec)
Obránci: Tomáš Cibulka (Motor České Budějovice), Tomáš Galvas (Bílí Tygři Liberec), Filip Král, Jan Ščotka, Libor Zábranský (všichni HC Kometa Brno), Filip Pyrochta (BK Mladá Boleslav), Jiří Ticháček (Kärpät Oulu), Martin Jandus (Rytíři Kladno)
Útočníci: Matyáš Filip, Ondřej Rohlík (oba HC Škoda Plzeň), Jakub Flek (HC Kometa Brno), Petr Fridrich (HC Olomouc), Matyáš Kantner (Kärpät Oulu), Kevin Klíma, Radovan Pavlík (oba Mountfield HK), Jakub Konečný, Marcel Marcel (oba Rytíři Kladno), Filip Přikryl (Motor České Budějovice), Jaromír Pytlík (Bílí Tygři Liberec), Daniel Voženílek (EV Zug)
Šance pro nové mladou generaci
Ten zároveň zdůraznil, že cílem je dát šanci nové generaci hráčů: „Co je hlavní, chceme dát šanci mladším perspektivním hráčům, kteří by mohli být do budoucna oporami národního týmu. Starší hráči pak dostanou v rámci přípravy prostor na to, aby se před mistrovstvím dostali do formy.“
Podle generálního manažera reprezentace Jiřího Šlégra dorazí na kemp kompletní nominace. „Pozvánku na kemp přijali všichni hráči, které jsme nominovali. Měli jsme zájem také o Nicka Malíka, kterého jsme oslovili, ale z osobních důvodů se k národnímu týmu nepřipojí,“ uvedl.
Po úvodním soustředění naváže druhý kemp, který začne 13. dubna a jehož součástí budou i první přípravné zápasy. Český tým se dvakrát utká s Německem, následně absolvuje další část přípravy v Jihlavě. Domácím vrcholem přípravy budou na konci dubna České hry (FORTUNA HOCKEY GAMES).
Čeští hokejisté na ZOH končí. S Kanadou padli po skvělém výkonu až v prodloužení
Program přípravy národního týmu v dubnu 2026:
Čtvrtek 16. dubna 2026
17:30 Česko - Německo (Karlovy Vary)
Pátek 17. dubna 2026
17:00 Česko - Německo (Karlovy Vary)
Čtvrtek 23. dubna 2026
19:00 Rakousko - Česko (Vídeň)
Pátek 24. dubna 2026
17:00 Česko - Rakousko (Jihlava)
Kdy a kde se koná MS v hokeji 2026
- Mistrovství světa s pořadovým číslem 89 se koná ve Švýcarsku. Hrát se bude od 15. do 31. května.
- Tradiční rozdělení do dvou osmičlenných skupin určilo Česku skupinu B ve Fribourgu, skupinu A hostí Curych.
- Mistrovství světa se do Švýcarska vrátí po 17 letech. Poslední šampionát se zde konal v roce 2009. Plánované MS v roce 2020 zhatila pandemie covidu-19.
Složení skupin pro MS 2026
V závorce pořadí v žebříčku IIHF
Skupina A (Curych): USA (2.), Švýcarsko (3.), Finsko (7.), Německo (8.), Lotyšsko (11.), Rakousko (12.), Maďarsko (18.), Velká Británie (19.)
Skupina B (Fribourg): Kanada (4.), Švédsko (5.), ČESKO (6.), Dánsko (9.), Slovensko (10.), Norsko (13.), Slovinsko (17.), Itálie (20.)
Program MS v hokeji 2026
|ZÁPASY
|VÝSLEDKY / ČAS
|ZÁPASY
|VÝSLEDKY / ČAS
|Finsko – Německo
|Pátek 15. května, 16.15
|Švýcarsko – USA
|Pátek 15. května, 20.15
|Rakousko – Velká Británie
|Sobota 16. května, 12.15
|Finsko – Maďarsko
|Sobota 16. května, 16.15
|Švýcarsko – Lotyšsko
|Sobota 16. května, 20.15
|USA – Velká Británie
|Neděle 17. května, 12.15
|Rakousko – Maďarsko
|Neděle 17. května, 16.15
|Německo – Lotyšsko
|Neděle 17. května, 20.15
|Finsko – USA
|Pondělí 18. května, 16.15
|Švýcarsko – Německo
|Pondělí 18. května, 20.15
|Lotyšsko – Rakousko
|Úterý 19. května, 16.15
|Maďarsko – Velká Británie
|Úterý 19. května, 20.15
|Švýcarsko – Rakousko
|Středa 20. května, 16.15
|USA – Německo
|Středa 20. května, 20.15
|Finsko – Lotyšsko
|Čtvrtek 21. května, 16.15
|Švýcarsko – Velká Británie
|Čtvrtek 21. května, 20.15
|Maďarsko – Německo
|Pátek 22. května, 16.15
|Finsko – Velká Británie
|Pátek 22. května, 20.15
|USA – Lotyšsko
|Sobota 23. května, 12.15
|Švýcarsko – Maďarsko
|Sobota 23. května, 16.15
|Německo – Rakousko
|Sobota 23. května, 20.15
|Lotyšsko – Velká Británie
|Neděle 24. května, 16.15
|Finsko – Rakousko
|Neděle 24. května, 20.15
|USA – Maďarsko
|Pondělí 25. května, 16.15
|Německo – Velká Británie
|Pondělí 25. května, 20.15
|Maďarsko – Lotyšsko
|Úterý 26. května, 12.15
|USA – Rakousko
|Úterý 26. května, 16.15
|Švýcarsko – Finsko
|Úterý 26. května, 20.15
|ZÁPASY
|VÝSLEDKY / ČAS
|Švédsko – Kanada
|Pátek 15. května, 16.15
|Dánsko – ČESKO
|Pátek 15. května, 20.15
|Slovensko – Norsko
|Sobota 16. května, 12.15
|Kanada – Itálie
|Sobota 16. května, 16.15
|Slovinsko – ČESKO
|Sobota 16. května, 20.15
|Itálie – Slovensko
|Neděle 17. května, 12.15
|Švédsko – Dánsko
|Neděle 17. května, 16.15
|Norsko – Slovinsko
|Neděle 17. května, 20.15
|Kanada – Dánsko
|Pondělí 18. května, 16.15
|ČESKO – Švédsko
|Pondělí 18. května, 20.15
|Itálie – Norsko
|Úterý 19. května, 16.15
|Slovinsko – Slovensko
|Úterý 19. května, 20.15
|ČESKO – Itálie
|Středa 20. května, 16.15
|Švédsko – Slovinsko
|Středa 20. května, 20.15
|Norsko – Kanada
|Čtvrtek 21. května, 16.15
|Dánsko – Slovensko
|Čtvrtek 21. května, 20.15
|Kanada – Slovinsko
|Pátek 22. května, 16.15
|Itálie – Švédsko
|Pátek 22. května, 20.15
|Dánsko – Slovinsko
|Sobota 23. května, 12.15
|Slovensko – ČESKO
|Sobota 23. května, 16.15
|Švédsko – Norsko
|Sobota 23. května, 20.15
|Dánsko – Itálie
|Neděle 24. května, 16.15
|Kanada – Slovensko
|Neděle 24. května, 20.15
|ČESKO – Norsko
|Pondělí 25. května, 16.15
|Slovinsko – Itálie
|Pondělí 25. května, 20.15
|Norsko – Dánsko
|Úterý 26. května, 12.15
|Slovensko – Švédsko
|Úterý 26. května, 16.15
|ČESKO – Kanada
|Úterý 26. května, 20.15
Tabulky skupin a formát MS v hokeji 2026
Formát šampionátu zůstává neměnný. Ze dvou osmičlenných uskupení postoupí pokaždé čtveřice nejlepších, kteří se následně systémem křížem utkají ve čtvrtfinále (1A – 4B, 2A – 3B, 1B – 4A, 2B – 3A).
