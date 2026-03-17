SP v biatlonu 2025/26 uzavře norské Oslo. Jak vypadá česká nominace?

Lukáš Karbulka
Sport   15:54
České biatlonisty čeká poslední zastávka Světového poháru v biatlonu. Tou je již tradičně norské Oslo. Reprezentace nastoupí v podobné sestavě jako v předchozích dvou zastávkách seriálu. Podívejte se na program a aktuální novinky.
Tereza Voborníká při střelecké položce během sprintu.

Světový pohár v biatlonu míří do finále. Poslední zastávkou seriálu hostí norské Oslo, kde jsou od čtvrtka do neděle na programu sprinty, stíhací závody a závody s hromadným startem. Česká reprezentace se na devátou zastávku světového poháru vypravila s osmi biatlonisty. Sestava zůstává stejná jako při předchozích závodech v Kontiolahti a Otepää. Jedinou změnou je absence Petra Háka, jenž už odcestoval domů.

Trenérský tým tentokrát další posily nepovolá. „Zvažovali jsme nominaci juniorek, ty ale mají za sebou náročné mistrovství světa, kde panovaly velmi těžké podmínky. Mezi muži si nominaci vyjel Jonáš Mareček, po vzájemné dohodě jsme se ale rozhodli dát přednost přípravě na příští sezonu. Stejně to platí i pro Petra Háka, takže do Osla jedeme se čtyřmi muži a čtyřmi ženami,“ vysvětlil pro web Český biatlon sportovní ředitel Ondřej Rybář.

Nominace:

  • Ženy: Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Vinklárková a Tereza Voborníková
  • Muži: Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík, Michal Krčmář a Tomáš Mikyska

Poslední zastávku ve čtvrtek odstartuje sprint žen od 16.15. Stejná disciplína a ve stejný čas pak v pátek čeká muže. Sobotní program vyplní stíhací závody mužů i žen a v neděli poslední zastávku sezony uzavřou hromadné starty.

Program SP v biatlonu v Oslu 2026

DatumČasZávodVítězNejlepší Čech
Čtvrtek 19. března16:15Sprint ženy (7,5 km)
Pátek 20. března16:15Sprint muži (10 km)
Sobota 21. března13:45Stíhací závod ženy (10 km)
Sobota 21. března16:15Stíhací závod muži (12,5 km)
Neděle 22. března13:45Závod s hromadným startem – ženy (12,5 km)
Neděle 22. března16:45Závod s hromadným startem – muži (15 km)

Jak si zatím stojí Češi v celkovém hodnocení

Mužům patří před poslední zastávkou v Poháru národů 6. místo. Před sedmými Američany mají Češi luxusní náskok 154 bodů. Na pátou Itálii už je to ale daleko – rozdíl 206 bodů.

Nejlepší z Čechů Vítězslav Hornig se v celkovém hodnocení posunul na 17. příčku. Na 18. Švéda Nelina má náskok šesti bodů. Jeho maximem je loňská 20. příčka.

Ženy budou muset o 6. místo ještě zabojovat. Finky míří do Osla s výhodou 31 bodů. Na osmé Rakušanky mají české biatlonistky náskok 217 bodů.

Nejlepší z Češek Tereza Voborníková si v celkovém hodnocení po zastávce v estonském Otepää upevnila 14. příčku a už je jen 10 bodů za Němkou Preuss, která po olympiádě ukončila kariéru. Ani 72bodový náskok Italky Wierer, jež rovněž ukončila kariéru, nemusí být nedostižný. Jejím maximem je zatím 16. příčka.

Ukončení sezony doma

Pro české biatlonisty však sezona závody v Oslu ještě úplně nekončí. Ve středu 25. března od 16:30 se představí na tradiční exhibici v Jablonci nad Nisou. Oblíbená akce nabídne fanouškům jedinečnou příležitost vidět české reprezentanty zblízka.

Kde sledovat biatlonové závody SP v Oslu

Televizní přenosy odvysílá ČT sport, Eurosport a dostupné budou i na oficiálních stránkách IBU. Poslech pak zajistí Radiožurnál Sport.

Zbytek sezony bez Davidové

Do zbytku sezony už nezasáhne Markéta Davidová, která ji kvůli obnoveným problémům se zády předčasně ukončila. Devětadvacetiletá Davidová absolvovala vloni operaci vyhřezlé ploténky. Letos v lednu se jí však bolesti zad vrátily. Mistryně světa ve vytrvalostním závodě z roku 2021 tak kvůli tomu vynechala lednové dva díly Světového poháru v Ruhpoldingu a Novém Městě na Moravě. Na trať se vrátila při olympijských hrách ve smíšené štafetě, poté absolvovala ještě sprint, kde skončila na 81. místě. Po závodě na instagramu uvedla, že problémy s vyhřezlou ploténkou jsou zpět.

Poslední české úspěchy na SP v Oslu

UmístěníJménoDisciplínaSezona
2. místoGabriela Soukalovástíhací závod na 10 km2016/17
2. místoGabriela Soukalovázávod s hromadným startem2016/17
1. místoEva Puskarčíková, Gabriela Soukalová, Jitka Landová, Veronika Vítkováštafeta žen2014/15
3. místoVeronika Vítkovávytrvalostní závod2014/15

