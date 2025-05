Vyhrajte dvě vstupenky na festival Prague Open Air na koncert Davida Kollera Stačí odpověď na otázku níže: Jak se jmenovala rocková skupina, ve které se nejvíce proslavil David Koller? A) Tereza

B) Petra

C) Lucie ODPOVĚDI zasílejte do 30. května do půlnoci na adresu vyhraj@metro.cz ve tvaru JMÉNO, PŘÍJMENÍ, ADRESA, TELEFON, SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ, do předmětu e-mailu uveďte: Koller. Jeden výherce získá 2 vstupenky na koncert David Kollera.