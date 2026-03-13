Páteční odpoledne okoření sprint žen. Do něj od 15:15 postupně vyjede kvarteto žen: Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Vinklárková a Tereza Voborníková. Poslední jmenovaná chce navázat na skvělé výsledky z posledních závodů, kdy se pokaždé umístila v TOP 5.
Závod v estonském Otepää ale nebude jednoduchý. „Střelnice umí být větrná,“ hodnotí trať Jessica Jislová. „Ale příjezd je celkem jednoduchý a očekávám, že se bude střílet přesně. Tratě jsou natažené různě po loukách, takový motokros. Sníh se bude bořit, takže to bude dost o technice. Na závody se hodně těším. Mám připravený i opalovací krém, takže mě nemůže nic rozhodit,“ uvedla česká biatlistka pro web Český biatlon.
Televizní přenos odvysílá ČT sport, poslech pak zajistí Radiožurnál Sport.
Aktuální pozice Češek
Česká biatlonistka Tereza Voborníková se ve Světovém poháru posunula už na 15. místo průběžného pořadí, čímž překonala své dosavadní maximum – 16. příčku. Na čtrnáctou Amy Basergovou ze Švýcarska ztrácí 30 bodů. Při současné formě by se navíc mohla posunout ještě výše, protože před ní figurují také Němka Franziska Preuss a Italka Dorothea Wierer, které už ukončily kariéru.
V Poháru národů jsou ženy aktuálně sedmé a na šesté Finky ztrácejí už jen dva body. Zároveň stáhly náskok pátých Němek na 93 bodů.
Program SP v biatlonu v Otepää 2026
Zbývající část svěťáku nabídne celkem šest závodů, z nichž čtyři budou individuální.
|Datum
|Čas
|Závod
|Vítěz
|Nejlepší Čech
|čtvrtek 12. března
|15:15
|Sprint – muži (10 km)
|Sturla Holm Laegreid (Nor.)
|9. Vítězslav Hornig 9. Vítězslav Hornig (+0:52,2)
|pátek 13. března
|15:15
|Sprint – ženy (7,5 km)
|sobota 14. března
|13:30
|Stíhací závod – muži (12,5 km)
|sobota 14. března
|16:00
|Stíhací závod – ženy (10 km)
|neděle 15. března
|12:35
|Smíšená štafeta dvojic
|neděle 15. března
|14:40
|Smíšená štafeta