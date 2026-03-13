SP v biatlonu 2025/26 pokračuje v estonském Otepää. Ženy dnes čeká náročný sprint

Lukáš Karbulka
Lukáš Karbulka
Sport   10:56
Čeští biatlonisté se vrací do kolotoče Světového poháru. Do estonského Otepää zamířila devítičlenná výprava, která je podobná té z minulého týdne v Kontiolahti. Ve výběru tedy opět nechybí bronzová medailistka z olympiády Tereza Voborníková a stálice Michal Krčmář.
Jessica Jislová během štafety žen v Kontiolahti.

Jessica Jislová během štafety žen v Kontiolahti. | foto: Petr Slavík / Český biatlon

Tereza Voborníková bojuje během štafety žen v Kontiolahti.
Michal Krčmář na trati závodu s hromadným startem v Kontiolahti.
Tereza Vinklárková na závěrečné položce štafety žen v Kontiolahti. Vpravo se...
Vítězslav Hornig dojíždí do cíle závodu s hromadným startem ve finském...
6 fotografií

Světový pohár v biatlonu se po šesti letech vrací do estonského města Otepää. Do něj odletěla v pondělí devítičlenná česká biatlonová výprava, která ještě před pár dny závodila ve Světovém poháru v Kontiolahti. Trenéři zatím počítají se stejným složením týmu. Případné změny v nominaci by mohly přijít až před závody v norském Oslu.

Český tým je ubytovaný v estonském městě v menším hotelu, kde mají sportovci k dispozici i vlastního kuchaře. Na stadion to mají přibližně pět minut chůze. Na rozdíl od některých jiných biatlonových destinací se však tentokrát nedá do areálu dojet na lyžích přímo od hotelu.

SP v biatlonu Otepää 2026: Voborníková ve formě jde do sprintu. Spolu s ní další tři Češky

Program závodů

Dnes od 15:15 nastoupí ke sprintu ženy. Zúčastní se: Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Vinklárková a Tereza Voborníková.

Jako první se v Estonsku představili muži. Ty zajeli výborný sprint na 10 kilometrů. Z Čechů se nejlépe umístil Vítězslav Hornig, který skončil na skvělé 9. příčce. Závod byl kvůli deštivému a teplému počasí velmi náročný.

Sobota se pak ponese v duchu stíhacích závodů – pojedou je ženy i muži. V neděli pak předposlední zástávku světového poháru uzavřou smíšené štafety.

SP v biatlonu Otepää 2026: Sprint mužů se Čechům povedl, Hornig v TOP 10

Počasí komplikuje přípravy

V Otepää navíc už několik dní panuje spíše jarní počasí, které komplikuje přípravu tratí. Organizátoři proto ve středu posunuli tréninky na dřívější čas. Ženy měly mít oficiální trénink původně naplánovaný na 16. hodinu, tedy v čase závodu, nakonec ale vyrazily na trať už ve 12:30. Ve 14:30 se totiž tratě uzavíraly.

Nominace:

  • Ženy: Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Vinklárková, Tereza Voborníková
  • Muži: Petr Hák, Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík, Michal Krčmář, Tomáš Mikyska

„Nemáme šanci ani testovat lyže v době, kdy se bude závodit,“ upozorňuje trenér mužů Michael Málek. „Ale dělají všechno pro to, aby byla trať na závody regulérní a dobře připravená. Je tady umělý, jarní sníh. Na ten naši servisáci docela umí. Samozřejmě každá voda, ze které se sníh vyrábí, je trochu jiná. Jednotlivé areály jsou v tomhle specifické a sníh se může chovat trochu jinak,“ dodává.

Světový pohár se v Otepää jel zatím jen jednou – v roce 2022. Ze současné české sestavy u toho tehdy byli Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Tereza Voborníková, Mikuláš Karlík a Michal Krčmář. Právě v Otepää se příští sezonu uspořádá MS v biatlonu 2027.

Krčmář, přezdívaný Bimbo, upozornil na specifika estonské tratě. „Je tu lehký příjezd na střelnici, ale dost často tu fouká, takže to může být zrádné. Jsou tu těžké kopce, hluboký sníh a velké teplo. Nečeká nás nic jednoduchého,“ přiblížil závodník, jenž nedávno oznámil, že v kariéře bude pokračovat i příští sezonu.

Michal Krčmář na trati závodu s hromadným startem v Kontiolahti.

Program SP v biatlonu v Otepää 2026

Zbývající část svěťáku nabídne celkem šest závodů, z nichž čtyři budou individuální.

DatumČasZávodVítězNejlepší Čech
čtvrtek 12. března15:15Sprint – muži (10 km)Sturla Holm Laegreid (Nor.)9. Vítězslav Hornig 9. Vítězslav Hornig (+0:52,2)
pátek 13. března15:15Sprint – ženy (7,5 km)
sobota 14. března13:30Stíhací závod – muži (12,5 km)
sobota 14. března16:00Stíhací závod – ženy (10 km)
neděle 15. března12:35Smíšená štafeta dvojic
neděle 15. března14:40Smíšená štafeta

Jak si zatím stojí Češi v celkovém hodnocení

Česká biatlonistka Tereza Voborníková se ve Světovém poháru posunula už na 15. místo průběžného pořadí, čímž překonala své dosavadní maximum – 16. příčku. Na čtrnáctou Amy Basergovou ze Švýcarska ztrácí 30 bodů. Při současné formě by se navíc mohla posunout ještě výše, protože před ní figurují také Němka Franziska Preuss a Italka Dorothea Wierer, které už ukončily kariéru.

V celkovém pořadí se po čtvrtečním sprintu Hornig posunul na 18. příčku. Na 17. Nelina ztrácí 20 bodů. Dopředu poskočil i 21. Krčmář, který za svým parťákem zaostává o 37 bodů.

Tereza Voborníková se po zisku bronzové medaile na olympijských hrách představila ve vytrvalostním závodě Světového poháru ve Finsku.

V Poháru národů se mužům i ženám budou započítávat ještě poslední čtyři závody sezony, z toho tři se jedou v estonském Otepää. Čeští muži si upevnili 6. příčku v Poháru národů. V povedeném sprintu byli třetí nejlepší za Nory a Francouzi. Sedmí Američané tak už mají manko 164 bodů. Daleko (256 bodů) je to i k pátým Italům.

Ženy jsou aktuálně sedmé a na šesté Finky ztrácejí už jen dva body. Zároveň stáhly náskok pátých Němek na 93 bodů.

V hodnocení smíšených štafet je český tým zatím šestý. V dosahu jsou však i vyšší příčky – na páté Švédsko ztrácí 23 bodů, na čtvrté Finsko 28 bodů a třetí Itálii 35 bodů. Už samotné šesté místo by přitom znamenalo nejlepší výsledek od sezony 2014/2015, kdy česká smíšená štafeta obsadila třetí příčku.

Závody v Otepää se pojedou od 12. do 15. března. Sezonu pak zakončí závěrečný díl SP v Oslu, který je na programu od 19. do 22. března.

Štafeta ve složení Tereza Vinklárková, Lucie Charvátová, Jessica Jislová a Tereza Voborníková byla v Kontiolahti čtvrtá.

Kde sledovat biatlonové závody SP v Otepää

Televizní přenosy odvysílá ČT sport, Eurosport a dostupné budou i na oficiálních stránkách IBU. Poslech pak zajistí Radiožurnál Sport.

SP v biatlonu pokračuje po olympiádě v Kontiolahti. Češi zaznamenali řadu výborných výsledků

Zbytek sezony bez Davidové

Do zbytku sezony už nezasáhne Markéta Davidová, která ji kvůli obnoveným problémům se zády předčasně ukončila. Zdravotní potíže dlouhodobě trápí také Kristýnu Otcovskou. „Začalo to streptokokovou infekcí a následovaly opakované virózy. Nyní je ve fázi rekonvalescence,“ uvedl Rybář.

Zdravotní komplikace řešil i Jonáš Mareček, který kvůli zánětu dutin a následné léčbě antibiotiky nemohl odcestovat na IBU Cup do Ameriky. V současnosti už znovu zahájil trénink.

Výsledky závodů SP v Otepää z roku 2022

V estonském Otepää se závodilo zatím jen v roce 2022. České reprezentaci se však příliš nedařilo. Nejlepším umístěním bylo 5. místo smíšené štafety.

DatumČasZávodVýsledek
10. 03.14:30Sprint – muži (10 km)1. Fillon Maillet (Fra.), ... 22. Krčmář
11. 03.14:30Sprint – ženy (7,5 km)1. Simonová (Fra.), ... 16. Jislová
12. 03.13:00Závod s hromadným startem – muži (15 km)1. Christiansen (Nor.), ... 24. Krčmář
12. 03.15:15Závod s hromadným startem – ženy (12,5 km)1. E. Öbergová (Švéd.), ... 10. Davidová, 24. Jislová
13. 03.12:30Smíšená štafeta dvojic1. Norsko, ... 16. ČR
13. 03.15:15Smíšená štafeta1. Norsko, ... 5. ČR

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?

Miss Czech Republic 2026: BIKINI CHALLENGE WINNERS

Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026. Ve finále jsou studentky, modelky i ženy s mezinárodní kariérou, nechybí ani známé tváře z Love...

U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 vznikne „park lamp“. Jeho autorem je...

U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi Zlíchovem a Podolím bude na západním břehu ozdobeno lampami z celého světa. Projekt Light Removes...

Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry

Smíchovské nádraží prochází velkou proměnou.

Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také dopravní uzel. V historické nádražní budově zůstane unikátní dlažba s pravěkými tvory i obří lustry.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pražské ulice jsou zajímavý retroautosalon. Havlův Golf, sovětská Lada, německé Scorpio a další

Fantomasovský Citroën jsem náhodou objevil v jedné z podzemních garáží.

Když pojmete procházku po městě jako výlet za automobilovými veterány, určitě neprohloupíte. Parkovací místa v centru i v okrajových čtvrtích nabízejí podívání pro pamětníky. Zajímavostí je, že...

OBRAZEM: Flora je po měsíci prací k nepoznání. Stanice metra působí až strašidelně

Práce ve stanici metra Flora jsou zhruba měsíc po jejím uzavření v plném proudu.

Stanice metra Flora na lince A je zhruba měsíc po uzavření velkým staveništěm. Původní sovětské eskalátory už dělníci odstranili a nyní pokračují bourací práce v eskalátorovém tunelu. Současně se...

V bytě živořilo přes dvacet nemocných koček, policie našla v mrazáku sto koťat

Kriminalisté se zabývají případem týrání koček v Teplicích.

Závažný případ týrání zvířat vyšetřují kriminalisté v Teplicích. Chovatelka měla v bytě 2+1 25 koček v nevhodných podmínkách. Zvířata byla podvyživená, měla hnisavé záněty kůže, svrab v uších a...

13. března 2026  10:02,  aktualizováno  11:37

Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe v Děčíně čelí zátěžovým zkouškám

ilustrační snímek

Lávku pro pěší a cyklisty přes Labe a Ploučnici podrobují odborníci zátěžovým zkouškám. Stavba za více než 120 milionů korun se tak blíží ke konci. Stavaři...

13. března 2026  9:38,  aktualizováno  9:38

SP v biatlonu Otepää 2026: Voborníková ve formě jde do sprintu. Spolu s ní další tři Češky

Tereza Voborníková na střelbě vestoje při vytrvalostním závodě v Kontiolahti.

Sprint žen otevře páteční program Světového poháru v biatlonu v estonském Otepää. Český tým vyšle do závodu čtveřici závodnic v čele s Terezou Voborníkovou, která chce navázat na sérii umístění v...

13. března 2026  11:12

Filmaři vrátí příští týden okolí radnice v Liberci do 30.let minulého století

ilustrační snímek

Filmaři vrátí příští týden okolí historické radnice v Liberci do 30. let minulého století. Natáčení firmu Victura, které sleduje cestu mladého Johna F....

13. března 2026  9:30,  aktualizováno  9:30

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

SP v biatlonu 2025/26 pokračuje v estonském Otepää. Ženy dnes čeká náročný sprint

Jessica Jislová během štafety žen v Kontiolahti.

Čeští biatlonisté se vrací do kolotoče Světového poháru. Do estonského Otepää zamířila devítičlenná výprava, která je podobná té z minulého týdne v Kontiolahti. Ve výběru tedy opět nechybí bronzová...

13. března 2026  10:56

Ostravici překlene nový most s chrliči ohně, demolice starého začne příští týden

Nový most nahradí starý silniční most přes řeku Ostravici Na Karolině. Po...

Most přes Ostravici v ulici Na Karolině nedaleko centra Ostravy nahradí do konce letošního roku zcela nový objekt, ze kterého bude při různých příležitostech sršet oheň. Demolice toho starého začne...

13. března 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Obnovení řidičáku šoférovi nevyšlo. Při závěrečné zkoušce v autoškole nadýchal

ilustrační snímek

Nečekaný konec měla běžná silniční kontrola vozidla autoškoly v Českém Krumlově. Řidič, který vykonával závěrečnou zkoušku, nadýchal 1,3 promile alkoholu. Přitom za řízení v opilosti byl v minulosti...

13. března 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Do okrajových částí Brna pronikají divočáci, pomáhají odchytové klece nebo dron

ilustrační snímek

Do zahrad a zeleně v okrajových čtvrtích Brna pronikají divočáci a působí tam škody. Městské části ve spolupráci s myslivci proto například instalují odchytové...

13. března 2026  9:14,  aktualizováno  9:14

Dobrovolníci se chystají 28. března na úklid břehů řeky Kamenice na Děčínsku

ilustrační snímek

Dobrovolníci se chystají 28. března na úklid břehů řeky Kamenice v České Kamenici na Děčínsku. Tok protéká národním parkem České Švýcarsko. Úklid se uskuteční...

13. března 2026  9:11,  aktualizováno  9:11

SP v biatlonu Otepää 2026: Sprint mužů se Čechům povedl, Hornig v TOP 10

Michal Krčmář na trati štafetového závodu v Kontiolahti

Pětice českých biatlonistů zajela v úvodním závodě osmého dílu Světového poháru v biatlonu většinou skvěle. V estonském městě si ve čtvrtečním sprintu mužů zajeli pro skvělé výsledky. Češi zlepšili...

12. března 2026  16:51,  aktualizováno  13. 3. 10:33

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Sokolovská ortopedie posiluje, nový primář přináší zkušenosti z Německa

Délka pobytu na operačním sále je kolem půl hodiny. Pacientovi zůstane pouze...

Sokolovská ortopedie prochází výraznou proměnou. V čele oddělení stanul nový primář s bohatými zkušenostmi z přední německé kliniky, tým se specializuje a pacientům jsou k dispozici výkony, které se...

13. března 2026  10:22,  aktualizováno  10:22

Filmové melodie v Železném Brodě

ilustrační snímek

Nové album CO.MIX dua Yellow je na světě, křest proběhne v domácím prostředí v Železném Brodě.

13. března 2026  10:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.