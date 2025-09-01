„Proces může být ideálním celostním cvičením pro děti již od čtyř měsíců. Fyzické aktivity, rozvoj myšlení a sociálno. To jsou podle třídimenzionálního procesu učení tři nedělitelné aspekty, které jsou součástí správného rozvoje každého dítěte,“ říká pro deník Metro Mašát.
Jak se od roku 2010 proměnila práce s dětmi a rodiči?
Děti jsou pořád stejné. Pořád se učí lézt, padat, vstávat, skákat, přelézat nábytek. Ano, občas slyšíme, že dnešní generace je méně odolná a tráví víc času s mobilem, ale my pracujeme hlavně s miminky a předškoláky – a ti se pořád radují z hrazdičky víc než z displeje. Co se ale hodně změnilo, jsou rodiče. Dnes už často přesně vědí, co chtějí, hledají kvalitní programy, oceňují odborné vedení a hlavně rozumí, že nejde jen o „herničku“, ale o systematické cvičení, které má pevné základy ve vývoji dítěte.
Co vás před těmi patnácti lety přesvědčilo, že má koncept smysl přinést do Česka?
Objevili jsme ho během pobytu v zahraničí a byla to láska na první pohled. Na vlastních dětech jsme viděli, jak rozkvétají – pohybově, rozumově i sociálně. A to ještě chodily na lekce v angličtině a holandštině. Den, kdy se „šlo do gymu“, byl pro ně vždycky svátek. A upřímně – i pro nás. Navíc jsme díky The Little Gym poznali přátele, se kterými jsme v kontaktu dodnes, i když naše děti už mají maturity v kapse. To nás přesvědčilo, že tento koncept stojí za to přinést i do Česka.
Proč je podle vás důležité, aby děti cvičily v nesoutěžním prostředí?
Soutěž má v životě svoje místo, ale u malých dětí to ještě není potřeba. Nejde o to, kdo skočí dál, ale aby si dítě osvojilo lásku k pohybu. Dítě, které se cítí šikovné a dostává povzbuzení, se rozvíjí rychleji než to, které je neustále porovnávané s ostatními. Učí se jezdit na kole, lyžovat, bruslit – ne proto, aby porazilo sousedovic chlapce nebo holčičku, ale proto, aby mělo radost, že to zvládlo. A to je základ, na kterém se dá stavět všechno ostatní.
Jak školíte instruktory, aby dokázali pracovat s dětmi různého věku a temperamentu?
Náš tréninkový program je opravdu intenzivní, žádná rychlokvaška. Instruktoři mají přístup k mezinárodnímu systému vzdělávání, každý týden společně probíráme nadcházející lekce, probíhají hospitace i zpětné vazby. Jednou ročně se scházíme s kolegy z celé Evropy a vloni jsme dokonce pozvali jednoho ze zakladatelů, pana Randyho McCoye, který nám tři dny předával své know-how. Když tedy instruktor stojí před dětmi, není to jen někdo, kdo umí salto, ale i někdo, kdo rozumí dětskému vývoji a ví, jak dítě povzbudit nebo jemně postrčit k dalšímu kroku.
Jaké dovednosti si děti z kurzu odnášejí a pak je využijí i mimo tělocvičnu?
Rodiče nám často říkají, že na hřišti vidí rozdíl. Děti jsou jistější, koordinovanější, víc si věří. A to není málo, díky tomu zvládají i náročnější situace, třeba přechod do školky nebo školy. Od tří let cvičí samostatně bez rodičů, a protože víme, jak velký krok to je, máme propracovaný adaptační program. Pomáhá také naše prosklená stěna. Dítě ví, že rodič je nablízku, může si zamávat, poslat pusinku… a zvládne to. Sebedůvěra, kterou si odnáší, pak funguje i mimo tělocvičnu.
Je tu nový začátek školního roku. Podle čeho by se rodiče měli rozhodovat, jaký kroužek pro dítě vybrat?
Nejjednodušší rada: přijďte si to vyzkoušet. Zkušební lekce ukáže víc než sebelepší leták. Rodič hned vidí, jak instruktor s dětmi pracuje, jak je prostředí vybavené a přátelské, jestli je tam čisto a jestli se tam dobře cítí i on sám. U nás děti i rodiče přicházejí rovnou na skutečnou lekci, ne na nějakou ukázkovou verzi. A mohou se hned poptat ostatních rodičů, co si o programu myslí. To je podle nás nejférovější.
V září přichází do školy i spousta prvňáčků. Jaký druh aktivit je pro ně ideální, aby jim pomohl vyrovnat se s novým režimem a stresem?
Prvňáček už má za sebou školku, ale i tak je škola velká změna. Hodně pomáhá, když je dítě fyzicky zdatné: udrží správně sed v lavici, má rozvinutou jemnou motoriku na psaní, dokáže se soustředit a zase uvolnit. A samozřejmě se mu hodí i dovednosti do party: chytit a hodit míč, skočit panáka, zvládnout hřišťové hry. To mu mezi spolužáky dodá sebevědomí.
Rodiče si často stěžují, že dítě nemá motivaci k pohybu. Co byste doporučil, aby se pro něj cvičení stalo přirozenou součástí života?
Motivace k pohybu se nedá nařídit. Pokud rodič leží na gauči a zpod deky zavolá „běž si zaběhat!“, dítě to moc nenadchne. Děti totiž dělají to, co vidí, ne to, co slyší. Největší kouzlo je, když pohyb zažívají spolu s rodiči, ať už na procházkách, na kole, nebo jen při společném „přelézání klády“ v lese. Pak se z pohybu nestává povinnost, ale normální součást života. Naše lekce jim k tomu dají bezpečný základ – naučí se, jak skákat, házet, lézt… a odpoledne to s radostí zopakují venku. Vždyť přeskočit kaluž a slavit to jako olympiádu je asi to nejlepší co může rodič vidět!