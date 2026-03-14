Biatlonisty dnes čeká stíhací závod. A český fanoušek se má na co těšit. Z 9. pozice odstartuje Vítězslav Hornig (+0:52,2). Nedaleko za ním pak ze 16. příčky Michal Krčmář (+1:05,3) a z 20. Mikuláš Karlík (+1:11,1). Z Čechů pak ještě ze 45. pozice do závodu zasáhne Tomáš Mikyska (+1:58,4).
Na trať jako první vyjede ve 13:30 vítěz čtvrtečního sprintu Sturla Holm Laegreid z Norska. S odstupem necelých 11 vteřin za ním vyrazí Francouz Jacquelin a o dalších sedm vteřin Němec Nawrath. Televizní přenos odvysílá ČT sport, poslech pak zajistí Radiožurnál Sport.
Čeští biatlonisté v porovnání s konkurencí
V celkovém pořadí se po čtvrtečním sprintu Hornig posunul na 18. příčku. Na 17. Nelina ztrácí 20 bodů. Dopředu poskočil i 21. Krčmář, který za svým parťákem zaostává o 37 bodů.
V Poháru národů si čeští muži upevnili 6. příčku. V povedeném sprintu byli třetí nejlepší za Nory a Francouzi. Sedmí Američané tak už mají manko 164 bodů. Daleko (256 bodů) je to i k pátým Italům.
Průběžné pořadí jednotlivců (po 17 z 21 závodů):
- 1. Perrot (Fra.) 1028
- 2. Giacomel (Ita.) 797
- 3. Samuelsson (Švéd.) 764
- 4. Botn (Nor.) 752
- 5. Laegreid(Nor.)
- 6. Jacquelin (Fra.) 611
- 18. Hornig 316
- 21. Krčmář 279
- 51. Karlík 70
- 59. Mikyska 50
- 74. Mareček 20
- 94. Štvrtecký 4
Program SP v biatlonu v Otepää 2026
Zbývající část svěťáku nabídne celkem šest závodů, z nichž čtyři budou individuální.
|Datum
|Čas
|Závod
|Vítěz
|Nejlepší Čech
|čtvrtek 12. března
|15:15
|Sprint – muži (10 km)
|Sturla Holm Laegreid (Nor.)
|9. Vítězslav Hornig (+0:52,2)
|pátek 13. března
|15:15
|Sprint – ženy (7,5 km)
|sobota 14. března
|13:30
|Stíhací závod – muži (12,5 km)
|sobota 14. března
|16:00
|Stíhací závod – ženy (10 km)
|neděle 15. března
|12:35
|Smíšená štafeta dvojic
|neděle 15. března
|14:40
|Smíšená štafeta