SP v biatlonu Otepää 2026: Voborníková ve formě jde do sprintu. Spolu s ní další tři Češky

11:12
Sprint žen otevře páteční program Světového poháru v biatlonu v estonském Otepää. Český tým vyšle do závodu čtveřici závodnic v čele s Terezou Voborníkovou, která chce navázat na sérii umístění v první pětce. Náročné tratě i větrná střelnice ale slibují velmi těžký závod.
Tereza Voborníková na střelbě vestoje při vytrvalostním závodě v Kontiolahti. | foto: Petr Slavík / Český biatlon

Páteční odpoledne okoření sprint žen. Do něj od 15:15 postupně vyjede kvarteto žen: Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Vinklárková a Tereza Voborníková. Poslední jmenovaná chce navázat na skvělé výsledky z posledních závodů, kdy se pokaždé umístila v TOP 5.

Závod v estonském Otepää ale nebude jednoduchý. „Střelnice umí být větrná,“ hodnotí trať Jessica Jislová. „Ale příjezd je celkem jednoduchý a očekávám, že se bude střílet přesně. Tratě jsou natažené různě po loukách, takový motokros. Sníh se bude bořit, takže to bude dost o technice. Na závody se hodně těším. Mám připravený i opalovací krém, takže mě nemůže nic rozhodit,“ uvedla česká biatlistka pro web Český biatlon.

Televizní přenos odvysílá ČT sport, poslech pak zajistí Radiožurnál Sport.

Tereza Vinklárková mává po štafetě žen v Kontiolahti.

Aktuální pozice Češek

Česká biatlonistka Tereza Voborníková se ve Světovém poháru posunula už na 15. místo průběžného pořadí, čímž překonala své dosavadní maximum – 16. příčku. Na čtrnáctou Amy Basergovou ze Švýcarska ztrácí 30 bodů. Při současné formě by se navíc mohla posunout ještě výše, protože před ní figurují také Němka Franziska Preuss a Italka Dorothea Wierer, které už ukončily kariéru.

V Poháru národů jsou ženy aktuálně sedmé a na šesté Finky ztrácejí už jen dva body. Zároveň stáhly náskok pátých Němek na 93 bodů.

SP v biatlonu 2025/26 pokračuje v estonském Otepää. Ženy dnes čeká náročný sprint

Program SP v biatlonu v Otepää 2026

Zbývající část svěťáku nabídne celkem šest závodů, z nichž čtyři budou individuální.

DatumČasZávodVítězNejlepší Čech
čtvrtek 12. března15:15Sprint – muži (10 km)Sturla Holm Laegreid (Nor.)9. Vítězslav Hornig 9. Vítězslav Hornig (+0:52,2)
pátek 13. března15:15Sprint – ženy (7,5 km)
sobota 14. března13:30Stíhací závod – muži (12,5 km)
sobota 14. března16:00Stíhací závod – ženy (10 km)
neděle 15. března12:35Smíšená štafeta dvojic
neděle 15. března14:40Smíšená štafeta

