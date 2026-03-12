SP v biatlonu 2025/26 pokračuje v estonském Otepää. Jarní počasí komplikuje tréninky i závody

Lukáš Karbulka
Lukáš Karbulka
Sport   16:51
Čeští biatlonisté se vrací do kolotoče Světového poháru. Do estonského Otepää zamířila devítičlenná výprava, která je podobná té z minulého týdne v Kontiolahti. Ve výběru tedy opět nechybí bronzová medailistka z olympiády Tereza Voborníková a stálice Michal Krčmář.
Jessica Jislová během štafety žen v Kontiolahti.

Jessica Jislová během štafety žen v Kontiolahti. | foto: Petr Slavík / Český biatlon

Tereza Voborníková bojuje během štafety žen v Kontiolahti.
Michal Krčmář na trati závodu s hromadným startem v Kontiolahti.
Tereza Vinklárková na závěrečné položce štafety žen v Kontiolahti. Vpravo se...
Vítězslav Hornig dojíždí do cíle závodu s hromadným startem ve finském...
6 fotografií

Světový pohár v biatlonu se po šesti letech vrací do estonského města Otepää. Do něj odletěla v pondělí devítičlenná česká biatlonová výprava, která ještě před pár dny závodila ve Světovém poháru v Kontiolahti. Trenéři zatím počítají se stejným složením týmu. Případné změny v nominaci by mohly přijít až před závody v norském Oslu.

Český tým je ubytovaný v estonském městě v menším hotelu, kde mají sportovci k dispozici i vlastního kuchaře. Na stadion to mají přibližně pět minut chůze. Na rozdíl od některých jiných biatlonových destinací se však tentokrát nedá do areálu dojet na lyžích přímo od hotelu.

Jako první se v Estonsku představili muži. Ty zajeli výborný sprint na 10 kilometrů. Z Čechů se nejlépe umístil Vítězslav Hornig, který skončil na skvělé 9. příčce. Závod byl kvůli deštivému a teplému počasí velmi náročný.

SP v biatlonu Otepää 2026: Sprint mužů se Čechům povedl, Hornig v TOP 10

V pátek pak od 15:15 nastoupí rovněž ke sprintu ženy. Zúčastní se: Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Vinklárková a Tereza Voborníková.

Počasí komplikuje přípravy

V Otepää navíc už několik dní panuje spíše jarní počasí, které komplikuje přípravu tratí. Organizátoři proto ve středu posunuli tréninky na dřívější čas. Ženy měly mít oficiální trénink původně naplánovaný na 16. hodinu, tedy v čase závodu, nakonec ale vyrazily na trať už ve 12:30. Ve 14:30 se totiž tratě uzavíraly.

Nominace:

  • Ženy: Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Vinklárková, Tereza Voborníková
  • Muži: Petr Hák, Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík, Michal Krčmář, Tomáš Mikyska

„Nemáme šanci ani testovat lyže v době, kdy se bude závodit,“ upozorňuje trenér mužů Michael Málek. „Ale dělají všechno pro to, aby byla trať na závody regulérní a dobře připravená. Je tady umělý, jarní sníh. Na ten naši servisáci docela umí. Samozřejmě každá voda, ze které se sníh vyrábí, je trochu jiná. Jednotlivé areály jsou v tomhle specifické a sníh se může chovat trochu jinak,“ dodává.

Světový pohár se v Otepää jel zatím jen jednou – v roce 2022. Ze současné české sestavy u toho tehdy byli Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Tereza Voborníková, Mikuláš Karlík a Michal Krčmář. Právě v Otepää se příští sezonu uspořádá MS v biatlonu 2027.

Krčmář, přezdívaný Bimbo, upozornil na specifika estonské tratě. „Je tu lehký příjezd na střelnici, ale dost často tu fouká, takže to může být zrádné. Jsou tu těžké kopce, hluboký sníh a velké teplo. Nečeká nás nic jednoduchého,“ přiblížil závodník, jenž nedávno oznámil, že v kariéře bude pokračovat i příští sezonu.

Michal Krčmář na trati závodu s hromadným startem v Kontiolahti.

Program SP v biatlonu v Otepää 2026

Zbývající část svěťáku nabídne celkem šest závodů, z nichž čtyři budou individuální.

DatumČasZávodVítězNejlepší Čech
čtvrtek 12. března15:15Sprint – muži (10 km)Sturla Holm Laegreid (Nor.)9. Vítězslav Hornig 9. Vítězslav Hornig (+0:52,2)
pátek 13. března15:15Sprint – ženy (7,5 km)
sobota 14. března13:30Stíhací závod – muži (12,5 km)
sobota 14. března16:00Stíhací závod – ženy (10 km)
neděle 15. března12:35Smíšená štafeta dvojic
neděle 15. března14:40Smíšená štafeta

Jak si zatím stojí Češi v celkovém hodnocení

Česká biatlonistka Tereza Voborníková se ve Světovém poháru posunula už na 15. místo průběžného pořadí, čímž překonala své dosavadní maximum – 16. příčku. Na čtrnáctou Amy Basergovou ze Švýcarska ztrácí 30 bodů. Při současné formě by se navíc mohla posunout ještě výše, protože před ní figurují také Němka Franziska Preuss a Italka Dorothea Wierer, které už ukončily kariéru.

V mužské části seriálu si polepšil také Vítězslav Hornig. Zatímco loni zakončil Světový pohár na 20. místě, nyní mu patří 19. příčka a na osmnáctého Němce Philippa Horna ztrácí pouhých 11 bodů.

Tereza Voborníková se po zisku bronzové medaile na olympijských hrách představila ve vytrvalostním závodě Světového poháru ve Finsku.

V Poháru národů se mužům i ženám budou započítávat ještě poslední čtyři závody sezony, z toho tři se pojedou v estonském Otepää. Čeští muži drží šesté místo, jejich náskok před sedmými Američany se ale ztenčil na 101 bodů. Ženy jsou aktuálně sedmé a na šesté Finky ztrácejí už jen dva body. Zároveň stáhly náskok pátých Němek na 93 bodů.

V hodnocení smíšených štafet je český tým zatím šestý. V dosahu jsou však i vyšší příčky – na páté Švédsko ztrácí 23 bodů, na čtvrté Finsko 28 bodů a třetí Itálii 35 bodů. Už samotné šesté místo by přitom znamenalo nejlepší výsledek od sezony 2014/2015, kdy česká smíšená štafeta obsadila třetí příčku.

Závody v Otepää se pojedou od 12. do 15. března. Sezonu pak zakončí závěrečný díl SP v Oslu, který je na programu od 19. do 22. března.

Štafeta ve složení Tereza Vinklárková, Lucie Charvátová, Jessica Jislová a Tereza Voborníková byla v Kontiolahti čtvrtá.

Kde sledovat biatlonové závody SP v Otepää

Televizní přenosy odvysílá ČT sport, Eurosport a dostupné budou i na oficiálních stránkách IBU. Poslech pak zajistí Radiožurnál Sport.

SP v biatlonu pokračuje po olympiádě v Kontiolahti. Češi zaznamenali řadu výborných výsledků

Zbytek sezony bez Davidové

Do zbytku sezony už nezasáhne Markéta Davidová, která ji kvůli obnoveným problémům se zády předčasně ukončila. Zdravotní potíže dlouhodobě trápí také Kristýnu Otcovskou. „Začalo to streptokokovou infekcí a následovaly opakované virózy. Nyní je ve fázi rekonvalescence,“ uvedl Rybář.

Zdravotní komplikace řešil i Jonáš Mareček, který kvůli zánětu dutin a následné léčbě antibiotiky nemohl odcestovat na IBU Cup do Ameriky. V současnosti už znovu zahájil trénink.

Výsledky závodů SP v Otepää z roku 2022

V estonském Otepää se závodilo zatím jen v roce 2022. České reprezentaci se však příliš nedařilo. Nejlepším umístěním bylo 5. místo smíšené štafety.

DatumČasZávodVýsledek
10. 03.14:30Sprint – muži (10 km)1. Fillon Maillet (Fra.), ... 22. Krčmář
11. 03.14:30Sprint – ženy (7,5 km)1. Simonová (Fra.), ... 16. Jislová
12. 03.13:00Závod s hromadným startem – muži (15 km)1. Christiansen (Nor.), ... 24. Krčmář
12. 03.15:15Závod s hromadným startem – ženy (12,5 km)1. E. Öbergová (Švéd.), ... 10. Davidová, 24. Jislová
13. 03.12:30Smíšená štafeta dvojic1. Norsko, ... 16. ČR
13. 03.15:15Smíšená štafeta1. Norsko, ... 5. ČR

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?

Miss Czech Republic 2026: BIKINI CHALLENGE WINNERS

Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026. Ve finále jsou studentky, modelky i ženy s mezinárodní kariérou, nechybí ani známé tváře z Love...

U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 vznikne „park lamp“. Jeho autorem je...

U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi Zlíchovem a Podolím bude na západním břehu ozdobeno lampami z celého světa. Projekt Light Removes...

Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry

Smíchovské nádraží prochází velkou proměnou.

Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také dopravní uzel. V historické nádražní budově zůstane unikátní dlažba s pravěkými tvory i obří lustry.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pražské ulice jsou zajímavý retroautosalon. Havlův Golf, sovětská Lada, německé Scorpio a další

Fantomasovský Citroën jsem náhodou objevil v jedné z podzemních garáží.

Když pojmete procházku po městě jako výlet za automobilovými veterány, určitě neprohloupíte. Parkovací místa v centru i v okrajových čtvrtích nabízejí podívání pro pamětníky. Zajímavostí je, že...

Přehled výluk 2026: DPP ohlásil 4 omezení v metru, na povrchu je oprav ještě víc

Na trase metra C mezi Kačerovem a Pražského povstání se v těchto dnech mění...

Pražský dopravní podnik zveřejnil přehled plánovaných realizací nových staveb, oprav a rekonstrukcí, které ovlivní cestování v Praze v roce 2026. Čeká nás tradiční výměna dřevěných pražců na lince C,...

Jirka se usmíval dovnitř, říká Menzelová. V Jablonci razila medaili s jeho tváří

Pamětní medaile vznikají v produkci České mincovny. První kus osobně vyrazila...

Oscarový režisér Jiří Menzel sbírá pocty i po své smrti v roce 2020. Česká mincovna mu k nedožitým 88. narozeninám, které by oslavil v letošním roce, nadělila limitovanou edici zlatých medailí....

12. března 2026  18:12

Střediska v Libereckém kraji jsou se zimní sezonou spokojena, někde už končí

ilustrační snímek

Střediska v Libereckém kraji jsou se zimní sezonou spokojena, s končícími jarními prázdninami a teplým počasím už ale někde končí. Kvůli velkému oteplení dnes...

12. března 2026  16:18,  aktualizováno  16:18

Tajemství studené války

ilustrační snímek

Východočeské muzeum na Zámku Pardubice připravilo na sobotu 14. března od 13:00 unikátní exkurzi do přísně utajovaného krytu civilní obrany.

12. března 2026  17:50

V Červeném Hrádku u Plzně bude poradenské centrum a byty pro seniory a postižené

ilustrační snímek

V bývalém kulturním domě v plzeňské části Červený Hrádek bude poradenské centrum pro seniory a handicapované. Dům, který proslul v létě 1989 nechtěně komickým...

12. března 2026  16:09,  aktualizováno  16:09

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jihomoravský kraj dá na rozvoj venkova 68 milionů Kč, o tři miliony víc než loni

ilustrační snímek

Jihomoravský kraj podpoří rozvoj venkova dotací 68 milionů korun. Je to o tři miliony korun více než loni. Peníze půjdou například na opravu vnitřních prostor...

12. března 2026  16:07,  aktualizováno  16:07

České publikum je nejnáročnější, v zahraničí stačí méně, líčí šéf slavného cirkusu

Cirkus Humberto jako jeden z posledních vystupuje i s exotickými zvířaty. Na...

Už 75 let brázdí slavný Cirkus Humberto Českou republiku i Evropu. Letošní sezonu nyní odstartoval v Brně. Stany a maringotky přijely na konci února na jih města do Komárova. Známý cirkus patří mezi...

12. března 2026  17:42

Jindřichův Hradec upraví Chittussiho vyhlídku a vybuduje zázemí v parku

ilustrační snímek

Jindřichův Hradec letos chystá úpravy v parku. Upraví Chittussiho vyhlídku a vybuduje sociální zázemí v parku pod gymnáziem. Toalety v místech, kde bývají...

12. března 2026  15:52,  aktualizováno  15:52

Pasohlávky nechají vypracovat posudek stavu kostela uprostřed Nových Mlýnů

ilustrační snímek

Vedení Pasohlávek na Brněnsku osloví odborníky, aby získalo statický a stavebnětechnický posudek stavu kostela sv. Linharta. Ten je poslední připomínkou obce...

12. března 2026  15:48,  aktualizováno  15:48

Jarní restart pleti krok za krokem. Hydratace, peeling i SPF vrátí obličeji jas a pružnost

ilustrační snímek

S prvními jarními paprsky přichází ideální čas dopřát péči i naší pleti. Po zimě bývá mdlá, napjatá a postrádá hydrataci i pružnost. A i když máme tendenci jen vyměnit hutný krém za lehčí, samotná...

12. března 2026  17:21

Lyžařská sezona v Beskydech končí, někteří provozovatelé ji hodnotí jako dobrou

ilustrační snímek

Někteří provozovatelé lyžařských areálů v moravskoslezské části Beskyd hodnotí končící sezonu jako dobrou, dokonce lepší než dvě předchozí. Provoz vleků a...

12. března 2026  15:35,  aktualizováno  15:35

Namol opilý řidič usnul na křižovatce. Přivolaní policisté se nestačili divit

ilustrační snímek

Na křižovatce ve Zlíně ve středu odpoledne usnul za volantem auta opilý řidič. Přivolaným policistům nadýchal 4,3 promile. Po dechové zkoušce se muž nebyl schopný z auta sám dostat ven. Skončil v...

12. března 2026  17:12

Konec složenek za svoz odpadu v Budějovicích, platí se QR kódem i na radnici

Jen několik dnů od začátku pokusu se u popelnic začal hromadit nepořádek....

Přímo na radnici u přepážky, jako tomu bylo i doposud nebo nově prostřednictvím platebního portálu platby.c-budejovice.cz Takové jsou nyní pro obyvatele Českých Budějovic hlavní možnosti, jak uhradit...

12. března 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.