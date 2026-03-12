Předposlední zastávku Světového poháru v biatlonu 2025/26 otevře v estonském městě Otepää sprint mužů. Do něj dnes od 15:15 nastoupí hned pětice Čechů – Petr Hák, Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík, Michal Krčmář a Tomáš Mikyska.
Televizní přenos odvysílá ČT sport, poslech pak zajistí Radiožurnál Sport.
Biatlonisty čeká těžká trať
Michal Krčmář, přezdívaný Bimbo, upozornil na specifika estonské tratě. „Je tu lehký příjezd na střelnici, ale dost často tu fouká, takže to může být zrádné. Jsou tu těžké kopce, hluboký sníh a velké teplo. Nečeká nás nic jednoduchého,“ přiblížil závodník, jenž nedávno oznámil, že v kariéře bude pokračovat i příští sezonu. Závod jistě bude komplikovat i jarní počasí.
V mužské části seriálu si polepšil také Vítězslav Hornig. Zatímco loni zakončil Světový pohár na 20. místě, nyní mu patří 19. příčka a na osmnáctého Němce Philippa Horna ztrácí pouhých 11 bodů. Svou pozici si vylepšil po nedělním závodě s hromadným startem, kde i přes tréninkovou absenci dojel na 16. místě. Druhý nejlepší Čech – Krčmář – se nachází na průběžném 22. místě.
V Poháru národů čeští muži drží šesté místo, jejich náskok před sedmými Američany se ale ztenčil na 101 bodů.
SP v biatlonu pokračuje v estonském Otepää. Jarní počasí komplikuje tréninky
Program SP v biatlonu v Otepää 2026
Svěťák nabídne celkem šest závodů, z nichž čtyři budou individuální.
|Datum
|Čas
|Závod
|Vítěz
|Nejlepší Čech
|čtvrtek 12. března
|15:15
|Sprint – muži (10 km)
|pátek 13. března
|15:15
|Sprint – ženy (7,5 km)
|sobota 14. března
|13:30
|Stíhací závod – muži (12,5 km)
|sobota 14. března
|16:00
|Stíhací závod – ženy (10 km)
|neděle 15. března
|12:35
|Smíšená štafeta dvojic
|neděle 15. března
|14:40
|Smíšená štafeta