Světový pohár v biatlonu se po šesti letech vrátil do estonského města Otepää. Do něj odletěla v pondělí devítičlenná česká biatlonová výprava, která ještě před pár dny závodila ve finském Kontiolahti. Trenéři zatím počítají se stejným složením týmu. Případné změny v nominaci by mohly přijít až před závody v norském Oslu.
Český tým je ubytovaný v estonském městě v menším hotelu, kde mají sportovci k dispozici i vlastního kuchaře. Na stadion to mají přibližně pět minut chůze. Na rozdíl od některých jiných biatlonových destinací se však tentokrát nedá do areálu dojet na lyžích přímo od hotelu.
|
Program závodů
Program Světového poháru v Otepää, kde se příští rok uskuteční mistrovství světa, pokračuje v sobotu stíhacími závody. Muži vyjedou na trať ve 13:30, ženy odstartují v 16:00.
Jako první se představí muži. Ti zajeli výborný sprint na 10 kilometrů. Z Čechů se nejlépe umístil Vítězslav Hornig, který skončil na skvělé 9. příčce. Krčmář s Karlíkem jsou pak na 16. a 20. pozici. Stíhací závod tak slibuje skvělou podívanou.
Sobotní program pak uzavřou stíhací jízdou ženy. Z Češek to má nejlépe připraveno Tereza Voborníková, která ve sprintu skončila na 7. místě a na třetí místo ztrácí zhruba 30 vteřin. Do závodu ještě nastoupí Lucie Charvátová z 45. místa. V neděli pak předposlední zástávku světového poháru uzavřou smíšené štafety.
|
Počasí komplikuje přípravy
V Otepää navíc už několik dní panuje spíše jarní počasí, které komplikuje přípravu tratí. Organizátoři proto ve středu posunuli tréninky na dřívější čas. Ženy měly mít oficiální trénink původně naplánovaný na 16. hodinu, tedy v čase závodu, nakonec ale vyrazily na trať už ve 12:30. Ve 14:30 se totiž tratě uzavíraly.
Nominace:
„Nemáme šanci ani testovat lyže v době, kdy se bude závodit,“ upozorňuje trenér mužů Michael Málek. „Ale dělají všechno pro to, aby byla trať na závody regulérní a dobře připravená. Je tady umělý, jarní sníh. Na ten naši servisáci docela umí. Samozřejmě každá voda, ze které se sníh vyrábí, je trochu jiná. Jednotlivé areály jsou v tomhle specifické a sníh se může chovat trochu jinak,“ dodává.
Světový pohár se v Otepää jel zatím jen jednou – v roce 2022. Ze současné české sestavy u toho tehdy byli Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Tereza Voborníková, Mikuláš Karlík a Michal Krčmář. Právě v Otepää se příští sezonu uspořádá MS v biatlonu 2027.
Krčmář, přezdívaný Bimbo, upozornil na specifika estonské tratě. „Je tu lehký příjezd na střelnici, ale dost často tu fouká, takže to může být zrádné. Jsou tu těžké kopce, hluboký sníh a velké teplo. Nečeká nás nic jednoduchého,“ přiblížil závodník, jenž nedávno oznámil, že v kariéře bude pokračovat i příští sezonu.
Program SP v biatlonu v Otepää 2026
Zbývající část svěťáku nabídne celkem šest závodů, z nichž čtyři budou individuální.
|Datum
|Čas
|Závod
|Vítěz
|Nejlepší Čech
|čtvrtek 12. března
|15:15
|Sprint – muži (10 km)
|Sturla Holm Laegreid (Nor.)
|9. Vítězslav Hornig 9. Vítězslav Hornig (+0:52,2)
|pátek 13. března
|15:15
|Sprint – ženy (7,5 km)
|Julia Simon (Fra.)
|7. Tereza Voborníková (+0:54,5)
|sobota 14. března
|13:30
|Stíhací závod – muži (12,5 km)
|sobota 14. března
|16:00
|Stíhací závod – ženy (10 km)
|neděle 15. března
|12:35
|Smíšená štafeta dvojic
|neděle 15. března
|14:40
|Smíšená štafeta
Jak si zatím stojí Češi v celkovém hodnocení
Česká biatlonistka Tereza Voborníková se ve Světovém poháru posunula už na 15. místo průběžného pořadí, čímž překonala své dosavadní maximum – 16. příčku. Na čtrnáctou Amy Basergovou ze Švýcarska ztrácí 30 bodů. Při současné formě by se navíc mohla posunout ještě výše, protože před ní figurují také Němka Franziska Preuss a Italka Dorothea Wierer, které už ukončily kariéru.
V celkovém pořadí se po čtvrtečním sprintu Hornig posunul na 18. příčku. Na 17. Nelina ztrácí 20 bodů. Dopředu poskočil i 21. Krčmář, který za svým parťákem zaostává o 37 bodů.
V Poháru národů se mužům i ženám budou započítávat ještě poslední čtyři závody sezony, z toho tři se jedou v estonském Otepää. Čeští muži si upevnili 6. příčku v Poháru národů. V povedeném sprintu byli třetí nejlepší za Nory a Francouzi. Sedmí Američané tak už mají manko 164 bodů. Daleko (256 bodů) je to i k pátým Italům.
Ženy jsou aktuálně sedmé a na šesté Finky ztrácejí už jen dva body. Zároveň stáhly náskok pátých Němek na 93 bodů.
V hodnocení smíšených štafet je český tým zatím šestý. V dosahu jsou však i vyšší příčky – na páté Švédsko ztrácí 23 bodů, na čtvrté Finsko 28 bodů a třetí Itálii 35 bodů. Už samotné šesté místo by přitom znamenalo nejlepší výsledek od sezony 2014/2015, kdy česká smíšená štafeta obsadila třetí příčku.
Závody v Otepää se pojedou od 12. do 15. března. Sezonu pak zakončí závěrečný díl SP v Oslu, který je na programu od 19. do 22. března.
Kde sledovat biatlonové závody SP v Otepää
Televizní přenosy odvysílá ČT sport, Eurosport a dostupné budou i na oficiálních stránkách IBU. Poslech pak zajistí Radiožurnál Sport.
|
Zbytek sezony bez Davidové
Do zbytku sezony už nezasáhne Markéta Davidová, která ji kvůli obnoveným problémům se zády předčasně ukončila. Zdravotní potíže dlouhodobě trápí také Kristýnu Otcovskou. „Začalo to streptokokovou infekcí a následovaly opakované virózy. Nyní je ve fázi rekonvalescence,“ uvedl Rybář.
Zdravotní komplikace řešil i Jonáš Mareček, který kvůli zánětu dutin a následné léčbě antibiotiky nemohl odcestovat na IBU Cup do Ameriky. V současnosti už znovu zahájil trénink.
Výsledky závodů SP v Otepää z roku 2022
V estonském Otepää se závodilo zatím jen v roce 2022. České reprezentaci se však příliš nedařilo. Nejlepším umístěním bylo 5. místo smíšené štafety.
|Datum
|Čas
|Závod
|Výsledek
|10. 03.
|14:30
|Sprint – muži (10 km)
|1. Fillon Maillet (Fra.), ... 22. Krčmář
|11. 03.
|14:30
|Sprint – ženy (7,5 km)
|1. Simonová (Fra.), ... 16. Jislová
|12. 03.
|13:00
|Závod s hromadným startem – muži (15 km)
|1. Christiansen (Nor.), ... 24. Krčmář
|12. 03.
|15:15
|Závod s hromadným startem – ženy (12,5 km)
|1. E. Öbergová (Švéd.), ... 10. Davidová, 24. Jislová
|13. 03.
|12:30
|Smíšená štafeta dvojic
|1. Norsko, ... 16. ČR
|13. 03.
|15:15
|Smíšená štafeta
|1. Norsko, ... 5. ČR