Předposlední zastávku Světového poháru v biatlonu 2025/26 otevřel v estonském městě Otepää sprint mužů. Do něj ve čtvrtek nastoupila hned pětice Čechů. A závod se jim vyvedl. Češi totiž na střelnici excelovali a zaznamenali nejlepší sprint sezony. Zvítězil Nor Sturla Holm Laegreid před Francouzem Emilienem Jacquelinem a Němcem Philippem Nawrathem.
Mikuláš Karlík – První střelbu zvládl skvěle a pokračuje v závodě bez trestného kola. Na stojce zaznamenal jednu chybu. I přesto to pro něj bude nejlepší sprint této sezony, protože ve všech ostatních zaznamenal tři až pět chyb. Český závodník nejenže zaznamenal letošní nejlepší sprint, ale i kariérní maximum – v cíli totiž figuruje na 20. místě.
„Jsem hrozně spokojený. Rozhodl jsem si, že budu střílet o něco pomaleji, aby spadlo co nejvíce terčů. A to si myslím, že se to povedlo,“ řekl s úsměvem České televizi.
Vítězslav Hornig – Nejlepší Čech zaznamenal čistou ležku. Druhá a zároveň poslední položka mu vyšla skvěle a Hornig tak sprint zvládl bez jediné chyby stejně jako při hromadném závodu ve finském Kontiolahti. Skvělý výkon ho katapultoval na dělené 9. místo.
„Perfektní pocity mám dneska. Dobře jsem si rozvrhl síly a snažil jsem si pohlídat ležku. Navíc lyže byly velmi kvalitně připravené,“ zhodnotil nejlépe umístěný Čech.
Michal Krčmář – První položka byla na jistotu a hlavně čistá. Druhou položku zvládl rovněž bez chyby. O něco pomalejší běh mu zhatil umístění v TOP 10 a skončil na děleném 16. místě.
„Oproti nástřelu to bylo výrazně lepší. Jen škoda, že když už si pohlídám střelbu, nepodpořím to běžecky,“ uvedl Krčmář.
Tomáš Mikyska – I čtvrtý český závodník zvládl první položku čistě. Při druhé položce zaznamenal jeden střelecký omyl. Závod dokončil na 45. místě.
Petr Hák – Jako jediný z Čechů udělal na první položce chybu. A poslední položka se mu vůbec nepovedla – čtyři chyby. Nepovedený závod se odrazil i na konečném umístění – 101. příčka.
Biatlonisty čekala těžká trať
Michal Krčmář, přezdívaný Bimbo, upozornil na specifika estonské tratě. „Je tu lehký příjezd na střelnici, ale dost často tu fouká, takže to může být zrádné. Jsou tu těžké kopce, hluboký sníh a velké teplo. Nečeká nás nic jednoduchého,“ přiblížil závodník, jenž nedávno oznámil, že v kariéře bude pokračovat i příští sezonu. Závod jistě bude komplikovat i jarní počasí.
V mužské části seriálu si polepšil Vítězslav Hornig. Zatímco loni zakončil Světový pohár na 20. místě, nyní mu patří 19. příčka a na osmnáctého Němce Philippa Horna ztrácí pouhých 11 bodů. Svou pozici si vylepšil po nedělním závodě s hromadným startem, kde i přes tréninkovou absenci dojel na 16. místě. Druhý nejlepší Čech – Krčmář – se nachází na průběžném 22. místě.
|
SP v biatlonu 2025/26 pokračuje v estonském Otepää. Jarní počasí komplikuje tréninky i závody
V Poháru národů čeští muži drží šesté místo, jejich náskok před sedmými Američany se ale ztenčil na 101 bodů.
Program SP v biatlonu v Otepää 2026
Zbývající část svěťáku nabídne celkem šest závodů, z nichž čtyři budou individuální.
|Datum
|Čas
|Závod
|Vítěz
|Nejlepší Čech
|čtvrtek 12. března
|15:15
|Sprint – muži (10 km)
|Sturla Holm Laegreid (Nor.)
|9. Vítězslav Hornig (+0:52,2)
|pátek 13. března
|15:15
|Sprint – ženy (7,5 km)
|sobota 14. března
|13:30
|Stíhací závod – muži (12,5 km)
|sobota 14. března
|16:00
|Stíhací závod – ženy (10 km)
|neděle 15. března
|12:35
|Smíšená štafeta dvojic
|neděle 15. března
|14:40
|Smíšená štafeta