SP v biatlonu Otepää 2026: Hornig jde do stíhačky z 9. místa, šanci mají i další Češi

Lukáš Karbulka
Sport   6:00
Čeští biatlonisté nastoupí dnes do stíhacího závodu Světového poháru v estonském Otepää ve velmi slibných pozicích. Nejlépe je na tom Vítězslav Hornig, který odstartuje z devátého místa, nedaleko za ním vyrazí také Michal Krčmář a Mikuláš Karlík.
Michal Krčmář dře ve sprintu v estonském Otepää | foto: Petr Slavík/Český biatlon

Biatlonisty dnes čeká stíhací závod. A český fanoušek se má na co těšit. Z 9. pozice odstartuje Vítězslav Hornig (+0:52,2). Nedaleko za ním pak ze 16. příčky Michal Krčmář (+1:05,3) a z 20. Mikuláš Karlík (+1:11,1). Z Čechů pak ještě ze 45. pozice do závodu zasáhne Tomáš Mikyska (+1:58,4).

Na trať jako první vyjede ve 13:30 vítěz čtvrtečního sprintu Sturla Holm Laegreid z Norska. S odstupem necelých 11 vteřin za ním vyrazí Francouz Jacquelin a o dalších sedm vteřin Němec Nawrath. Televizní přenos odvysílá ČT sport, poslech pak zajistí Radiožurnál Sport.

Vítězslav Hornig na trati sprintu v estonském Otepää

Čeští biatlonisté v porovnání s konkurencí

V celkovém pořadí se po čtvrtečním sprintu Hornig posunul na 18. příčku. Na 17. Nelina ztrácí 20 bodů. Dopředu poskočil i 21. Krčmář, který za svým parťákem zaostává o 37 bodů.

V Poháru národů si čeští muži upevnili 6. příčku. V povedeném sprintu byli třetí nejlepší za Nory a Francouzi. Sedmí Američané tak už mají manko 164 bodů. Daleko (256 bodů) je to i k pátým Italům.

Průběžné pořadí jednotlivců (po 17 z 21 závodů):

  • 1. Perrot (Fra.) 1028
  • 2. Giacomel (Ita.) 797
  • 3. Samuelsson (Švéd.) 764
  • 4. Botn (Nor.) 752
  • 5. Laegreid(Nor.)
  • 6. Jacquelin (Fra.) 611
  • 18. Hornig 316
  • 21. Krčmář 279
  • 51. Karlík 70
  • 59. Mikyska 50
  • 74. Mareček 20
  • 94. Štvrtecký 4

SP v biatlonu 2025/26 pokračuje v estonském Otepää. Ženy dnes čeká náročný sprint

Program SP v biatlonu v Otepää 2026

Zbývající část svěťáku nabídne celkem šest závodů, z nichž čtyři budou individuální.

DatumČasZávodVítězNejlepší Čech
čtvrtek 12. března15:15Sprint – muži (10 km)Sturla Holm Laegreid (Nor.)9. Vítězslav Hornig 9. Vítězslav Hornig (+0:52,2)
pátek 13. března15:15Sprint – ženy (7,5 km)
sobota 14. března13:30Stíhací závod – muži (12,5 km)
sobota 14. března16:00Stíhací závod – ženy (10 km)
neděle 15. března12:35Smíšená štafeta dvojic
neděle 15. března14:40Smíšená štafeta

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

VĂ˝stava v UherskĂ©m BrodÄ› pĹ™edstavuje historii pĹ™Ă­rodnĂ­ho barvenĂ­ textiliĂ­

