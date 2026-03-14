Česká biatlonistka Tereza Voborníková potvrdila skvělou formu a ve sprintu Světového poháru v Otepää obsadila sedmé místo. Pětadvacetiletá reprezentantka tak počtvrté za sebou skončila v elitní desítce. Na střelnici byla stoprocentní a na stupně vítězů jí chybělo něco přes půl minuty.
Z vítězství se radovala Francouzka Julia Simon, která porazila Italku Lisa Vittozzi o 2,9 sekundy. Třetí skončila další Francouzka Lou Jeanmonnot, která zároveň s předstihem získala malý křišťálový glóbus za prvenství ve sprintu.
Voborníková pokračuje ve skělých výkonech
Voborníková navázala na výborné výsledky z posledních týdnů. V únoru získala bronzovou medaili v závodě s hromadným startem na olympijských hrách v Anterselva a minulý týden ve Světovém poháru v Kontiolahti obsadila čtvrté místo ve vytrvalostním závodě a páté v masovém startu. Ve sprintu zaznamenala druhý nejlepší výsledek v kariéře – lépe byla jen před třemi lety v Oslo, kde skončila šestá.
„Dnes jsem měla strašný respekt ze stojky. Tolik stojek při nástřelu jsem nikdy nešla. Přišlo mi, že neumím vestoje vůbec střílet. Pak to najednou v závodě vyšlo,“ řekla Voborníková pro Česká televize. „Tu položku si popravdě nepamatuju. Asi jsem se dostala do tunelu. Z té stojky jsem mile překvapená. Ve sprintu je to vždy strašně těžké na nějaký hezký výsledek, tak mohu zase jen říct, že mám radost,“ dodala.
Česká reprezentantka doběhla po bezchybné střelbě jen o dvě desetiny sekundy před Švédkou Elvira Öberg, která musela absolvovat dvě trestná kola. V běžecké části zaznamenala Voborníková 32. čas a v průběžném pořadí Světového poháru se posunula na 14. místo.
Obavy ze stojky se nenaplnily
„Trochu jsem se bála, jak jsem dnes startovala zezadu. Na trati to ale bylo stejné, jako když jsem si ji projížděla. V některých sjezdech to bylo hluboké, ale s tím se dalo počítat. Byl to těžký závod. Uvidíme, jaké to bude zítra,“ uvedla Voborníková. Ve stíhacím závodě ji od šesté Norky Karoline Knotten dělí osm sekund. „Bude o co jet. Doufám, že si stihnu trochu odpočinout a že se na tom nástřelu vestoje nebudu zítra tolik trápit,“ dodala.
Dalším českým závodnicím se naopak nedařilo. Lucie Charvátová skončila po třech trestných kolech na 45. místě, Tereza Vinklárková byla s bilancí 3+1 až šestasedmdesátá a Jessica Jislová po pěti chybách na střelnici doběhla na 97. pozici.
Program Světového poháru v Otepää, kde se příští rok uskuteční mistrovství světa, pokračuje v sobotu stíhacími závody. Muži vyjedou na trať ve 13:30, ženy odstartují v 16:00.
Závod v estonském Otepää nebyl jednoduchý, jak správně avizovala Jislová před závodem. „Střelnice umí být větrná,“ hodnotí trať Jessica Jislová. „Ale příjezd je celkem jednoduchý a očekávám, že se bude střílet přesně. Tratě jsou natažené různě po loukách, takový motokros. Sníh se bude bořit, takže to bude dost o technice. Na závody se hodně těším. Mám připravený i opalovací krém, takže mě nemůže nic rozhodit,“ uvedla česká biatlistka pro web Český biatlon.
Aktuální pozice Češek
Česká biatlonistka Tereza Voborníková se ve Světovém poháru posunula už na 15. místo průběžného pořadí, čímž překonala své dosavadní maximum – 16. příčku. Na čtrnáctou Amy Basergovou ze Švýcarska ztrácí 30 bodů. Při současné formě by se navíc mohla posunout ještě výše, protože před ní figurují také Němka Franziska Preuss a Italka Dorothea Wierer, které už ukončily kariéru.
V Poháru národů jsou ženy aktuálně sedmé a na šesté Finky ztrácejí už jen dva body. Zároveň stáhly náskok pátých Němek na 93 bodů.
Program SP v biatlonu v Otepää 2026
Zbývající část svěťáku nabídne celkem šest závodů, z nichž čtyři budou individuální.
|Datum
|Čas
|Závod
|Vítěz
|Nejlepší Čech
|čtvrtek 12. března
|15:15
|Sprint – muži (10 km)
|Sturla Holm Laegreid (Nor.)
|9. Vítězslav Hornig 9. Vítězslav Hornig (+0:52,2)
|pátek 13. března
|15:15
|Sprint – ženy (7,5 km)
|Julia Simon (Fra.)
|7. Tereza Voborníková (+0:54,5)
|sobota 14. března
|13:30
|Stíhací závod – muži (12,5 km)
|sobota 14. března
|16:00
|Stíhací závod – ženy (10 km)
|neděle 15. března
|12:35
|Smíšená štafeta dvojic
|neděle 15. března
|14:40
|Smíšená štafeta