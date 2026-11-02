Kdyby to někdo napsal jako scénář, možná by mu producent řekl, že už to trochu přehání. Jenže v Davli se to skutečně stalo. V létě 1968 se tu natáčel americký válečný film Most u Remagenu, který měl připomenout jednu z dramatických epizod závěru druhé světové války. Místo německého města na Rýně posloužila středočeská obec na soutoku Vltavy a Sázavy. A místo skutečných amerických vojáků tu stáli herci v uniformách.
Pak přišel 21. srpen.
Vltava jako Rýn
Předlohou filmu Most u Remagenu byla skutečná událost z března 1945. Americké jednotky tehdy dobyly železniční most přes Rýn u německého města Remagen. Německá armáda se ho pokusila vyhodit do povětří, ale most výbuch přežil natolik, že po něm mohly na druhý břeh proudit spojenecké jednotky. Nakonec se 17. března 1945 zřítil.
Hollywood potřeboval místo, které by německou krajinu připomínalo. Volba padla na Davli, kde starý ocelový most přes Vltavu dostal filmovou podobu. Přibyly imitace kamenných obranných věží, falešné koleje, vojenská technika a další kulisy. V okolní skále vznikl také tunel, který měl vypadat jako železniční průjezd do německého města.
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Samotný most bylo nutné kvůli natáčení upravit a zvednout přibližně o dva a půl metru. Protože byl uzavřený, dopravu mezi oběma břehy zajišťovaly parníky a přívoz. Davle se na čas proměnila v evropské bojiště roku 1945.
Na place se pohybovali herci, komparzisté a technici. Do filmu se zapojili také místní obyvatelé, včetně dětí v uniformách Hitlerjugend. Válečné kulisy působily natolik přesvědčivě, že by člověk snadno zapomněl, že se nenachází v Německu, ale pár desítek kilometrů jižně od Prahy.
A pak přišel další historický zvrat.
Když film přerušily dějiny
V noci z 20. na 21. srpna 1968 vtrhla do Československa vojska vedená Sovětským svazem. Země se probudila do okupace. A v Davli se najednou ocitly vedle sebe dvě armády, které měly společného jen málo: jedna byla filmová, druhá skutečná.
Sovětští vojáci přijížděli do země, kterou měli obsadit, a před sebou viděli vojáky v německých a amerických uniformách, vojenskou techniku i tanky. Jenže Američané, které tu mohli očekávat, byli ve skutečnosti herci a komparzisté.
Podle vzpomínek místních a dobových svědectví byli okupanti z filmové armády pořádně zmatení. Zmatení ale byli také členové amerického štábu. Záběry a uniformy na první pohled připomínaly skutečné bojové nasazení a v atmosféře invaze nebylo jednoduché vysvětlovat, co je film a co realita.
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Filmové natáčení okupace přerušila. Americký štáb se musel stáhnout a většina práce se přesunula do západní Evropy. V září se filmaři do Davle ještě vrátili pro několik potřebných záběrů, ale původní plán dokončit celý snímek v Československu vzal za své.
A filmová technika se na chvíli stala také součástí propagandistického zmatku. Šířily se totiž fámy, že američtí vojáci na místě nejsou herci, ale skutečné jednotky, případně že natáčení slouží jako zástěrka pro tajnou operaci. Hollywood se tak nechtěně připletl k jedné z nejvážnějších událostí moderních českých dějin.
Most málem poslal k zemi
Zajímavý je i příběh samotného mostu. Američtí filmaři totiž podle odborné literatury a’historických přehledů zvažovali, že by původní davelský most nechali vyhodit do povětří a místo něj postavili nový, odpovídající filmové představě zničeného přechodu přes Rýn. Tento záměr nakonec neprošel.
A dobře, že tak. Starý ocelový most zůstal stát a po vybudování nového silničního mostu v Davli začal sloužit jako lávka pro pěší. Zatímco skutečný most u Remagenu se zřítil, jeho český filmový dvojník přežil natáčení, okupaci i další desetiletí.
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Z původních kulis se dochovaly také stopy filmového tunelu. Jeho vstup byl později zazděn a zavezen, ale pozůstatky portálu lze ve svahu dodnes najít. Nejde o volně přístupnou turistickou atrakci, do tunelu se proto nepokoušejte vstupovat. Stačí vědět, že tahle nenápadná část svahu byla kdysi součástí hollywoodského válečného světa.
Výlet za Prahu, který má příběh
Davle přitom není žádný zapomenutý kout na konci světa. Z Prahy hlavního nádraží se sem dá dojet příměstským vlakem přibližně za 40 až 45 minut, podle konkrétního spoje. Linka S8 vede přes Braník, Zbraslav a Vrané nad Vltavou a cesta sama o sobě patří k příjemným výletům podél řeky.
Po vystoupení na nádraží stačí zamířit k mostu. Projděte se po staré ocelové konstrukci, prohlédněte si ji z obou břehů a zkuste najít místo, kde filmová výprava vybudovala tunel. Najednou to není jen obyčejná procházka kolem Vltavy, ale cesta do zákulisí filmu, v němž se Hollywood potkal se sovětskými tanky.
A pak přijde odměna, kterou žádný filmový štáb nezařizuje: hospody.
Přímo v Davli můžete podle aktuální nabídky zamířit třeba do hospody Remagen, která odkazuje na slavný film už svým názvem a kde se čepuje Psychovar. Další možností je hospůdka ve srubu, kde mají Krakonoše. Před cestou se vyplatí ověřit otevírací dobu i to, co právě teče z pípy.
Na druhém břehu Vltavy čeká další důvod, proč výlet neodbýt rychlým průchodem kolem mostu. Davle má rodinné řeznictví a uzenářství U Dolejších, jehož tradice sahá do roku 1901. Je to přesně ten typ podniku, který stojí za zastávku, i když člověk původně vyrazil jen na krátkou procházku. Kdo dá přednost posezení u stolu, může zamířit také do řecké taverny Thessaloniki.
Rande s Davlí
Soutok Vltavy a Sázavy, starý most, železnice, filmové kulisy a hospody, které mají vlastní charakter. Davle není jen místo, kde se kdysi natáčel americký válečný velkofilm. Je to výletní cíl, který má historii, atmosféru i dobrý důvod zůstat o něco déle.
Dnes po tamním mostu můžete projít pěšky, dát si pivo a přemýšlet, jak by tenhle příběh vypadal, kdyby tehdy filmaři dostali zelenou.