Soupiska českého týmu před MS v hokeji 2026: Úvodního kempu se účastní i pětice nových hráčů

Lukáš Karbulka
Sport
Česká hokejová reprezentace odstartovala přípravu na mistrovství světa 2026 kempem v Karlových Varech. Trenér Radim Rulík vsadil na mladé hráče, z nichž hned pět čeká šance na premiéru v národním týmu. Soustředění potrvá do pátku.

Trenér Radim Rulík probírá strategii s asistentem Tomášem Plekancem. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Česká hokejová reprezentace v úterý zahájila přípravu na květnové mistrovství světa prvním tréninkovým kempem v Karlových Varech. Realizační tým pozval celkem 23 hráčů – tři brankáře, osm obránců a dvanáct útočníků. Prostor dostanou především mladí a perspektivní hokejisté, z nichž pět si teprve může odbýt premiéru v seniorském národním týmu.

Kemp odstartoval v úterý 7. dubna a potrvá do pátku 10. dubna. Program bude zaměřen výhradně na tréninkové jednotky. „Do poslední chvíle jsme čekali, jak se vyvine extraligové play-off, přičemž samozřejmě nemůžeme vzít hráče, kteří budou hrát semifinále a baráž,“ vysvětlil hlavní trenér reprezentace Radim Rulík.

Nominace českého týmu na první kemp před MS:

Brankáři: Adam Brízgala (Rytíři Kladno), Jan Kavan (HC Kometa Brno), Petr Kváča (Bílí Tygři Liberec)

Obránci: Tomáš Cibulka (Motor České Budějovice), Tomáš Galvas (Bílí Tygři Liberec), Filip Král, Jan Ščotka, Libor Zábranský (všichni HC Kometa Brno), Filip Pyrochta (BK Mladá Boleslav), Jiří Ticháček (Kärpät Oulu), Martin Jandus (Rytíři Kladno)

Útočníci: Matyáš Filip, Ondřej Rohlík (oba HC Škoda Plzeň), Jakub Flek (HC Kometa Brno), Petr Fridrich (HC Olomouc), Matyáš Kantner (Kärpät Oulu), Kevin Klíma, Radovan Pavlík (oba Mountfield HK), Jakub Konečný, Marcel Marcel (oba Rytíři Kladno), Filip Přikryl (Motor České Budějovice), Jaromír Pytlík (Bílí Tygři Liberec), Daniel Voženílek (EV Zug)

Šance pro nové mladou generaci

Ten zároveň zdůraznil, že cílem je dát šanci nové generaci hráčů: „Co je hlavní, chceme dát šanci mladším perspektivním hráčům, kteří by mohli být do budoucna oporami národního týmu. Starší hráči pak dostanou v rámci přípravy prostor na to, aby se před mistrovstvím dostali do formy.“

Podle generálního manažera reprezentace Jiřího Šlégra dorazí na kemp kompletní nominace. „Pozvánku na kemp přijali všichni hráči, které jsme nominovali. Měli jsme zájem také o Nicka Malíka, kterého jsme oslovili, ale z osobních důvodů se k národnímu týmu nepřipojí,“ uvedl.

Po úvodním soustředění naváže druhý kemp, který začne 13. dubna a jehož součástí budou i první přípravné zápasy. Český tým se dvakrát utká s Německem, následně absolvuje další část přípravy v Jihlavě. Domácím vrcholem přípravy budou na konci dubna České hry (FORTUNA HOCKEY GAMES).

Program přípravy národního týmu v dubnu 2026:

Čtvrtek 16. dubna 2026

17:30 Česko - Německo (Karlovy Vary)

Pátek 17. dubna 2026

17:00 Česko - Německo (Karlovy Vary)

Čtvrtek 23. dubna 2026

19:00 Rakousko - Česko (Vídeň)

Pátek 24. dubna 2026

17:00 Česko - Rakousko (Jihlava)

Kdy a kde se koná MS v hokeji 2026

  • Mistrovství světa s pořadovým číslem 89 se koná ve Švýcarsku. Hrát se bude od 15. do 31. května.
  • Tradiční rozdělení do dvou osmičlenných skupin určilo Česku skupinu B ve Fribourgu, skupinu A hostí Curych.
  • Mistrovství světa se do Švýcarska vrátí po 17 letech. Poslední šampionát se zde konal v roce 2009. Plánované MS v roce 2020 zhatila pandemie covidu-19.

Složení skupin pro MS 2026

V závorce pořadí v žebříčku IIHF

Skupina A (Curych): USA (2.), Švýcarsko (3.), Finsko (7.), Německo (8.), Lotyšsko (11.), Rakousko (12.), Maďarsko (18.), Velká Británie (19.)

Skupina B (Fribourg): Kanada (4.), Švédsko (5.), ČESKO (6.), Dánsko (9.), Slovensko (10.), Norsko (13.), Slovinsko (17.), Itálie (20.)

Program MS v hokeji 2026

PROGRAM A VÝSLEDKY ČESKÉHO TÝMU
ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
SKUPINA A (CURYCH) – Program a rozpis zápasů
ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Finsko – NěmeckoPátek 15. května, 16.15
Švýcarsko – USAPátek 15. května, 20.15
Rakousko – Velká BritánieSobota 16. května, 12.15
Finsko – MaďarskoSobota 16. května, 16.15
Švýcarsko – LotyšskoSobota 16. května, 20.15
USA – Velká BritánieNeděle 17. května, 12.15
Rakousko – MaďarskoNeděle 17. května, 16.15
Německo – LotyšskoNeděle 17. května, 20.15
Finsko – USAPondělí 18. května, 16.15
Švýcarsko – NěmeckoPondělí 18. května, 20.15
Lotyšsko – RakouskoÚterý 19. května, 16.15
Maďarsko – Velká BritánieÚterý 19. května, 20.15
Švýcarsko – RakouskoStředa 20. května, 16.15
USA – NěmeckoStředa 20. května, 20.15
Finsko – LotyšskoČtvrtek 21. května, 16.15
Švýcarsko – Velká BritánieČtvrtek 21. května, 20.15
Maďarsko – NěmeckoPátek 22. května, 16.15
Finsko – Velká BritániePátek 22. května, 20.15
USA – LotyšskoSobota 23. května, 12.15
Švýcarsko – MaďarskoSobota 23. května, 16.15
Německo – RakouskoSobota 23. května, 20.15
Lotyšsko – Velká BritánieNeděle 24. května, 16.15
Finsko – RakouskoNeděle 24. května, 20.15
USA – MaďarskoPondělí 25. května, 16.15
Německo – Velká BritániePondělí 25. května, 20.15
Maďarsko – LotyšskoÚterý 26. května, 12.15
USA – RakouskoÚterý 26. května, 16.15
Švýcarsko – FinskoÚterý 26. května, 20.15
SKUPINA B (FRIBOURG) – Program a rozpis zápasů
ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Švédsko – KanadaPátek 15. května, 16.15
Dánsko – ČESKOPátek 15. května, 20.15
Slovensko – NorskoSobota 16. května, 12.15
Kanada – ItálieSobota 16. května, 16.15
Slovinsko – ČESKOSobota 16. května, 20.15
Itálie – SlovenskoNeděle 17. května, 12.15
Švédsko – DánskoNeděle 17. května, 16.15
Norsko – SlovinskoNeděle 17. května, 20.15
Kanada – DánskoPondělí 18. května, 16.15
ČESKO – ŠvédskoPondělí 18. května, 20.15
Itálie – NorskoÚterý 19. května, 16.15
Slovinsko – SlovenskoÚterý 19. května, 20.15
ČESKO – ItálieStředa 20. května, 16.15
Švédsko – SlovinskoStředa 20. května, 20.15
Norsko – KanadaČtvrtek 21. května, 16.15
Dánsko – SlovenskoČtvrtek 21. května, 20.15
Kanada – SlovinskoPátek 22. května, 16.15
Itálie – ŠvédskoPátek 22. května, 20.15
Dánsko – SlovinskoSobota 23. května, 12.15
Slovensko – ČESKOSobota 23. května, 16.15
Švédsko – NorskoSobota 23. května, 20.15
Dánsko – ItálieNeděle 24. května, 16.15
Kanada – SlovenskoNeděle 24. května, 20.15
ČESKO – NorskoPondělí 25. května, 16.15
Slovinsko – ItáliePondělí 25. května, 20.15
Norsko – DánskoÚterý 26. května, 12.15
Slovensko – ŠvédskoÚterý 26. května, 16.15
ČESKO – KanadaÚterý 26. května, 20.15

Tabulky skupin a formát MS v hokeji 2026

Formát šampionátu zůstává neměnný. Ze dvou osmičlenných uskupení postoupí pokaždé čtveřice nejlepších, kteří se následně systémem křížem utkají ve čtvrtfinále (1A – 4B, 2A – 3B, 1B – 4A, 2B – 3A).

Skupina A

#MužstvoZVVPPPPSB
1USA.....:.
2Švýcarsko.....:.
3Finsko.....:.
4Německo.....:.
5Lotyšsko.....:.
6Rakousko.....:.
7Maďarsko.....:.
8Velká Británie.....:.

Skupina B

#MužstvoZVVPPPPSB
1Kanada.....:.
2Švédsko.....:.
3Česko.....:.
4Slovensko.....:.
5Dánsko.....:.
6Norsko.....:.
7Slovinsko.....:.
8Itálie.....:.

V makovici brněnské Měnínské brány bude schránka s dobovými dokumenty

