Předposlední zastávku Světového poháru v biatlonu 2025/26 otevřel v estonském městě Otepää sprint mužů. Do něj ve čtvrtek nastoupila hned pětice Čechů. Muži vyjeli na trať v tomto pořadí: 10. Mikuláš Karlík, 16. Vítězslav Hornig, 36. Michal Krčmář, 57. Tomáš Mikyska a 80. Petr Hák.
Češi zatím na střelnici excelují. Televizní přenos vysílá ČT sport, poslech pak jistí Radiožurnál Sport.
Mikuláš Karlík – První střelbu zvládl skvěle a pokračuje v závodě bez trestného kola. Na stojce zaznamenal jednu chybu. I přesto to pro něj bude nejlepší sprint této sezony, protože ve všech ostatních zaznamenal tři až pět chyb.
Vítězslav Hornig – Nejlepší Čech zaznamenal čistou ležku. Druhá a zároveň poslední položka mu vyšla skvěle a Hornig tak bez trestného kola chvátá do cíle.
Michal Krčmář – První položka byla na jistotu a hlavně čistá.
Tomáš Mikyska –
Petr Hák –
Biatlonisty čeká těžká trať
Michal Krčmář, přezdívaný Bimbo, upozornil na specifika estonské tratě. „Je tu lehký příjezd na střelnici, ale dost často tu fouká, takže to může být zrádné. Jsou tu těžké kopce, hluboký sníh a velké teplo. Nečeká nás nic jednoduchého,“ přiblížil závodník, jenž nedávno oznámil, že v kariéře bude pokračovat i příští sezonu. Závod jistě bude komplikovat i jarní počasí.
V mužské části seriálu si polepšil Vítězslav Hornig. Zatímco loni zakončil Světový pohár na 20. místě, nyní mu patří 19. příčka a na osmnáctého Němce Philippa Horna ztrácí pouhých 11 bodů. Svou pozici si vylepšil po nedělním závodě s hromadným startem, kde i přes tréninkovou absenci dojel na 16. místě. Druhý nejlepší Čech – Krčmář – se nachází na průběžném 22. místě.
SP v biatlonu pokračuje v estonském Otepää. Jarní počasí komplikuje tréninky
V Poháru národů čeští muži drží šesté místo, jejich náskok před sedmými Američany se ale ztenčil na 101 bodů.
Program SP v biatlonu v Otepää 2026
Zbývající část svěťáku nabídne celkem šest závodů, z nichž čtyři budou individuální.
|Datum
|Čas
|Závod
|Vítěz
|Nejlepší Čech
|čtvrtek 12. března
|15:15
|Sprint – muži (10 km)
|pátek 13. března
|15:15
|Sprint – ženy (7,5 km)
|sobota 14. března
|13:30
|Stíhací závod – muži (12,5 km)
|sobota 14. března
|16:00
|Stíhací závod – ženy (10 km)
|neděle 15. března
|12:35
|Smíšená štafeta dvojic
|neděle 15. března
|14:40
|Smíšená štafeta